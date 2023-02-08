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Монумент Независимости в Парке Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230208/v-navoiyskoy-oblasti-poyavyatsya-plantatsii-lavandy-32110791.html
В Навоийской области появятся плантации лаванды
В Навоийской области появятся плантации лаванды
Полученное масло производители планируют экспортировать в Россию.
2023-02-08T17:07+0500
2023-02-08T17:07+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
лекарственные растения
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. В Навоийской области начнут выращивать лаванду для производства масла, сообщает корреспондент Sputnik.В Нуратинском районе Навоийской области началась реализация крупного проекта по выращиванию лаванды на плантациях общей площадью 500 гектаров с последующей переработкой для получения из них масел. Общая стоимость проекта - $2,5 млн.Лаванда обладает рядом уникальных свойств. Прежде всего, она устойчива к засухам и не нуждается в поливе в течение всего года. И самое главное, каждое растение дает урожай в течение 30-50 лет. Это растение используют в парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.В основном, лаванду выращивают в России, европейских и азиатских странах. Ежегодно в июле и августе в этих странах проходят фестивали лаванды.Инициатором проекта стала компания “FHH Garden Flower”. Проходить он будет в два этапа. Первый включает в себя работы по повышению плодородности земли, установке системы орошения, закладку плантаций лаванды. Проект позволит создать около 200 сезонных рабочих мест.Специалисты уже подготовили участок под плантации лаванды. При разработке проекта эксперты изучили опыт России, Турции и Болгарии. Семена также закупили в этих странах.Полученное от переработки цветков лаванды эфирное масло производители планируют экспортировать в Россию, Францию и Турцию.Читайте также: В Узбекистане запускают промышленное выращивание лекарственных растений
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навоийская область плантации лаванды выращивание переработка производство эфирные масла экспортировать в россию турцию францию
навоийская область плантации лаванды выращивание переработка производство эфирные масла экспортировать в россию турцию францию

В Навоийской области появятся плантации лаванды

17:07 08.02.2023
© Sputnik / Константин МихальчевскийЛавандовое поле, архивное фото
Лавандовое поле, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Полученное масло производители планируют экспортировать в Россию.
ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. В Навоийской области начнут выращивать лаванду для производства масла, сообщает корреспондент Sputnik.
В Нуратинском районе Навоийской области началась реализация крупного проекта по выращиванию лаванды на плантациях общей площадью 500 гектаров с последующей переработкой для получения из них масел. Общая стоимость проекта - $2,5 млн.
© Нурота тумани ҳокимлиги Навоий вилояти
Навоий вилояти - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2023
Навоий вилояти
© Нурота тумани ҳокимлиги
“Лаванда – полукустарниковое, многолетнее растение, вырастающее до метра в высоту. В хозяйстве используют цветки лаванды. Эфирное масло из цветка и стеблей растения является самым популярным в мире и входит в число 15 самых продаваемых эфирных масел”, - рассказал пресс-секретарь хокимията Нуратинского района Лутфиёр Мансуров.
Лаванда обладает рядом уникальных свойств. Прежде всего, она устойчива к засухам и не нуждается в поливе в течение всего года. И самое главное, каждое растение дает урожай в течение 30-50 лет. Это растение используют в парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.
В основном, лаванду выращивают в России, европейских и азиатских странах. Ежегодно в июле и августе в этих странах проходят фестивали лаванды.
© Нурота тумани ҳокимлиги Навоий вилояти
Навоий вилояти - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2023
Навоий вилояти
© Нурота тумани ҳокимлиги
Инициатором проекта стала компания “FHH Garden Flower”. Проходить он будет в два этапа. Первый включает в себя работы по повышению плодородности земли, установке системы орошения, закладку плантаций лаванды. Проект позволит создать около 200 сезонных рабочих мест.
Специалисты уже подготовили участок под плантации лаванды. При разработке проекта эксперты изучили опыт России, Турции и Болгарии. Семена также закупили в этих странах.
Полученное от переработки цветков лаванды эфирное масло производители планируют экспортировать в Россию, Францию и Турцию.
Читайте также: В Узбекистане запускают промышленное выращивание лекарственных растений
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