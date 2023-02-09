https://uz.sputniknews.ru/20230209/sotrudniki-mchs-uzbekistana-spasli-eschyo-dvoix-postradavshix-v-turtsii-32127597.html

Сотрудники МЧС Узбекистана спасли ещё двоих пострадавших в Турции

Сотрудники МЧС Узбекистана спасли ещё двоих пострадавших в Турции

С момента начала поисково-спасательной операции узбекистанцы извлекли из-под завалов в общей сложности 11 пострадавших и 33 погибших. 09.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-09T12:14+0500

2023-02-09T12:14+0500

2023-02-09T12:14+0500

происшествия

узбекистан

турция

мчс

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Поступили новые данные о ходе поисково-спасательных работ с участием сотрудников МЧС Узбекистана, которые в эти дни задействованы в ликвидации последствий сильнейшего землетрясения, произошедшего 6-го февраля в ряде регионов Турции и Сирии.В провинции Хатай во время разбора завалов из-под обломков спасатели извлекли живыми ещё двоих пострадавших. Кроме того, в течение последних часов узбекистанские спасатели достали из-под руин тела 18 умерших, сообщает пресс-служба МЧС.С момента начала поисково-спасательной операции узбекистанцы извлекли из-под завалов в общей сложности 11 пострадавших и 33 погибших.Ранее мы сообщали, что в Турцию вылетела еще одна группа спасателей и медиков из Узбекистана. Они планируют разбить в пострадавшем районе мобильный госпиталь, оснащенный всем необходимым оборудованием и медикаментами.Спасатели из разных стран работают в зоне бедствия круглосуточно, чтобы успеть спасти как можно больше людей.Дипломатические представительства республики в Турции помогают своим соотечественникам перебраться из пострадавших районов в безопасные места и вернуться на родину.В Посольстве Узбекистана в Анкаре работает круглосуточный штаб, куда граждане страны могут обратиться по телефону +90-538-035-85-34.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.По данным на вечер 7 февраля в результате стихийного бедствия на территории Турции погиб 1 узбекистанец, еще 15 числились пропавшими без вести. ️Как сообщает генконсульство Узбекистана в Стамбуле, с двумя из них уже установлена связь, розыск 13 продолжается.Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12 873, раненых до 62 937 человек. Согласно данным Минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.Читайте также: В Турцию вылетела еще одна группа узбекистанских спасателей

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