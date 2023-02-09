https://uz.sputniknews.ru/20230209/na-zdaniyax-tashkenta-mogut-ustanovit-solnechnye-paneli-obschey-moschnostyu-2-tys-mvt-32135711.html
На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт
На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт
На внедрение в столице возобновляемых источников энергии государство выделит $1 млрд. Жители мегаполиса смогут покупать электроэнергию у частных предпринимателей, не только у государства.
2023-02-09T15:14+0500
2023-02-09T15:14+0500
2023-02-09T15:14+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
шавкат мирзиёев
совещание
ташкент
энергетика
благоустройство
трудоустройство
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел в Ташкенте совещание по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, благоустройству махаллей и повышению занятости населения, сообщает пресс-служба главы государства.Солнечные панелиКак отметил Шавкат Мирзиёев, для увеличения энергетического потенциала Ташкента важно использовать возобновляемые источники. Тем более, что в столице есть возможность установить солнечные панели суммарной мощностью не менее 2000 МВт.Солнечные панели можно монтировать на крышах многоквартирных домов, объектов социального и другого назначения, территориях промышленных зон, автостоянках и крупных водохозяйственных предприятиях.Таким, образом, по расчетам специалистов, можно создать источники энергии в объеме 1,8 млрд киловатт-часов. Это в 4 раза больше, чем дополнительная потребность столицы в 240 миллионов киловатт-часов, которую прогнозируют специалисты.Государство будет гарантированно закупать электроэнергию у предпринимателей, установивших солнечные панели. А со следующего года они смогут продавать ее и другим потребителям. Физические лица, установившие панели в своих домах, тоже смогут реализовывать излишки электроэнергии по цене 1 тысяча сумов за каждый киловатт.Уже определили меры по монтажу солнечных панелей производительностью 400 миллионов киловатт-часов в промышленных зонах и крупных предприятиях; строительству солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт в Юкоричирчиксом районе Ташкентской области.Всего на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.Трудоустройство и инфраструктураДля создания дополнительных рабочих мест в столице основной упор сделают на предпринимателей, поддержат их финансами. Так, на развитие сферы услуг в текущем году выделят 20 трлн сумов кредитов. На выдачу льготных кредитов семейным предпринимателям власти Ташкента планируют потратить 300 млрд сумов.На совершенствование социальной и производственной инфраструктуры в махаллях столицы выделят 1,4 трлн сумов. Еще 573 млрд сумов власти вложат в проекты в рамках "Инициативного бюджета". Кроме того, каждая из 584 махаллей столицы получит дополнительно по миллиарду сумов на благоустройство.Для улучшения обслуживания пассажиров к 1 апреля столичному автопарку закупят дополнительно тысячу автобусов.Читайте также: В Ташкенте планируют перерабатывать до 50% отходов
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание благоустройство возобновляемые источники энергии солнечные панели
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание благоустройство возобновляемые источники энергии солнечные панели
На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт
На внедрение в столице возобновляемых источников энергии государство выделит $1 млрд. Жители мегаполиса смогут покупать электроэнергию у частных предпринимателей, не только у государства.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел в Ташкенте совещание по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, благоустройству махаллей и повышению занятости населения, сообщает
пресс-служба главы государства.
Солнечные панели
Как отметил Шавкат Мирзиёев, для увеличения энергетического потенциала Ташкента важно использовать возобновляемые источники. Тем более, что в столице есть возможность установить солнечные панели суммарной мощностью не менее 2000 МВт.
Солнечные панели можно монтировать на крышах многоквартирных домов, объектов социального и другого назначения, территориях промышленных зон, автостоянках и крупных водохозяйственных предприятиях.
Таким, образом, по расчетам специалистов, можно создать источники энергии в объеме 1,8 млрд киловатт-часов. Это в 4 раза больше, чем дополнительная потребность столицы в 240 миллионов киловатт-часов, которую прогнозируют специалисты.
Государство будет гарантированно закупать электроэнергию у предпринимателей, установивших солнечные панели. А со следующего года они смогут продавать ее и другим потребителям. Физические лица, установившие панели в своих домах, тоже смогут реализовывать излишки электроэнергии по цене 1 тысяча сумов за каждый киловатт.
Уже определили меры по монтажу солнечных панелей производительностью 400 миллионов киловатт-часов в промышленных зонах и крупных предприятиях; строительству солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт в Юкоричирчиксом районе Ташкентской области.
Всего на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.
Трудоустройство и инфраструктура
Для создания дополнительных рабочих мест в столице основной упор сделают на предпринимателей, поддержат их финансами. Так, на развитие сферы услуг в текущем году выделят 20 трлн сумов кредитов. На выдачу льготных кредитов семейным предпринимателям власти Ташкента планируют потратить 300 млрд сумов.
На совершенствование социальной и производственной инфраструктуры в махаллях столицы выделят 1,4 трлн сумов. Еще 573 млрд сумов власти вложат в проекты в рамках "Инициативного бюджета". Кроме того, каждая из 584 махаллей столицы получит дополнительно по миллиарду сумов на благоустройство.
Для улучшения обслуживания пассажиров к 1 апреля столичному автопарку закупят дополнительно тысячу автобусов.