https://uz.sputniknews.ru/20230208/shavkat-mirziyoev-proexal-po-novoy-linii-metro-32117128.html
Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро
Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро
Общая протяженность столичного метрополитена составит более 70 километров.
2023-02-08T18:17+0500
2023-02-08T18:17+0500
2023-02-08T18:17+0500
общество
метро
ташкент
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства новой линии Ташкентского метрополитена, сообщает пресс-служба главы государства.Президент проехал по новой линии вместе с представителями общественности.Власти столицы за последние годы реализовали ряд масштабных проектов в сфере общественного транспорта. Так, в августе 2020 года в столице заработала надземная линия метро. В декабре того же года открыли Сергелийскую ветку.Работа в этом направлении продолжается - от Куйлюка до Сергели прокладывают еще одну ветку. На участке протяженностью около 12 километров появится 7 новых станций. Уже построено 5 станций до массива Строителей.Руководство метрополитена также планирует в ближайшие месяцы сдать в эксплуатацию 4-километровый отрезок линии от массива Строителей до "Кипчок". Время в пути между Куйлюком и Сергели составит 15 минут. Линия сможет перевозить около 40 тысяч пассажиров в день.С запуском нового отрезка, по прогнозам экспертов, люди будут меньше использовать личный транспорт, соответственно, снизится нагрузка на дороги. В частности, ежедневный поток автомобилей на маршруте Куйлюк-Сергели может уменьшиться до 40 тысяч, а трафик на дорогах - сократиться на 12%.С завершением этого этапа строительства общая протяженность метро Ташкента составит более 70 километров, а количество станций – 50. Суточный пассажиропоток достигнет 650 тысяч человек. Благодаря проекту в структуре метрополитена появится 245 новых рабочих мест.Читайте также: В Узбекистане увеличат объемы производства потребительских товаров
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президент шавкат мирзиёев проверил проинспектировал строительство новой линии метро сергели куйлук
президент шавкат мирзиёев проверил проинспектировал строительство новой линии метро сергели куйлук
Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро
Общая протяженность столичного метрополитена составит более 70 километров.
ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства новой линии Ташкентского метрополитена, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент проехал по новой линии вместе с представителями общественности.
"За последние годы мы накопили опыт и в этой сфере. Построено 7 станций метро на Куйлюкском направлении и 5 станций в Сергели. Если раньше ташкентским метрополитеном пользовались 240 тысяч пассажиров, то сегодня их количество превысило 600 тысяч. Наш план — 1 миллион пассажиров. Если бы не начали это в свое время, в городском транспорте мог произойти коллапс", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Власти столицы за последние годы реализовали ряд масштабных проектов в сфере общественного транспорта. Так, в августе 2020 года в столице заработала надземная линия метро. В декабре того же года открыли Сергелийскую ветку.
Работа в этом направлении продолжается - от Куйлюка до Сергели прокладывают еще одну ветку. На участке протяженностью около 12 километров появится 7 новых станций. Уже построено 5 станций до массива Строителей.
Руководство метрополитена также планирует в ближайшие месяцы сдать в эксплуатацию 4-километровый отрезок линии от массива Строителей до "Кипчок". Время в пути между Куйлюком и Сергели составит 15 минут. Линия сможет перевозить около 40 тысяч пассажиров в день.
С запуском нового отрезка, по прогнозам экспертов, люди будут меньше использовать личный транспорт, соответственно, снизится нагрузка на дороги. В частности, ежедневный поток автомобилей на маршруте Куйлюк-Сергели может уменьшиться до 40 тысяч, а трафик на дорогах - сократиться на 12%.
С завершением этого этапа строительства общая протяженность метро Ташкента составит более 70 километров, а количество станций – 50. Суточный пассажиропоток достигнет 650 тысяч человек. Благодаря проекту в структуре метрополитена появится 245 новых рабочих мест.