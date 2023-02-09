https://uz.sputniknews.ru/20230209/v-uzbekistane-izmenitsya-poryadok-ustanovleniya-invalidnosti-32121831.html

В Узбекистане изменится порядок установления инвалидности

В Узбекистане изменится порядок установления инвалидности

Гражданам теперь не нужно будет лично проходить экспертную комиссию – все документы в электронном виде комиссия будет получать из медицинских учреждений.

2023-02-09T08:03+0500

2023-02-09T08:03+0500

2023-02-09T08:03+0500

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. В Узбекистане разработали проект Государственной программы по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования".С 1 марта 2023 года система установления инвалидности станет проще. В частности, комиссии будут определять инвалидность без участия граждан на основании межведомственного электронного обмена данными с учетом тяжести заболевания и их осложнений.Благодаря этому 27 тысячам граждан больше не придется лично проходить экспертную комиссию. Все документы из лечебных учреждений медико-социальные комиссии будут получать в электронном виде.До 1 марта 2023 года разработчики должны вынести на рассмотрение проект концепции поэтапного перехода на социальную модель определения инвалидности. Она предусматривает:Законом от 7 июня 2021 г. Узбекистан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 г.).Читайте также: Жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов

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