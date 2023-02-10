https://uz.sputniknews.ru/20230210/chislo-pogibshix-v-turtsii-prevysilo-18-tysyach--32155985.html

Число погибших в Турции превысило 18 тысяч

Число погибших в Турции превысило 18 тысяч

За сутки 9 февраля из-под завалов спасли 121 человека, сообщил вице-президент страны.

2023-02-10T11:49+0500

2023-02-10T11:49+0500

2023-02-10T12:07+0500

происшествия

землетрясение

турция

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Количество погибших во время землетрясений в Турции выросло до 18 342 человек, ранены более 74 тысяч, передает РИА Новости с ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.За сутки 9 февраля из-под завалов живыми извлекли 121 человека, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Сейчас этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ряде провинций Турции и Сирии рано утром 6 февраля, ставшим самым сильным за последние 84 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Читайте также: В Минстрое рассказали, насколько сейсмостойкие дома в Узбекистане

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