https://uz.sputniknews.ru/20230209/v-turtsiyu-vyletela-esche-odna-gruppa-uzbekistanskix-spasateley-32126851.html

В Турцию вылетела еще одна группа узбекистанских спасателей

В Турцию вылетела еще одна группа узбекистанских спасателей

Тем же самолетом в город Газиантеп доставили и партию гуманитарного груза

2023-02-09T11:43+0500

2023-02-09T11:43+0500

2023-02-09T11:43+0500

происшествия

мчс

спасатели

турция

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. По распоряжению президента Шавката Мирзиёева в Турцию вылетел еще один самолет с группой спасателей МЧС, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Поисково-спасательная и медицинская бригада включает в себя 71 специалиста. Они будут оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения в турецком городе Газиантеп.Кроме того, тем же самолетом в Турцию доставили еще одну партию гуманитарного груза.Узбекистанцы планируют разбить на площади в один гектар мобильный госпитальный комплекс, где будут работать 50 сотрудников медицинского отряда Минобороны республики. Полевой госпиталь полностью обеспечат всем необходимым оборудованием и медикаментами из Узбекистана.Спасатели из разных стран работают в зоне бедствия круглосуточно, чтобы успеть спасти как можно больше людей.Дипломатические представительства республики в Турции помогают своим соотечественникам перебраться из пострадавших районов в безопасные места и вернуться на родину.Как мы сообщали ранее, из района стихийного бедствия вывезли молодежную сборную республики по спортивной борьбе. Никто из спортсменов не пострадал.В Посольстве Узбекистана в Анкаре работает круглосуточный штаб, куда граждане страны могут обратиться по телефону +90-538-035-85-34.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.По данным на вечер 7 февраля в результате стихийного бедствия на территории Турции погиб 1 узбекистанец, еще 15 числились пропавшими без вести. ️Как сообщает генконсульство Узбекистана в Стамбуле, с двумя из них уже установлена связь, розыск 13 продолжается.Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12 873, раненых до 62 937 человек. Согласно данным Минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.Читайте также: "Большое сердце у нашего народа": узбекистанцы собирают гумпомощь для Турции - видео

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турция спасатели из узбекистана мобильный госпиталь гуманитарная помощь