https://uz.sputniknews.ru/20230211/v-uzbekistane-otkajutsya-ot-bumajnyx-meditsinskix-kart-32182035.html

В Узбекистане откажутся от бумажных медицинских карт

В Узбекистане откажутся от бумажных медицинских карт

Какие еще изменения в здравоохранении предусматривает проект стратегии развития страны на 2022-2023 годы, читайте в обзоре Sputnik.

2023-02-11T09:02+0500

2023-02-11T09:02+0500

2023-02-11T09:02+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

стратегия развития

здравоохранение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Серьезные изменения в сфере здравоохранения предусматривает проект Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год внимания к человеку и качественного образования".Так, медицинские учреждения будут поэтапно переводить выдачу листков временной нетрудоспособности и других медицинских справок в электронный формат. Предполагаемые сроки:С 1 января 2024 года учреждениям могут запретить истребование медицинских справок в бумажном виде.Медицинская страховка и охват населенияЭксперимент по внедрению нового механизма проводится в Сырдарьинской области. В Ташкенте его запустят с середины года. Затем система постепенно распространится и на другие регионы республики. За счет увеличения финансирования вырастет что качество медицинских услуг.К концу 2023 года власти планируют удвоить охват бесплатными программами медико-социальной реабилитации инвалидов, находящихся в амбулаторно-стационарных условиях.Перед Министерством здравоохранения Стратегия ставит следующие задачи на 2023 год:ЗОЖ и правильное питаниеОбщенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни" будет включать в себя:По данным Минздрава, в Узбекистане 10,7 млн человек не ведут здоровый образ жизни. 16,5% населения употребляют табак и 4,7% алкоголь, 16% не едят достаточное количество фруктов и овощей (менее 400 граммов в день), 36,6% дополнительно подсаливают пищу, 32,9% имеют избыточный вес, у 38% – высокое кровяное давление, 8,4%– высокий уровень сахара в крови и 26%– низкая физическая активность.Читайте также: Год качественного образования: что изменится в школах

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