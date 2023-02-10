https://uz.sputniknews.ru/20230210/uzbekistan-uvelichil-eksport-tovarov-i-uslug-na-23--32154710.html

Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 23 %

Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 23 %

За 2022 год республика экспортировала товаров и услуг на $15,1 млрд, что на $2,8 млрд больше, чем годом ранее.

2023-02-10T13:08+0500

2023-02-10T13:08+0500

2023-02-10T13:08+0500

экономика

узбекистан

экспорт

импорт

товары

сфера услуг

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Центральный банк опубликовал предварительные показатели за 2022 год.В частности, экспорт товаров увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом и составил $11,8 млрд.Основная доля экспортируемых товаров приходится на товарные группы:Экспорт услуг по сравнению с прошлым годом увеличился на 46% или $1 млрд, составив $3,3 млрд долларов.В сфере услуг основной рост пришелся на транспортные услуги и поездки, объем которых достиг $2,6 млрд. Увеличение за год на 43% или $781 млн долларов объясняется высокими темпами роста международных услуг, связанных с пассажироперевозками, а также увеличением числа туристов, приезжающих в Узбекистан из соседних стран.В то же время импорт товаров и услуг в 2022 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 26% или $7,2 млрд и составил $35 млрд.Импорт товаров составил $28,6 млрд, увеличившись на 24% или $5,5 млрд по сравнению с предыдущим годом.Основную долю импортируемых товаров составили товарные группы:По сравнению с прошлым годом импорт услуг увеличился на 34% и составил $6,3 млрд. Больше всего вырос импорт транспортных услуг $440 млн.Читайте также: Россия лидирует по импорту узбекских телевизоров

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