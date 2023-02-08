https://uz.sputniknews.ru/20230208/rossiya-peredast-uzbekistanu-uchebnuyu-literaturu-so-shriftom-braylya-32118296.html

Россия передаст Узбекистану учебную литературу со шрифтом Брайля

Россия передаст Узбекистану учебную литературу со шрифтом Брайля

Страны будут совместно развивать обучение творческим профессиям людей с ограниченными возможностями.

2023-02-08T19:06+0500

2023-02-08T19:06+0500

2023-02-08T19:06+0500

культура

узбекистан

россия

посол

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Россия будет сотрудничать с Узбекистаном в развитии системы творческого образования для людей с ограниченными возможностями. В частности, Министерство культуры РФ готово помочь с подготовкой соответствующих специалистов и преподавателей, а также передать специализированную литературу со шрифтом Брайля.Эти вопросы обсудили во время встречи министр культуры России Ольга Любимова и посол Узбекистана Ботиржон Асадов, сообщает пресс-служба посольства республики в Москве.Во время встречи стороны обсудили прошедшие в 2022 году совместные мероприятия в Москве и в Ташкенте, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.Договорились они и проработать сроки и место проведения очередного заседания Подкомиссии по культуре в очном формате, на котором определят планы на 2024 год.Читайте также: Посольство России продолжит выдавать загранпаспорта нового поколения

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