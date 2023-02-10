https://uz.sputniknews.ru/20230210/rossiya-mojet-podpisat-soglasheniya-po-migratsii-so-stranami-tsentralnoy-azii--32156739.html

Россия может подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии

Россия может подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии

В этих государствах откроются центры домиграционной подготовки, рассказал представитель российского МИД.

2023-02-10T13:56+0500

2023-02-10T13:56+0500

2023-02-10T13:56+0500

миграция

россия

узбекистан

кыргызстан

таджикистан

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, передает РИА Новости со ссылкой на директора третьего департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Александра Стерника.В частности, Россия сейчас ведет работу по открытию в этих странах центров домиграционной подготовки.Российское руководство стремится упорядочить миграционные потоки, и это отвечает общим интересам, подчеркнул дипломат.Миграция рабочей силы — "объективная необходимость" как для стран-доноров, так и для принимающих государств. В МИД надеются до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений.Как мы сообщали ранее, в 2022 году через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции в России нашли работу более 28 тысяч узбекистанцев.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.В середине августа Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также: В Узбекистане упростили процедуру рассмотрения заявлений на ПМЖ

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