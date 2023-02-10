https://uz.sputniknews.ru/20230210/v-tashkent-evakuirovali-iz-zony-bedstviya-grajdane-trex-stran-32156380.html

В Ташкент эвакуировали из зоны бедствия граждан трех стран

В Ташкент эвакуировали из зоны бедствия граждан трех стран

Спецборт Министерства обороны республики привез в Узбекистан 18 человек из турецких городов Газеантеп и Шанлиурфа.

2023-02-10T12:24+0500

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происшествия

турция

эвакуация

россия

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Министерство обороны эвакуировало в Ташкент 18 человек, проживающих в турецких городах Газиантеп и Шанлиурфа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.Они прилетели в Ташкент на специальном борту Министерства обороны Узбекистана.По данным МЧС Узбекистана, спасатели страны, участвующие в поисково-спасательных работах в Турции, в провинции Хатай, извлекли из-под руин в общей сложности 13 выживших тела более 50 погибших.Читайте также: Число погибших в Турции превысило 18 тысяч

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