https://uz.sputniknews.ru/20230209/v-tashkente-planiruyut-pererabatyvat-do-50-otxodov-32128346.html
В Ташкенте планируют перерабатывать до 50% отходов
В Ташкенте планируют перерабатывать до 50% отходов
Такое поручение дал на совещании президент Шавкат Мирзиёев.
2023-02-09T13:11+0500
2023-02-09T13:11+0500
2023-02-09T13:11+0500
общество
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил чиновникам довести уровень переработки отходов в Ташкенте до 50%. Такое распоряжение он дал на совещании с представителями общественности и официальными лицами столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Как отметили на совещании, ежегодно столица производит 700 тыс. тонн отходов. Из них на переработку идут лишь 18%.Глава государства поручил активизировать работы по раздельному сбору мусора, а также улучшить финансовое состояние предприятия “Махсустранс” и реформировать его деятельность.Читайте также: Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание раздельный сбор мусора переработка
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание раздельный сбор мусора переработка
В Ташкенте планируют перерабатывать до 50% отходов
Такое поручение дал на совещании президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил чиновникам довести уровень переработки отходов в Ташкенте до 50%.
Такое распоряжение он дал на совещании с представителями общественности и официальными лицами столицы. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Как отметили на совещании, ежегодно столица производит 700 тыс. тонн отходов. Из них на переработку идут лишь 18%.
Глава государства поручил активизировать работы по раздельному сбору мусора, а также улучшить финансовое состояние предприятия “Махсустранс” и реформировать его деятельность.