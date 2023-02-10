https://uz.sputniknews.ru/20230210/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-rabotoy-sez-djizak-32180722.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой СЭЗ "Джизак"

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой СЭЗ "Джизак"

В свободной экономической зоне уже реализовали 27 проектов и создали около 5300 рабочих мест.

2023-02-10T20:04+0500

2023-02-10T20:04+0500

2023-02-10T20:04+0500

экономика

узбекистан

джизак

сэз

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 февраля — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий свободной экономической зоны "Джизак". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, что в СЭЗ "Джизак" к этому моменту реализовали 27 проектов и создали около 5300 рабочих мест. В последние годы экономическая зона улучшила свою деятельность и расширила возможности для предпринимателей.В настоящее время здесь реализуют 14 проектов, из них 5 производств введут в эксплуатацию в этом году.В СЭЗ "Джизак" Шавкат Мирзиёев ознакомился с рабочим процессом и продукцией кондитерского предприятия "Ирускон", запущенного в октябре 2022 года.Основываясь на опыте России, Турции, Германии и Италии, предприятие выпускает продукцию на экспорт под брендом "Deya". Годовая мощность составляет 12 тысяч тонн. Работает здесь около 100 человек.Еще одно предприятие экономической зоны – ООО "Master Building Products" производит 3 млн штук трубно-фитинговой продукции и других строительных материалов в год. На предприятии трудятся около 600 рабочих. Глава государства ознакомился с выставкой этой продукции.Он также посетил совместное узбекско-южнокорейское предприятие "Global Optical Communication". Ежегодно здесь производится 85 000 километров волоконно-оптической кабельной продукции. Работает 115 человек.Президент порекомендовал повысить уровень локализации на предприятиях и дал указания по выпуску импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.Читайте также: В Ташкенте планируют перерабатывать до 50% отходов

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