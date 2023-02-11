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Монумент Независимости в Парке Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230211/v-uzbekistane-otkajutsya-ot-bumajnyx-meditsinskix-kart-32182035.html
В Узбекистане откажутся от бумажных медицинских карт
В Узбекистане откажутся от бумажных медицинских карт
Какие еще изменения в здравоохранении предусматривает проект стратегии развития страны на 2022-2023 годы, читайте в обзоре Sputnik.
2023-02-11T09:02+0500
2023-02-11T09:02+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
стратегия развития
здравоохранение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Серьезные изменения в сфере здравоохранения предусматривает проект Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год внимания к человеку и качественного образования".Так, медицинские учреждения будут поэтапно переводить выдачу листков временной нетрудоспособности и других медицинских справок в электронный формат. Предполагаемые сроки:С 1 января 2024 года учреждениям могут запретить истребование медицинских справок в бумажном виде.Медицинская страховка и охват населенияЭксперимент по внедрению нового механизма проводится в Сырдарьинской области. В Ташкенте его запустят с середины года. Затем система постепенно распространится и на другие регионы республики. За счет увеличения финансирования вырастет что качество медицинских услуг.К концу 2023 года власти планируют удвоить охват бесплатными программами медико-социальной реабилитации инвалидов, находящихся в амбулаторно-стационарных условиях.Перед Министерством здравоохранения Стратегия ставит следующие задачи на 2023 год:ЗОЖ и правильное питаниеОбщенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни" будет включать в себя:По данным Минздрава, в Узбекистане 10,7 млн человек не ведут здоровый образ жизни. 16,5% населения употребляют табак и 4,7% алкоголь, 16% не едят достаточное количество фруктов и овощей (менее 400 граммов в день), 36,6% дополнительно подсаливают пищу, 32,9% имеют избыточный вес, у 38% – высокое кровяное давление, 8,4%– высокий уровень сахара в крови и 26%– низкая физическая активность.Читайте также: Год качественного образования: что изменится в школах
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стратегия развития здравоохранение что изменится
стратегия развития здравоохранение что изменится

В Узбекистане откажутся от бумажных медицинских карт

09:02 11.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМногопрофильный медцентр Крымской республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко
Многопрофильный медцентр Крымской республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Какие еще изменения в здравоохранении предусматривает проект стратегии развития страны на 2022-2023 годы, читайте в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Серьезные изменения в сфере здравоохранения предусматривает проект Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год внимания к человеку и качественного образования".
Так, медицинские учреждения будут поэтапно переводить выдачу листков временной нетрудоспособности и других медицинских справок в электронный формат. Предполагаемые сроки:
в Навоийской и Сырдарьинской областях - с 1 июля 2023 года;
в Ташкенте, Ташкентской и Самаркандской областях - с 1 октября 2023 года;
в других регионах республики - с 1 января 2024 года.
С 1 января 2024 года учреждениям могут запретить истребование медицинских справок в бумажном виде.

Медицинская страховка и охват населения

Эксперимент по внедрению нового механизма проводится в Сырдарьинской области. В Ташкенте его запустят с середины года. Затем система постепенно распространится и на другие регионы республики. За счет увеличения финансирования вырастет что качество медицинских услуг.
К концу 2023 года власти планируют удвоить охват бесплатными программами медико-социальной реабилитации инвалидов, находящихся в амбулаторно-стационарных условиях.
Перед Министерством здравоохранения Стратегия ставит следующие задачи на 2023 год:
создание 30 семейных поликлиник, 110 семейных врачебных пунктов и до 520 компактных участковых врачебных пунктов;
проведение профилактических осмотров 12,6 млн человек в возрасте 18-40 лет без хронических заболеваний, 6,3 млн человек в возрасте 40 лет и старше - на сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, 3 млн человек на раннее выявление онкологических заболеваний.
обеспечение лекарствами 112 детей со спинальной мышечной атрофией;
проведение операций кохлеарной имплантации более чем у 250 детей с нарушениями слуха, а также замена речевых процессоров у 132 детей, перенесших такие операции.

ЗОЖ и правильное питание

Общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни" будет включать в себя:
обучение населения контролю своего здоровья и питания с помощью смартфонов и мобильных приложений, создание мобильного приложения по правильному питанию;
ужесточение требований к рекламе продуктов и напитков, детского питания и энергетиков, лекарственных средств, биологически активных веществ;
утверждение перечня продуктов, не рекомендуемых для детей и молодежи в образовательных учреждениях, в том числе пищевых продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, трансжиров, вкусовых и красящих добавок и снижение их потребления;
разработку рекомендаций по здоровому питанию отдельно для каждой группы риска населения и видов заболеваний на основе видов местных продуктов;
создание необходимых условий на рабочих местах для занятий физической культурой и здоровым питанием.
По данным Минздрава, в Узбекистане 10,7 млн человек не ведут здоровый образ жизни. 16,5% населения употребляют табак и 4,7% алкоголь, 16% не едят достаточное количество фруктов и овощей (менее 400 граммов в день), 36,6% дополнительно подсаливают пищу, 32,9% имеют избыточный вес, у 38% – высокое кровяное давление, 8,4%– высокий уровень сахара в крови и 26%– низкая физическая активность.
Читайте также: Год качественного образования: что изменится в школах
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