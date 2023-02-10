https://uz.sputniknews.ru/20230210/chislo-pogibshix-v-turtsii-prevysilo-18-tysyach--32155985.html
Число погибших в Турции превысило 18 тысяч
Число погибших в Турции превысило 18 тысяч
За сутки 9 февраля из-под завалов спасли 121 человека, сообщил вице-президент страны.
2023-02-10T11:49+0500
2023-02-10T11:49+0500
2023-02-10T12:07+0500
происшествия
землетрясение
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/08/32104855_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_14adab757390c46bba74f7e17486cb44.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Количество погибших во время землетрясений в Турции выросло до 18 342 человек, ранены более 74 тысяч, передает РИА Новости с ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.За сутки 9 февраля из-под завалов живыми извлекли 121 человека, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Сейчас этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ряде провинций Турции и Сирии рано утром 6 февраля, ставшим самым сильным за последние 84 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Читайте также: В Минстрое рассказали, насколько сейсмостойкие дома в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/08/32104855_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6ce6ad0db4fc196e9aaeee73007f8055.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция землетрясение число погибших
турция землетрясение число погибших
Число погибших в Турции превысило 18 тысяч
11:49 10.02.2023 (обновлено: 12:07 10.02.2023)
За сутки 9 февраля из-под завалов спасли 121 человека, сообщил вице-президент страны.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik.
Количество погибших во время землетрясений в Турции выросло до 18 342 человек, ранены более 74 тысяч, передает РИА Новости
с ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
За сутки 9 февраля из-под завалов живыми извлекли 121 человека, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Сейчас этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ряде провинций Турции и Сирии рано утром 6 февраля, ставшим самым сильным за последние 84 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.
В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.