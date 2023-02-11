https://uz.sputniknews.ru/20230211/v-rossiyskom-mid-zayavili-o-zapreschennyx-priemchikax-gazovyx-konkurentov-32180575.html
В российском МИД заявили о "запрещенных приемчиках" газовых конкурентов
В российском МИД заявили о "запрещенных приемчиках" газовых конкурентов
Изменчивость рынка энергоносителей беспокоит Россию, Казахстан и Узбекистан, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
2023-02-11T10:05+0500
2023-02-11T10:05+0500
2023-02-11T10:05+0500
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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Москва внимательно наблюдает за стремлением Евросоюза превратить центральноазиатский регион в транзитно-транспортный коридор Восток—Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить российские поставки, заявил РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ российского МИД Александр Стерник.Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоят как изменчивость энергорынков, так и "запрещённые приёмчики" конкурентов с Запада.Представители трех стран обсуждают необходимые меры по всем этим аспектам, влияющим на состояние экономик и благополучие населения, отметил он.На стороне союзников - развитая сеть дорог и сопутствующей инфраструктуры, общее отлаженное пространство безопасности и безбарьерности. Многое делается для его модернизации и настройки инфраструктуры с учетом "геополитической тектоники", подчеркнул Стерник.В частности, 9 февраля состоялась трехсторонняя рабочая встреча главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана. Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли.
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узбекистан россия казахстан газ изменчивость рынка конкуренты сотрудничество
узбекистан россия казахстан газ изменчивость рынка конкуренты сотрудничество
В российском МИД заявили о "запрещенных приемчиках" газовых конкурентов
Изменчивость рынка энергоносителей беспокоит Россию, Казахстан и Узбекистан, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik.
Москва внимательно наблюдает за стремлением Евросоюза превратить центральноазиатский регион в транзитно-транспортный коридор Восток—Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить российские поставки, заявил РИА Новости
директор третьего департамента стран СНГ российского МИД Александр Стерник.
Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоят как изменчивость энергорынков, так и "запрещённые приёмчики" конкурентов с Запада.
"Мы ведём диалог с партнёрами из Узбекистана и Казахстана. Всех беспокоит волатильность рынков энергоносителей, "запрещённые приёмчики", к которым прибегают наши конкуренты, а также аномальные перепады температур в регионе", — сказал он.
Представители трех стран обсуждают необходимые меры по всем этим аспектам, влияющим на состояние экономик и благополучие населения, отметил он.
На стороне союзников - развитая сеть дорог и сопутствующей инфраструктуры, общее отлаженное пространство безопасности и безбарьерности. Многое делается для его модернизации и настройки инфраструктуры с учетом "геополитической тектоники", подчеркнул Стерник.
В частности, 9 февраля состоялась трехсторонняя рабочая встреча главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана. Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли.