https://uz.sputniknews.ru/20230210/god-kachestvennogo-obrazovaniya-chto-izmenitsya-v-shkolax-32174654.html

Год качественного образования: что изменится в школах

Год качественного образования: что изменится в школах

Учащиеся 10-11 классов смогут выбрать 2 факультативных предмета в дополнение к 8 обязательными. С 1 сентября учащиеся начальной школы по всей республике будут получать бесплатное питание.

2023-02-10T17:58+0500

2023-02-10T17:58+0500

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общество

образование

школа

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Повышение зарплат, выбор школьных предметов, бесплатное питание для младших классов. Какие еще изменения в сфере образования предусматривает проект Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год внимания к человеку и качественного образования", читайте в нашем обзоре.Кому повысят зарплатыС 1 апреля 2023 года базовые тарифные ставки педагогов профессиональных учебных заведений станут такими же, как у учителей общеобразовательных учебных заведений.Уравняют в том числе базовые тарифные ставки преподавателей I и II квалификационной категории, преподавателей с высшим образованием без категории и мастеров производственного образования без высшего образования со ставками аналогичных сотрудников школ.Кроме того, педагогам-отличникам и мастерам производственного образования в колледжах будут доплачивать до 50% от ставки за счет фонда директора. На эти цели в текущем году выделят 139 млрд сумов.Образовательный процессС 1 сентября 2023 года в одном общем среднем образовательном учреждении каждого района (города) будут поэтапно внедрять практику обучения учащихся двум иностранным языкам и одной профессии.Начиная с 2023/2024 учебного года в школы начнут поэтапно переходить на новые образовательные программы. В частности, ученики 1-4 классов будут заниматься по учебникам, разработанным на основе передового зарубежного опыта.Школы будут также использовать специализированные программы, соответствующие интересам и способностям учащихся 10-11 классов. При этом недельная нагрузка по 14 обязательным предметам составит 31 час.На основе усовершенствованной учебной программы можно будет выбрать 8 обязательных предметов и 2 предмета по выбору (химия, биология, математика, физика, история, право, родной язык и литература, иностранный язык).Бесплатное питаниеНачиная с 2023/2024 учебного года, учащиеся начальных классов во всех областях республики и в Ташкенте будут получать бесплатное питание. На эти цели из бюджета выделят около 2,7 трлн сумов.Читайте также: В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов

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