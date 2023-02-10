https://uz.sputniknews.ru/20230210/amerikanskie-kongressmeny-potrebovali-prekratit-pomosch-kievu-32157726.html

Американские конгрессмены потребовали прекратить помощь Киеву

Американские конгрессмены потребовали прекратить помощь Киеву

Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине и призывом к мирному соглашению.

2023-02-10T14:44+0500

2023-02-10T14:44+0500

2023-02-10T14:44+0500

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Одиннадцать конгрессменов США поставили свои подписи под резолюцией с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.Одним из авторов документа под громким названием "Резолюция об усталости от Украины" стал республиканец Мэтт Гетц из Палаты представителей Конгресса США.Резолюция выражает идею Палаты представителей о том, что США должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, а также призывает все стороны конфликта достичь мирного соглашения.С момента начала российской специальной военной операции США оказали Украине помощь на общую сумму $110 млрд, став крупнейшим донором киевского режима. При этом на военные нужды было направлено $27,4 млрд, отмечают авторы резолюции.Такого рода поставки привели к "значительному истощению" арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал в случае развязывания вооруженного конфликта с их участием.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Оказывая помощь Киеву, США "непреднамеренно" способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.Читайте также: Истребители НАТО для Украины: быть или не быть

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