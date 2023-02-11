https://uz.sputniknews.ru/20230211/v-uzbekistane-priostanovili-sbor-gumpomoschi-dlya-turtsii-32190861.html
В Узбекистане приостановили сбор гумпомощи для Турции
В Узбекистане приостановили сбор гумпомощи для Турции
Уже собрали и отправили в Турцию 25 фур с вещами и товарами.
2023-02-11T19:10+0500
2023-02-11T19:10+0500
2023-02-11T19:10+0500
происшествия
узбекистан
сбор
помощь
турция
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. В Узбекистане временно остановили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.Данное решение приняли в связи с тем, что в головной офис поступило много вещей со всех регионов страны. Теперь пожертвования необходимо расфасовать, сгруппировать, упаковать и подготовить к отправке.Пресс-служба ведомства отметила, что сбор помощи продолжится, но позже. Во время перерыва организаторы намерены выяснить, какие вещи и продукты нужны больше всего пострадавшим.Читайте также:Вера в добро: как узбекистанка собрала чапаны для пострадавших в Турции - видеоКак выглядели турецкие и сирийские города до землетрясения и как выглядят сейчас
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в узбекистане приостановили сбор гумпомощи для турции почему когда возобновят как помочь турции пострадавшим землетрясение как пожертвовать как отправить сбор гуманитарной помощи новость новости
в узбекистане приостановили сбор гумпомощи для турции почему когда возобновят как помочь турции пострадавшим землетрясение как пожертвовать как отправить сбор гуманитарной помощи новость новости
В Узбекистане приостановили сбор гумпомощи для Турции
На сегодняшний день узбекистанцы смогли собрать и отправить в Турцию двадцать пять фур с необходимыми вещами и товарами.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik.
В Узбекистане временно остановили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Об этом сообщает пресс-служба
Торгово-промышленной палаты республики.
Данное решение приняли в связи с тем, что в головной офис поступило много вещей со всех регионов страны. Теперь пожертвования необходимо расфасовать, сгруппировать, упаковать и подготовить к отправке.
Пресс-служба ведомства отметила, что сбор помощи продолжится, но позже. Во время перерыва организаторы намерены выяснить, какие вещи и продукты нужны больше всего пострадавшим.