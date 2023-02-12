https://uz.sputniknews.ru/20230212/uzbekistanka-zavoevala-zoloto-v-astane-32196715.html

Узбекистанка завоевала "золото" в Астане

Узбекистанка завоевала "золото" в Астане

Шарифа Давронова победила в Чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.

2023-02-12T11:18+0500

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спорт

узбекистан

легкая атлетика

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Юная узбекистанка стала чемпионкой Азии. Шестнадцатилетняя Шарифа Давронова завоевала золотую медаль в программе тройного прыжка, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.С результатом 13,98 м она стала лучшей среди взрослых легкоатлеток континента.На втором месте с результатом 13,66 м – японская спортсменка Марико Маримото. И третье место с результатом 13,52 м заняла Чен Тин из Китая.Читайте также: Джиянов подписал контракт с "Нижним Новгородом"

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