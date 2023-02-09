https://uz.sputniknews.ru/20230209/v-aeroportu-tashkenta-poyavyatsya-novye-zony-dlya-vstrechayuschix--32137807.html
В аэропорту Ташкента появятся новые зоны для встречающих
В аэропорту Ташкента появятся новые зоны для встречающих
Ориентировочно до конца марта завершится строительство двух таких зон общей площадью 1400 кв. м.
2023-02-09T16:16+0500
2023-02-09T16:16+0500
2023-02-09T16:16+0500
общество
аэропорт
аэропорт ташкента
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. В международном аэропорту Ташкента построят две зоны для встречающих — на парковках P2 и P3 у терминала вылета, сообщает пресс-служба компании "Uzbekistan Airports".Это необходимо, поскольку из-за стремительного роста пассажиропотока отведенной территории оказалась недостаточно для всех, кто приехал встретить родных и близких.Ориентировочно до конца марта в аэропорту откроются две таких площадки общей площадью 1400 кв. м: одна вместо существующего навеса, другая — на парковке Р2 между зонами вылета и прилета.Строительно-монтажные работы на привокзальной площади начнутся в ближайшее время.Читайте также: На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт
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MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт, аэропорт ташкента, ташкент
аэропорт, аэропорт ташкента, ташкент
В аэропорту Ташкента появятся новые зоны для встречающих
Ориентировочно до конца марта завершится строительство двух таких зон общей площадью 1400 кв. м.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik.
В международном аэропорту Ташкента построят две зоны для встречающих — на парковках P2 и P3 у терминала вылета, сообщает
пресс-служба компании "Uzbekistan Airports".
Это необходимо, поскольку из-за стремительного роста пассажиропотока отведенной территории оказалась недостаточно для всех, кто приехал встретить родных и близких.
"Территории площадью 400 квадратных метров оказались очень малы для того количества людей, которые ежедневно приходили встречать кого-то в аэропорт… Все это время мы работали над проектом новой зоны для встречающих. Однако теперь мы поняли, что одна постройка ситуацию не спасет", - отметила председатель правления "Uzbekistan Airports" Рано Джураева.
Ориентировочно до конца марта в аэропорту откроются две таких площадки общей площадью 1400 кв. м: одна вместо существующего навеса, другая — на парковке Р2 между зонами вылета и прилета.
Строительно-монтажные работы на привокзальной площади начнутся в ближайшее время.