https://uz.sputniknews.ru/20230209/v-aeroportu-tashkenta-poyavyatsya-novye-zony-dlya-vstrechayuschix--32137807.html

В аэропорту Ташкента появятся новые зоны для встречающих

В аэропорту Ташкента появятся новые зоны для встречающих

Ориентировочно до конца марта завершится строительство двух таких зон общей площадью 1400 кв. м.

2023-02-09T16:16+0500

2023-02-09T16:16+0500

2023-02-09T16:16+0500

общество

аэропорт

аэропорт ташкента

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. В международном аэропорту Ташкента построят две зоны для встречающих — на парковках P2 и P3 у терминала вылета, сообщает пресс-служба компании "Uzbekistan Airports".Это необходимо, поскольку из-за стремительного роста пассажиропотока отведенной территории оказалась недостаточно для всех, кто приехал встретить родных и близких.Ориентировочно до конца марта в аэропорту откроются две таких площадки общей площадью 1400 кв. м: одна вместо существующего навеса, другая — на парковке Р2 между зонами вылета и прилета.Строительно-монтажные работы на привокзальной площади начнутся в ближайшее время.Читайте также: На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт

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