https://uz.sputniknews.ru/20230210/v-tashkent-evakuirovali-iz-zony-bedstviya-grajdane-trex-stran-32156380.html
В Ташкент эвакуировали из зоны бедствия граждан трех стран
В Ташкент эвакуировали из зоны бедствия граждан трех стран
Спецборт Министерства обороны республики привез в Узбекистан 18 человек из турецких городов Газеантеп и Шанлиурфа.
2023-02-10T12:24+0500
2023-02-10T12:24+0500
2023-02-10T12:26+0500
происшествия
турция
эвакуация
россия
узбекистан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Министерство обороны эвакуировало в Ташкент 18 человек, проживающих в турецких городах Газиантеп и Шанлиурфа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.Они прилетели в Ташкент на специальном борту Министерства обороны Узбекистана.По данным МЧС Узбекистана, спасатели страны, участвующие в поисково-спасательных работах в Турции, в провинции Хатай, извлекли из-под руин в общей сложности 13 выживших тела более 50 погибших.Читайте также: Число погибших в Турции превысило 18 тысяч
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узбекистан министерство обороны эвакуировали граждане узбекистана россии кыргызстана турция землетрясение
узбекистан министерство обороны эвакуировали граждане узбекистана россии кыргызстана турция землетрясение
В Ташкент эвакуировали из зоны бедствия граждан трех стран
12:24 10.02.2023 (обновлено: 12:26 10.02.2023)
Спецборт Министерства обороны республики привез в Узбекистан 18 человек из турецких городов Газеантеп и Шанлиурфа.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik
. Министерство обороны эвакуировало в Ташкент 18 человек, проживающих в турецких городах Газиантеп и Шанлиурфа. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства иностранных дел республики.
"Среди них 11 граждан Узбекистана, 6 — Кыргызстана и 1 — России.", говорится в сообщении.
Они прилетели в Ташкент на специальном борту Министерства обороны Узбекистана.
По данным МЧС Узбекистана, спасатели страны, участвующие в поисково-спасательных работах в Турции, в провинции Хатай, извлекли из-под руин в общей сложности 13 выживших тела более 50 погибших.