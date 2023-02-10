https://uz.sputniknews.ru/20230210/amerikanskie-kongressmeny-potrebovali-prekratit-pomosch-kievu-32157726.html
Американские конгрессмены потребовали прекратить помощь Киеву
Американские конгрессмены потребовали прекратить помощь Киеву
Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине и призывом к мирному соглашению.
2023-02-10T14:44+0500
2023-02-10T14:44+0500
2023-02-10T14:44+0500
в мире
сша
украина
россия
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/12/29227834_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21f9e7f82f40f774ac3d3f2a005871bf.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Одиннадцать конгрессменов США поставили свои подписи под резолюцией с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.Одним из авторов документа под громким названием "Резолюция об усталости от Украины" стал республиканец Мэтт Гетц из Палаты представителей Конгресса США.Резолюция выражает идею Палаты представителей о том, что США должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, а также призывает все стороны конфликта достичь мирного соглашения.С момента начала российской специальной военной операции США оказали Украине помощь на общую сумму $110 млрд, став крупнейшим донором киевского режима. При этом на военные нужды было направлено $27,4 млрд, отмечают авторы резолюции.Такого рода поставки привели к "значительному истощению" арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал в случае развязывания вооруженного конфликта с их участием.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Оказывая помощь Киеву, США "непреднамеренно" способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.Читайте также: Истребители НАТО для Украины: быть или не быть
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/12/29227834_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d4217d4fd3b16ef5946dae2ee6416ebe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша конгресс конгрессмены потребовали прекратить помощь украине специальная военная операция поставки оружия финансовые вливания
сша конгресс конгрессмены потребовали прекратить помощь украине специальная военная операция поставки оружия финансовые вливания
Американские конгрессмены потребовали прекратить помощь Киеву
Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине и призывом к мирному соглашению.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik.
Одиннадцать конгрессменов США поставили свои подписи под резолюцией с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, сообщает РИА Новости
.
Одним из авторов документа под громким названием "Резолюция об усталости от Украины" стал республиканец Мэтт Гетц из Палаты представителей Конгресса США.
Резолюция выражает идею Палаты представителей о том, что США должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, а также призывает все стороны конфликта достичь мирного соглашения.
С момента начала российской специальной военной операции США оказали Украине помощь на общую сумму $110 млрд, став крупнейшим донором киевского режима. При этом на военные нужды было направлено $27,4 млрд, отмечают авторы резолюции.
Такого рода поставки привели к "значительному истощению" арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал в случае развязывания вооруженного конфликта с их участием.
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Оказывая помощь Киеву, США "непреднамеренно" способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.
"Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине", – заключил конгрессмен Гетц.