https://uz.sputniknews.ru/20230209/v-uzbekistane-izmenitsya-poryadok-ustanovleniya-invalidnosti-32121831.html
В Узбекистане изменится порядок установления инвалидности
В Узбекистане изменится порядок установления инвалидности
Гражданам теперь не нужно будет лично проходить экспертную комиссию – все документы в электронном виде комиссия будет получать из медицинских учреждений.
2023-02-09T08:03+0500
2023-02-09T08:03+0500
2023-02-09T08:03+0500
общество
справки
медицина
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. В Узбекистане разработали проект Государственной программы по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования".С 1 марта 2023 года система установления инвалидности станет проще. В частности, комиссии будут определять инвалидность без участия граждан на основании межведомственного электронного обмена данными с учетом тяжести заболевания и их осложнений.Благодаря этому 27 тысячам граждан больше не придется лично проходить экспертную комиссию. Все документы из лечебных учреждений медико-социальные комиссии будут получать в электронном виде.До 1 марта 2023 года разработчики должны вынести на рассмотрение проект концепции поэтапного перехода на социальную модель определения инвалидности. Она предусматривает:Законом от 7 июня 2021 г. Узбекистан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 г.).Читайте также: Жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов
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MIA „Rosiya Segodnya“
здравоохранение медицина установление инвалидности комиссия
здравоохранение медицина установление инвалидности комиссия
В Узбекистане изменится порядок установления инвалидности
Гражданам теперь не нужно будет лично проходить экспертную комиссию – все документы в электронном виде комиссия будет получать из медицинских учреждений.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik.
В Узбекистане разработали проект
Государственной программы по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования".
С 1 марта 2023 года система установления инвалидности станет проще. В частности, комиссии будут определять инвалидность без участия граждан на основании межведомственного электронного обмена данными с учетом тяжести заболевания и их осложнений.
Благодаря этому 27 тысячам граждан больше не придется лично проходить экспертную комиссию. Все документы из лечебных учреждений медико-социальные комиссии будут получать в электронном виде.
До 1 марта 2023 года разработчики должны вынести на рассмотрение проект концепции поэтапного перехода на социальную модель определения инвалидности. Она предусматривает:
отказ от практики определения инвалидности исходя из степени утраты трудоспособности граждан и переход на мировые стандарты социальной адаптации людей с ограниченными возможностями к жизни и восстановлению их здоровья;
создание благоприятных условий для беспрепятственного доступа ко всем объектам социальной инфраструктуры (общественным и производственным зданиям, учреждениям здравоохранения и спорта, культурно-зрелищным учреждениям) лиц с ограниченными возможностями;
внедрение для лиц с инвалидностью информационных технологий в удобных форматах, использование языка жестов и других альтернативных форм общения.
Законом от 7 июня 2021 г. Узбекистан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 г.).