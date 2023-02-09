https://uz.sputniknews.ru/20230209/na-zdaniyax-tashkenta-mogut-ustanovit-solnechnye-paneli-obschey-moschnostyu-2-tys-mvt-32135711.html

На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт

На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт

На внедрение в столице возобновляемых источников энергии государство выделит $1 млрд. Жители мегаполиса смогут покупать электроэнергию у частных предпринимателей, не только у государства.

2023-02-09T15:14+0500

2023-02-09T15:14+0500

2023-02-09T15:14+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

шавкат мирзиёев

совещание

ташкент

энергетика

благоустройство

трудоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1e/30373944_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_957f1b5f5e362e410257be99f44ea982.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел в Ташкенте совещание по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, благоустройству махаллей и повышению занятости населения, сообщает пресс-служба главы государства.Солнечные панелиКак отметил Шавкат Мирзиёев, для увеличения энергетического потенциала Ташкента важно использовать возобновляемые источники. Тем более, что в столице есть возможность установить солнечные панели суммарной мощностью не менее 2000 МВт.Солнечные панели можно монтировать на крышах многоквартирных домов, объектов социального и другого назначения, территориях промышленных зон, автостоянках и крупных водохозяйственных предприятиях.Таким, образом, по расчетам специалистов, можно создать источники энергии в объеме 1,8 млрд киловатт-часов. Это в 4 раза больше, чем дополнительная потребность столицы в 240 миллионов киловатт-часов, которую прогнозируют специалисты.Государство будет гарантированно закупать электроэнергию у предпринимателей, установивших солнечные панели. А со следующего года они смогут продавать ее и другим потребителям. Физические лица, установившие панели в своих домах, тоже смогут реализовывать излишки электроэнергии по цене 1 тысяча сумов за каждый киловатт.Уже определили меры по монтажу солнечных панелей производительностью 400 миллионов киловатт-часов в промышленных зонах и крупных предприятиях; строительству солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт в Юкоричирчиксом районе Ташкентской области.Всего на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.Трудоустройство и инфраструктураДля создания дополнительных рабочих мест в столице основной упор сделают на предпринимателей, поддержат их финансами. Так, на развитие сферы услуг в текущем году выделят 20 трлн сумов кредитов. На выдачу льготных кредитов семейным предпринимателям власти Ташкента планируют потратить 300 млрд сумов.На совершенствование социальной и производственной инфраструктуры в махаллях столицы выделят 1,4 трлн сумов. Еще 573 млрд сумов власти вложат в проекты в рамках "Инициативного бюджета". Кроме того, каждая из 584 махаллей столицы получит дополнительно по миллиарду сумов на благоустройство.Для улучшения обслуживания пассажиров к 1 апреля столичному автопарку закупят дополнительно тысячу автобусов.Читайте также: В Ташкенте планируют перерабатывать до 50% отходов

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание благоустройство возобновляемые источники энергии солнечные панели