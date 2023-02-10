https://uz.sputniknews.ru/20230210/rossiya-mojet-podpisat-soglasheniya-po-migratsii-so-stranami-tsentralnoy-azii--32156739.html
Россия может подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии
Россия может подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии
В этих государствах откроются центры домиграционной подготовки, рассказал представитель российского МИД.
2023-02-10T13:56+0500
2023-02-10T13:56+0500
2023-02-10T13:56+0500
миграция
россия
узбекистан
кыргызстан
таджикистан
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, передает РИА Новости со ссылкой на директора третьего департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Александра Стерника.В частности, Россия сейчас ведет работу по открытию в этих странах центров домиграционной подготовки.Российское руководство стремится упорядочить миграционные потоки, и это отвечает общим интересам, подчеркнул дипломат.Миграция рабочей силы — "объективная необходимость" как для стран-доноров, так и для принимающих государств. В МИД надеются до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений.Как мы сообщали ранее, в 2022 году через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции в России нашли работу более 28 тысяч узбекистанцев.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.В середине августа Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также: В Узбекистане упростили процедуру рассмотрения заявлений на ПМЖ
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россия мид рф межправительственные соглашения по миграции кыргызстан узбекистан таджикистан центры домиграционной подготовки трудовая миграция организованный набор
россия мид рф межправительственные соглашения по миграции кыргызстан узбекистан таджикистан центры домиграционной подготовки трудовая миграция организованный набор
Россия может подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии
В этих государствах откроются центры домиграционной подготовки, рассказал представитель российского МИД.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik.
Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, передает РИА Новости
со ссылкой на директора третьего департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Александра Стерника.
В частности, Россия сейчас ведет работу по открытию в этих странах центров домиграционной подготовки.
"Они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация). Предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей, выдача необходимых медицинских заключений", - сказал Стерник.
Российское руководство стремится упорядочить миграционные потоки, и это отвечает общим интересам, подчеркнул дипломат.
Миграция рабочей силы — "объективная необходимость" как для стран-доноров, так и для принимающих государств. В МИД надеются до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений.
Как мы сообщали ранее, в 2022 году через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции в России нашли работу более 28 тысяч узбекистанцев.
Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.
В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.
В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.
В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.
В середине августа Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.