https://uz.sputniknews.ru/20230211/v-rossiyskom-mid-zayavili-o-zapreschennyx-priemchikax-gazovyx-konkurentov-32180575.html

В российском МИД заявили о "запрещенных приемчиках" газовых конкурентов

В российском МИД заявили о "запрещенных приемчиках" газовых конкурентов

Изменчивость рынка энергоносителей беспокоит Россию, Казахстан и Узбекистан, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

2023-02-11T10:05+0500

2023-02-11T10:05+0500

2023-02-11T10:05+0500

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Москва внимательно наблюдает за стремлением Евросоюза превратить центральноазиатский регион в транзитно-транспортный коридор Восток—Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить российские поставки, заявил РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ российского МИД Александр Стерник.Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоят как изменчивость энергорынков, так и "запрещённые приёмчики" конкурентов с Запада.Представители трех стран обсуждают необходимые меры по всем этим аспектам, влияющим на состояние экономик и благополучие населения, отметил он.На стороне союзников - развитая сеть дорог и сопутствующей инфраструктуры, общее отлаженное пространство безопасности и безбарьерности. Многое делается для его модернизации и настройки инфраструктуры с учетом "геополитической тектоники", подчеркнул Стерник.В частности, 9 февраля состоялась трехсторонняя рабочая встреча главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана. Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли.

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россия

узбекистан

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