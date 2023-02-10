https://uz.sputniknews.ru/20230210/gruzovye-perevozki-v-afganistan-vozobnovilis-32172020.html
Грузовые перевозки в Афганистан возобновились
Грузовые перевозки в Афганистан возобновились
Стороны подписали новый протокол об эксплуатации железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф".
2023-02-10T17:07+0500
2023-02-10T17:07+0500
2023-02-10T17:07+0500
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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Грузовые железнодорожные перевозки между Узбекистаном и Афганистаном возобновились. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Представители государственного перевозчика 8-10 февраля провели в Термезе переговоры с руководством ДП "Согдиана Транс" и Управления железных дорог Афганистана.По итогам встречи стороны подписали новый протокол между Администрацией железных дорог Афганистана и компанией "Согдиана Транс" о продолжении эксплуатации железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф"."Согдиана Транс" - дочернее предприятие "Узбекистон темир йуллари", с 10 февраля возобновило доставку на станцию "Хайратон" вагонов, направленных в Афганистан, сообщает пресс-служба.Напомним, "Узбекистон темир йуллари" приостановили грузовые перевозки в Афганистан с 1 февраля в связи с тем, что афганская сторона не успевала в оговоренные сроки провести необходимые технические работы.Читайте также: Транспортная система Узбекистана станет частью "новой логистики" Евразии
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узбекистан афганистан грузоперевозки хайратон-мазари-шариф железная дорога
узбекистан афганистан грузоперевозки хайратон-мазари-шариф железная дорога
Грузовые перевозки в Афганистан возобновились
Стороны подписали новый протокол об эксплуатации железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф".
ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik
. Грузовые железнодорожные перевозки между Узбекистаном и Афганистаном возобновились. Об этом сообщает
пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
Представители государственного перевозчика 8-10 февраля провели в Термезе переговоры с руководством ДП "Согдиана Транс" и Управления железных дорог Афганистана.
По итогам встречи стороны подписали новый протокол между Администрацией железных дорог Афганистана и компанией "Согдиана Транс" о продолжении эксплуатации железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф".
"Согдиана Транс" - дочернее предприятие "Узбекистон темир йуллари", с 10 февраля возобновило доставку на станцию "Хайратон" вагонов, направленных в Афганистан, сообщает пресс-служба.
Напомним, "Узбекистон темир йуллари" приостановили грузовые перевозки в Афганистан с 1 февраля в связи с тем, что афганская сторона не успевала в оговоренные сроки провести необходимые технические работы.