https://uz.sputniknews.ru/20230210/chto-proisxodit-pri-zemletryaseniyax-raznoy-sily-rasskazali-seysmologi-32145176.html

Что происходит при землетрясениях разной силы, рассказали сейсмологи

Что происходит при землетрясениях разной силы, рассказали сейсмологи

От незаметных до катастрофических: ученые научно-исследовательского института по гражданской обороне МЧС рассказали, как проявляются землетрясения различной силы.

2023-02-10T07:00+0500

2023-02-10T07:00+0500

2023-02-10T07:00+0500

это интересно

землетрясение

мнение эксперта

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В Турции и Сирии 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,4-7,8 баллов. Что означают эти баллы и чем чреваты подземные толчки различной силы, поясняет инструкция от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Росси.Магнитуда - это величина характеризующая энергию, выделавшуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Сейсмологи классифицируют подземные толчки по магнитуде от 1 до 12 баллов.1 балл (незаметное) — отмечают только специальные приборы;2 балла (очень слабое) — ощущают только очень чуткие домашние животные и некоторые люди в верхних этажах зданий;3 балла (слабое) — ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от грузовика;4 балла (умеренное) — землетрясение чувствуют многие люди; возможно колебание окон и дверей;5 баллов (довольно сильное) — раскачиваются висячие предметы, скрипят полы, дребезжат стекла, осыпается побелка;6 баллов (сильное) — лёгкое повреждение зданий: тонкие трещины в штукатурке, трещины в печах и т. п.;7 баллов (очень сильное) — значительное повреждение зданий; трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах, повреждение дымовых труб; трещины в сырых грунтах;8 баллов (разрушительное) — разрушения в зданиях: большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб. Оползни и трещины шириной до нескольких сантиметров на склонах гор;9 баллов (опустошительное) — обвалы в некоторых зданиях, обрушение стен, перегородок, кровли. Обвалы, осыпи и оползни в горах. Скорость продвижения трещин может достигать 2 см/с;10 баллов (уничтожающее) — обвалы во многих зданиях; в остальных — серьёзные повреждения. Трещины в грунте до 1 м шириной, обвалы, оползни. За счет завалов речных долин возникают озёра;11 баллов (катастрофа) — многочисленные трещины на поверхности земли, большие обвалы в горах. Общее разрушение зданий;12 баллов (сильная катастрофа) — изменение рельефа в больших размерах. Огромные обвалы и оползни. Общее разрушение зданий и сооружений.Читайте также: Как спастись во время землетрясения - три совета эксперта

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