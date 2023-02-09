https://uz.sputniknews.ru/20230209/shavkat-mirziyoev-vnov-vyrazil-soboleznovaniya-turetskomu-narodu-32138291.html

Шавкат Мирзиёев вновь выразил соболезнования турецкому народу

Шавкат Мирзиёев вновь выразил соболезнования турецкому народу

Президент заверил, что Узбекистан готов оказать Турции всю необходимую помощь.

2023-02-09T17:07+0500

2023-02-09T17:07+0500

2023-02-09T17:07+0500

происшествия

турция

мирзиёев

посольство

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 9 февраля посетил посольство Турецкой Республики в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы государства.Во время визита Шавкат Мирзиёев вновь выразил соболезнования братскому народу.Президент заверил, что Узбекистан готов оказать Турции всю необходимую помощь.Ранее мы сообщали, что в Турцию вылетела еще одна группа спасателей и медиков из Узбекистана. Они планируют разбить в пострадавшем районе мобильный госпиталь, оснащенный всем необходимым оборудованием и медикаментами.Спасатели из разных стран работают в зоне бедствия круглосуточно, чтобы успеть спасти как можно больше людей.Дипломатические представительства республики в Турции помогают своим соотечественникам перебраться из пострадавших районов в безопасные места и вернуться на родину.В Посольстве Узбекистана в Анкаре работает круглосуточный штаб, куда граждане страны могут обратиться по телефону +90-538-035-85-34.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.По данным на вечер 7 февраля в результате стихийного бедствия на территории Турции погиб 1 узбекистанец, еще 15 числились пропавшими без вести. ️Как сообщает генконсульство Узбекистана в Стамбуле, с двумя из них уже установлена связь, розыск 13 продолжается.Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12 873, раненых до 62 937 человек. Согласно данным Минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.Читайте также: Сотрудники МЧС Узбекистана спасли ещё двоих пострадавших в Турции

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турция, мирзиёев, посольство