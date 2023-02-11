https://uz.sputniknews.ru/20230211/djiyanov-podpisal-kontrakt-s-nijnim-novgorodom-32191702.html
Джиянов подписал контракт с "Нижним Новгородом"
Джиянов подписал контракт с "Нижним Новгородом"
Спортсмен временно будет играть за "Олимпик" на правах аренды.
2023-02-11T20:15+0500
2023-02-11T20:15+0500
2023-02-11T20:15+0500
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Нападающий Русланбек Джиянов из ташкентского "Олимпика" подписал контракт с российским футбольным клубом "Нижний Новгород". Об этом сообщает РИА Новости.Договор рассчитан до конца 2026 года. При этом по условиям контракта до конца сезона Российской премьер-лиги спортсмен будет играть за "Олимпик" на правах аренды.Напомним, в прошлом сезоне Русланбек Джиянов провел 25 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.В ноябре прошлого года Джиянов в составе национальной команды сыграл товарищеский матч против сборной России.Читайте также:Узбекистан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетикеУзбекистанские борцы завоевали две медали в Загребе
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джиянов подписал контракт с фк нижним новгородом футбольный клуб узбекские футболисты сборная по футболу узбекистана самые популярные футболисты спортсмены узбекистан футбол новости новость
Джиянов подписал контракт с "Нижним Новгородом"
При этом спортсмен будет играть за "Олимпик" на правах аренды для подготовки к отборочному турниру Кубка Азии, Азиатским и Олимпийским играм.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik.
Нападающий Русланбек Джиянов из ташкентского "Олимпика" подписал контракт с российским футбольным клубом "Нижний Новгород". Об этом сообщает РИА Новости
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Договор рассчитан до конца 2026 года. При этом по условиям контракта до конца сезона Российской премьер-лиги спортсмен будет играть за "Олимпик" на правах аренды.
Напомним, в прошлом сезоне Русланбек Джиянов провел 25 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.
В ноябре прошлого года Джиянов в составе национальной команды сыграл товарищеский матч против сборной России.