https://uz.sputniknews.ru/20230210/chto-proisxodit-pri-zemletryaseniyax-raznoy-sily-rasskazali-seysmologi-32145176.html
Что происходит при землетрясениях разной силы, рассказали сейсмологи
Что происходит при землетрясениях разной силы, рассказали сейсмологи
От незаметных до катастрофических: ученые научно-исследовательского института по гражданской обороне МЧС рассказали, как проявляются землетрясения различной силы.
2023-02-10T07:00+0500
2023-02-10T07:00+0500
2023-02-10T07:00+0500
это интересно
землетрясение
мнение эксперта
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В Турции и Сирии 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,4-7,8 баллов. Что означают эти баллы и чем чреваты подземные толчки различной силы, поясняет инструкция от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Росси.Магнитуда - это величина характеризующая энергию, выделавшуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Сейсмологи классифицируют подземные толчки по магнитуде от 1 до 12 баллов.1 балл (незаметное) — отмечают только специальные приборы;2 балла (очень слабое) — ощущают только очень чуткие домашние животные и некоторые люди в верхних этажах зданий;3 балла (слабое) — ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от грузовика;4 балла (умеренное) — землетрясение чувствуют многие люди; возможно колебание окон и дверей;5 баллов (довольно сильное) — раскачиваются висячие предметы, скрипят полы, дребезжат стекла, осыпается побелка;6 баллов (сильное) — лёгкое повреждение зданий: тонкие трещины в штукатурке, трещины в печах и т. п.;7 баллов (очень сильное) — значительное повреждение зданий; трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах, повреждение дымовых труб; трещины в сырых грунтах;8 баллов (разрушительное) — разрушения в зданиях: большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб. Оползни и трещины шириной до нескольких сантиметров на склонах гор;9 баллов (опустошительное) — обвалы в некоторых зданиях, обрушение стен, перегородок, кровли. Обвалы, осыпи и оползни в горах. Скорость продвижения трещин может достигать 2 см/с;10 баллов (уничтожающее) — обвалы во многих зданиях; в остальных — серьёзные повреждения. Трещины в грунте до 1 м шириной, обвалы, оползни. За счет завалов речных долин возникают озёра;11 баллов (катастрофа) — многочисленные трещины на поверхности земли, большие обвалы в горах. Общее разрушение зданий;12 баллов (сильная катастрофа) — изменение рельефа в больших размерах. Огромные обвалы и оползни. Общее разрушение зданий и сооружений.Читайте также: Как спастись во время землетрясения - три совета эксперта
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землетрясение что ощущают как проявляется что происходит чувствуют животные трещины обрушения разрушения обвалы оползни как ощущается землетрясение по баллам
землетрясение что ощущают как проявляется что происходит чувствуют животные трещины обрушения разрушения обвалы оползни как ощущается землетрясение по баллам
Что происходит при землетрясениях разной силы, рассказали сейсмологи
От незаметных до катастрофических: ученые научно-исследовательского института по гражданской обороне МЧС рассказали, как проявляются землетрясения различной силы.
В Турции и Сирии 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,4-7,8 баллов. Что означают эти баллы и чем чреваты подземные толчки различной силы, поясняет инструкция от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Росси.
Магнитуда - это величина характеризующая энергию, выделавшуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Сейсмологи классифицируют подземные толчки по магнитуде от 1 до 12 баллов.
1 балл (незаметное) — отмечают только специальные приборы;
2 балла (очень слабое) — ощущают только очень чуткие домашние животные и некоторые люди в верхних этажах зданий;
3 балла (слабое) — ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от грузовика;
4 балла (умеренное) — землетрясение чувствуют многие люди; возможно колебание окон и дверей;
5 баллов (довольно сильное) — раскачиваются висячие предметы, скрипят полы, дребезжат стекла, осыпается побелка;
6 баллов (сильное) — лёгкое повреждение зданий: тонкие трещины в штукатурке, трещины в печах и т. п.;
7 баллов (очень сильное) — значительное повреждение зданий; трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах, повреждение дымовых труб; трещины в сырых грунтах;
8 баллов (разрушительное) — разрушения в зданиях: большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб. Оползни и трещины шириной до нескольких сантиметров на склонах гор;
9 баллов (опустошительное) — обвалы в некоторых зданиях, обрушение стен, перегородок, кровли. Обвалы, осыпи и оползни в горах. Скорость продвижения трещин может достигать 2 см/с;
10 баллов (уничтожающее) — обвалы во многих зданиях; в остальных — серьёзные повреждения. Трещины в грунте до 1 м шириной, обвалы, оползни. За счет завалов речных долин возникают озёра;
11 баллов (катастрофа) — многочисленные трещины на поверхности земли, большие обвалы в горах. Общее разрушение зданий;
12 баллов (сильная катастрофа) — изменение рельефа в больших размерах. Огромные обвалы и оползни. Общее разрушение зданий и сооружений.