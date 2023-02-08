https://uz.sputniknews.ru/20230208/shavkat-mirziyoev-proexal-po-novoy-linii-metro-32117128.html

Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро

Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро

Общая протяженность столичного метрополитена составит более 70 километров.

2023-02-08T18:17+0500

2023-02-08T18:17+0500

2023-02-08T18:17+0500

общество

метро

ташкент

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства новой линии Ташкентского метрополитена, сообщает пресс-служба главы государства.Президент проехал по новой линии вместе с представителями общественности.Власти столицы за последние годы реализовали ряд масштабных проектов в сфере общественного транспорта. Так, в августе 2020 года в столице заработала надземная линия метро. В декабре того же года открыли Сергелийскую ветку.Работа в этом направлении продолжается - от Куйлюка до Сергели прокладывают еще одну ветку. На участке протяженностью около 12 километров появится 7 новых станций. Уже построено 5 станций до массива Строителей.Руководство метрополитена также планирует в ближайшие месяцы сдать в эксплуатацию 4-километровый отрезок линии от массива Строителей до "Кипчок". Время в пути между Куйлюком и Сергели составит 15 минут. Линия сможет перевозить около 40 тысяч пассажиров в день.С запуском нового отрезка, по прогнозам экспертов, люди будут меньше использовать личный транспорт, соответственно, снизится нагрузка на дороги. В частности, ежедневный поток автомобилей на маршруте Куйлюк-Сергели может уменьшиться до 40 тысяч, а трафик на дорогах - сократиться на 12%.С завершением этого этапа строительства общая протяженность метро Ташкента составит более 70 километров, а количество станций – 50. Суточный пассажиропоток достигнет 650 тысяч человек. Благодаря проекту в структуре метрополитена появится 245 новых рабочих мест.Читайте также: В Узбекистане увеличат объемы производства потребительских товаров

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президент шавкат мирзиёев проверил проинспектировал строительство новой линии метро сергели куйлук