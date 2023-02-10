https://uz.sputniknews.ru/20230210/god-kachestvennogo-obrazovaniya-chto-izmenitsya-v-shkolax-32174654.html
Год качественного образования: что изменится в школах
Год качественного образования: что изменится в школах
Учащиеся 10-11 классов смогут выбрать 2 факультативных предмета в дополнение к 8 обязательными. С 1 сентября учащиеся начальной школы по всей республике будут получать бесплатное питание.
2023-02-10T17:58+0500
2023-02-10T17:58+0500
2023-02-10T18:26+0500
общество
образование
школа
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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Повышение зарплат, выбор школьных предметов, бесплатное питание для младших классов. Какие еще изменения в сфере образования предусматривает проект Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год внимания к человеку и качественного образования", читайте в нашем обзоре.Кому повысят зарплатыС 1 апреля 2023 года базовые тарифные ставки педагогов профессиональных учебных заведений станут такими же, как у учителей общеобразовательных учебных заведений.Уравняют в том числе базовые тарифные ставки преподавателей I и II квалификационной категории, преподавателей с высшим образованием без категории и мастеров производственного образования без высшего образования со ставками аналогичных сотрудников школ.Кроме того, педагогам-отличникам и мастерам производственного образования в колледжах будут доплачивать до 50% от ставки за счет фонда директора. На эти цели в текущем году выделят 139 млрд сумов.Образовательный процессС 1 сентября 2023 года в одном общем среднем образовательном учреждении каждого района (города) будут поэтапно внедрять практику обучения учащихся двум иностранным языкам и одной профессии.Начиная с 2023/2024 учебного года в школы начнут поэтапно переходить на новые образовательные программы. В частности, ученики 1-4 классов будут заниматься по учебникам, разработанным на основе передового зарубежного опыта.Школы будут также использовать специализированные программы, соответствующие интересам и способностям учащихся 10-11 классов. При этом недельная нагрузка по 14 обязательным предметам составит 31 час.На основе усовершенствованной учебной программы можно будет выбрать 8 обязательных предметов и 2 предмета по выбору (химия, биология, математика, физика, история, право, родной язык и литература, иностранный язык).Бесплатное питаниеНачиная с 2023/2024 учебного года, учащиеся начальных классов во всех областях республики и в Ташкенте будут получать бесплатное питание. На эти цели из бюджета выделят около 2,7 трлн сумов.Читайте также: В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов
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год качественного образования реформа школьная учебные программы пособия профессиональное образование начальная школа предметы по выбору бесплатные обеды
год качественного образования реформа школьная учебные программы пособия профессиональное образование начальная школа предметы по выбору бесплатные обеды
Год качественного образования: что изменится в школах
17:58 10.02.2023 (обновлено: 18:26 10.02.2023)
Учащиеся 10-11 классов смогут выбрать 2 факультативных предмета в дополнение к 8 обязательными. С 1 сентября учащиеся начальной школы по всей республике будут получать бесплатное питание.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik
. Повышение зарплат, выбор школьных предметов, бесплатное питание для младших классов. Какие еще изменения в сфере образования предусматривает проект
Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год внимания к человеку и качественного образования", читайте в нашем обзоре.
Кому повысят зарплаты
С 1 апреля 2023 года базовые тарифные ставки педагогов профессиональных учебных заведений станут такими же, как у учителей общеобразовательных учебных заведений.
Уравняют в том числе базовые тарифные ставки преподавателей I и II квалификационной категории, преподавателей с высшим образованием без категории и мастеров производственного образования без высшего образования со ставками аналогичных сотрудников школ.
Кроме того, педагогам-отличникам и мастерам производственного образования в колледжах будут доплачивать до 50% от ставки за счет фонда директора. На эти цели в текущем году выделят 139 млрд сумов.
Образовательный процесс
С 1 сентября 2023 года в одном общем среднем образовательном учреждении каждого района (города) будут поэтапно внедрять практику обучения учащихся двум иностранным языкам и одной профессии.
Начиная с 2023/2024 учебного года в школы начнут поэтапно переходить на новые образовательные программы. В частности, ученики 1-4 классов будут заниматься по учебникам, разработанным на основе передового зарубежного опыта.
Школы будут также использовать специализированные программы, соответствующие интересам и способностям учащихся 10-11 классов. При этом недельная нагрузка по 14 обязательным предметам составит 31 час.
На основе усовершенствованной учебной программы можно будет выбрать 8 обязательных предметов и 2 предмета по выбору (химия, биология, математика, физика, история, право, родной язык и литература, иностранный язык).
Бесплатное питание
Начиная с 2023/2024 учебного года, учащиеся начальных классов во всех областях республики и в Ташкенте будут получать бесплатное питание. На эти цели из бюджета выделят около 2,7 трлн сумов.