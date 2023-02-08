https://uz.sputniknews.ru/20230208/v-navoiyskoy-oblasti-poyavyatsya-plantatsii-lavandy-32110791.html

В Навоийской области появятся плантации лаванды

В Навоийской области появятся плантации лаванды

Полученное масло производители планируют экспортировать в Россию.

2023-02-08T17:07+0500

2023-02-08T17:07+0500

2023-02-08T17:07+0500

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узбекистан

лекарственные растения

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. В Навоийской области начнут выращивать лаванду для производства масла, сообщает корреспондент Sputnik.В Нуратинском районе Навоийской области началась реализация крупного проекта по выращиванию лаванды на плантациях общей площадью 500 гектаров с последующей переработкой для получения из них масел. Общая стоимость проекта - $2,5 млн.Лаванда обладает рядом уникальных свойств. Прежде всего, она устойчива к засухам и не нуждается в поливе в течение всего года. И самое главное, каждое растение дает урожай в течение 30-50 лет. Это растение используют в парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.В основном, лаванду выращивают в России, европейских и азиатских странах. Ежегодно в июле и августе в этих странах проходят фестивали лаванды.Инициатором проекта стала компания “FHH Garden Flower”. Проходить он будет в два этапа. Первый включает в себя работы по повышению плодородности земли, установке системы орошения, закладку плантаций лаванды. Проект позволит создать около 200 сезонных рабочих мест.Специалисты уже подготовили участок под плантации лаванды. При разработке проекта эксперты изучили опыт России, Турции и Болгарии. Семена также закупили в этих странах.Полученное от переработки цветков лаванды эфирное масло производители планируют экспортировать в Россию, Францию и Турцию.Читайте также: В Узбекистане запускают промышленное выращивание лекарственных растений

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