https://uz.sputniknews.ru/20230211/v-uzbekistane-priostanovili-sbor-gumpomoschi-dlya-turtsii-32190861.html

В Узбекистане приостановили сбор гумпомощи для Турции

В Узбекистане приостановили сбор гумпомощи для Турции

Уже собрали и отправили в Турцию 25 фур с вещами и товарами.

2023-02-11T19:10+0500

2023-02-11T19:10+0500

2023-02-11T19:10+0500

происшествия

узбекистан

сбор

помощь

турция

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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. В Узбекистане временно остановили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.Данное решение приняли в связи с тем, что в головной офис поступило много вещей со всех регионов страны. Теперь пожертвования необходимо расфасовать, сгруппировать, упаковать и подготовить к отправке.Пресс-служба ведомства отметила, что сбор помощи продолжится, но позже. Во время перерыва организаторы намерены выяснить, какие вещи и продукты нужны больше всего пострадавшим.Читайте также:Вера в добро: как узбекистанка собрала чапаны для пострадавших в Турции - видеоКак выглядели турецкие и сирийские города до землетрясения и как выглядят сейчас

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