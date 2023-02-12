https://uz.sputniknews.ru/20230212/top-4-soveta-dlya-dolgoy-i-schastlivoy-jizni--32192846.html

Топ-4 совета для долгой и счастливой жизни

Топ-4 совета для долгой и счастливой жизни

Долгожители из США рассказали, как прожить счастливую жизнь.

2023-02-12T08:07+0500

2023-02-12T08:07+0500

2023-02-12T08:07+0500

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жизнь

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Четыре американских пенсионера, перешагнувших 100-летний рубеж, поделились секретами долголетия.Роуз Тонти, проживающей в городе Огден, исполнился уже 101 год. Она переехала в США из Италии после Второй мировой войны. По ее словам, в пожилом возрасте людям очень важно чем-то постоянно заниматься.Ее ровесник Кинг Грин из города Баунтифул считает, что секретом счастливой жизни является отходчивость.Бывший военный из Солт-Лейк-Сити 103-летний Хэд Эдисон советует брать от жизни все, но не слишком увлекаться.Мэри Каваками недавно отпраздновала 110-летний юбилей. У нее четверо детей, пять внуков и двенадцать правнуков. Долгожительница любит петь, заниматься спортом с помощью сына и общаться с родными.Читайте также:Лучшее время для кофе – мнение диетологовПочему нельзя спать при свете - мнение врачей

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