https://uz.sputniknews.ru/20230210/uzbekistan-uvelichil-eksport-tovarov-i-uslug-na-23--32154710.html
Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 23 %
Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 23 %
За 2022 год республика экспортировала товаров и услуг на $15,1 млрд, что на $2,8 млрд больше, чем годом ранее.
2023-02-10T13:08+0500
2023-02-10T13:08+0500
2023-02-10T13:08+0500
экономика
узбекистан
экспорт
импорт
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сфера услуг
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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Центральный банк опубликовал предварительные показатели за 2022 год.В частности, экспорт товаров увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом и составил $11,8 млрд.Основная доля экспортируемых товаров приходится на товарные группы:Экспорт услуг по сравнению с прошлым годом увеличился на 46% или $1 млрд, составив $3,3 млрд долларов.В сфере услуг основной рост пришелся на транспортные услуги и поездки, объем которых достиг $2,6 млрд. Увеличение за год на 43% или $781 млн долларов объясняется высокими темпами роста международных услуг, связанных с пассажироперевозками, а также увеличением числа туристов, приезжающих в Узбекистан из соседних стран.В то же время импорт товаров и услуг в 2022 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 26% или $7,2 млрд и составил $35 млрд.Импорт товаров составил $28,6 млрд, увеличившись на 24% или $5,5 млрд по сравнению с предыдущим годом.Основную долю импортируемых товаров составили товарные группы:По сравнению с прошлым годом импорт услуг увеличился на 34% и составил $6,3 млрд. Больше всего вырос импорт транспортных услуг $440 млн.Читайте также: Россия лидирует по импорту узбекских телевизоров
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узбекистан экспорт импорт рост товаров и услуг основные сферы за счет чего вырос туризм транспорт текстиль недрагоценные металлы минералы
узбекистан экспорт импорт рост товаров и услуг основные сферы за счет чего вырос туризм транспорт текстиль недрагоценные металлы минералы
Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 23 %
За 2022 год республика экспортировала товаров и услуг на $15,1 млрд, что на $2,8 млрд больше, чем годом ранее.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik
. Центральный банк опубликовал
предварительные показатели за 2022 год.
В частности, экспорт товаров увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом и составил $11,8 млрд.
Основная доля экспортируемых товаров приходится на товарные группы:
текстиль и текстильные изделия – ;3,3 млрд;
недрагоценные металлы и изделия из них – $1,7 млрд;
минеральные продукты – $1,3 млрд;
продукция растительного происхождения – $1,3 млрд.
Экспорт услуг по сравнению с прошлым годом увеличился на 46% или $1 млрд, составив $3,3 млрд долларов.
В сфере услуг основной рост пришелся на транспортные услуги и поездки, объем которых достиг $2,6 млрд. Увеличение за год на 43% или $781 млн долларов объясняется высокими темпами роста международных услуг, связанных с пассажироперевозками, а также увеличением числа туристов, приезжающих в Узбекистан из соседних стран.
В то же время импорт товаров и услуг в 2022 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 26% или $7,2 млрд и составил $35 млрд.
Импорт товаров составил $28,6 млрд, увеличившись на 24% или $5,5 млрд по сравнению с предыдущим годом.
Основную долю импортируемых товаров составили товарные группы:
машины, оборудование, механизмы – $7,9 млрд;
недрагоценные металлы и изделия из них – $3,7 млрд;
транспортное оборудование – $3,6 млрд;
продукция химической промышленности – $3,3 млрд.
По сравнению с прошлым годом импорт услуг увеличился на 34% и составил $6,3 млрд. Больше всего вырос импорт транспортных услуг $440 млн.