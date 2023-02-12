https://uz.sputniknews.ru/20230212/zapad-prodoljaet-verit-chto-loj--luchshaya-politika-32199316.html

Запад продолжает верить, что ложь — лучшая политика

Запад продолжает верить, что ложь — лучшая политика

Из свежих сообщений: стройка восьми новых местных аэропортов возобновилась в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 12.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-12T15:25+0500

2023-02-12T15:25+0500

2023-02-12T15:25+0500

колумнисты

китай

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И факт этот вряд ли порадует Джеймса Милуорда, профессора Университета Джорджтауна, США. Профессор пару недель назад выступил с гневной статьей под названием "Новая кампания Китая против уйгур".Согласитесь, если где-то строят восемь аэропортов в дополнение к 25 уже имеющимся, это не сильно вписывается в главный тезис давно надоевшей кампании вокруг Синьцзяна — о том, что это такая глухомань и медвежий угол, куда только на верблюде проберешься, и поэтому вам лучше верить "источникам" о том, какие зверства творятся в этом затерянном мире в центре Евразийского континента.Но профессор Милуорд дает нам отличное наглядное пособие для изучения механики тоталитарных информационных кампаний. Первое и главное: такие кампании никогда не умирают, даже если их тезисы очевидно несовместимы с жизнью (и реальностью). Все равно надо уверенно долбить в одну точку: все, раньше нами сказанное, было правдой. Вот профессор и перечисляет все то самое, ранее сказанное — про концлагеря по всему Синьцзяну, про рабский труд и прочее.При этом он, правда, признает, что "как только страны — члены ООН должны были занять четкую позицию по поводу Синьцзяна, Пекин выигрывал". Двадцать две западные страны направили соответствующее письмо в Комиссию ООН по правам человека — и мгновенно Китай мобилизовал 37 других стран для письма, где говорилось, что на самом деле в СУАР все хорошо. Примерно такой же расклад сил в Совете по правам человека ООН.Вранье не прошло? Но тут в дело вступает второе правило ведения клеветнических кампаний: не обращать на свои провалы никакого внимания. Дальше — третье правило: на провалившуюся ложь нагромождать новую, то есть все время подкидывать что-то свеженькое.Вот профессор и подкидывает. Ссылаясь при этом, как положено, на анонимные источники. Которые сообщают, что теперь "концлагеря для перевоспитания", может, и закрыты, но сто тысяч (хорошая, круглая цифра) их обитателей переведены на фабрики, трудиться против воли. Всего же работает принудительно до двух миллионов человек. Еще: несчастных уйгурских женщин заставляют выходить замуж за китайцев и усваивать китайскую культуру. А детей загоняют в школы-пансионаты, где, если они начинают говорить по-уйгурски, их сажают на много часов в подвалы. С крысами или нет, не упоминается.Почему американский профессор оказался в роли сливного бачка для поставщиков фальшивок — выяснять сложно и неинтересно. Правозащитник — это, вообще-то, диагноз, то есть особый стиль мышления и поведения. Но в рамки этого стиля умещается еще одно правило подобных инфокампаний: они прописывают во всех случаях только одно лекарство. Санкции.А "синьцзянских" санкций против Китая уже введено сколько угодно. Милуорд честно признает: они не действуют. Например, любой импортирующий в США что-то из Китая, обязан доказывать, что в его товаре нет элемента "принудительного труда" из Синьцзяна. Но товары эти, допустим — через третьи страны, все равно заполняют американский рынок.Вывод? Вот такой: нужны новые санкции, да и старые рано или поздно подействуют. А больше лекарств эти доктора не знают.Возвращаясь же к разговору об аэропортах, тут картина такая. Ни один регион Китая даже и сегодня не охвачен такой сетью пассажирских и грузовых маршрутов, как Синьцзян. Уже в этом году откроются еще четыре международных маршрута. Все вместе получается — самая открытая и динамично развивающаяся на сегодняшний день часть страны. И долететь туда, чтобы осмотреться и заметить — в случае чего — что-то нехорошее, могут в любой момент миллионы китайцев или иностранцев.Но все равно, скажут вам правозащитники, где-то в глухих, пустынных углах Синьцзяна, куда вам не добраться, страдают и принудительно трудятся уйгуры.Читайте также: СВО: безальтернативное наступление ВС России

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