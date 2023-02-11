https://uz.sputniknews.ru/20230211/svo-bezalternativnoe-nastuplenie-vs-rossii--32188414.html
СВО: безальтернативное наступление ВС России
СВО: безальтернативное наступление ВС России
В зоне СВО разворачивается новое российское наступление.
2023-02-11T14:02+0500
2023-02-11T14:02+0500
2023-02-11T14:02+0500
колумнисты
спецоперация
россия
вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/02/24965038_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_a3e5b890dfa07daa636b1866fe3649f6.jpg
ВСУ несут большие потери в живой силе. Соединенные Штаты и их европейские лимитрофы в тревоге – воевать с Россией руками украинских марионеток становится все дороже и опаснее для стран НАТО.Оперативная обстановка в зоне СВО с каждым днем становится динамичнее. Утром 10 февраля ВС России нанесли серию ударов высокоточным оружием по объектам военного управления, критической инфраструктуры ВСУ – на пространстве от Харькова, Чернигова и Киева до Николаева, Винницы и Львова.Приоритетными целями стали крупные логистические центры левобережной группировки украинских войск. Появилась фото-видеоинформация о поражении десятков целей и низкой эффективности западных систем ПВО в борьбе с российскими крылатыми ракетами большой дальности и ударными БПЛА. Официальный отчет Киева разительно отличается от реальности – якобы ВСУ сбили 61 ракету из 71.Но Российские войска доминируют на всей линии боевого соприкосновения, то есть на Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Херсонском направлениях, а на Купянском – подразделения "Западной" группировки войск за минувшие сутки полностью освободили населенный пункт Двуречное Харьковской области (которая, безусловно, вернется в Россию).Ранее на Донецком и Запорожском направлениях освобождены семь населенных пунктов – Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.Российские войска с трех сторон наступают на Северск, с прицелом на освобождение Красного Лимана. Успешны боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Бойцы ВСУ спешно минируют свои позиции, и спасаются бегством под Кременной – на территории ЛНР.Киевский режим скрывает статистику потерь, которые пытается компенсировать тотальной мобилизацией. Только в огненном кольце "бахмутской фортеции" зажаты около 10 тысяч украинских солдат, фактически обреченных на уничтожение.Российские подразделения контролируют более трети территории Артемовска. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" отрезают пути снабжения гарнизона ВСУ резервами и боеприпасами. Освобождение города Артемовска (Бахмута) откроет российской группировке войск дорогу на Славянск, и создаст предпосылки для ликвидации мощного Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Киевский режим со страхом ожидает новых ударов.Тайна главного направленияИнститут изучения войны (ISW, штаб-квартира в Вашингтоне) в последнем аналитическом обзоре от 8 февраля, констатирует, что российские войска вернули себе инициативу на Украине и начали крупное наступление в Луганской Народной Республике.По данным издания Foreign Policy, в ближайшие дни Украину ждет мощнейший удар России – Москва приготовила для масштабного наступления 1800 танков 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, 400 истребителей, 300 вертолетов, и этот потенциал значительно превышает уровень 24 февраля 2022 года. Восток, Юг или Север? Издание не указывает направление главного удара.Киев считает, что удары по объектам в Константиновке и Славянске являются начальной фазой наступления российских войск. Украинский Генштаб прогнозирует, что это будет территория Луганской Народной Республики, где идет активная подготовка второй линии обороны – для отступления подразделений ВСУ. Глава ГУР Кирилл Буданов не исключает "большой удар" в направлении западноукраинского города Ровно, который позволит блокировать поток западных вооружений, поступающих из Польши. Киев мучительно пытается просчитать (угадать) направление главного удара ВС России, и спешно готовит резервы.В странах Запада проходят подготовку до 60 тысяч украинских военнослужащих. Киевский режим просит у США тяжелое вооружение – танки и БМП – для шести бригад (примерно 24 тысячи солдат), которыми рассчитывает изменить ход боевых действий. Однако сил и средств недостаточно.Истребители НАТО для Украины: быть или не бытьЗа полгода ВСУ "сожгли" под Артемовском до 20 бригад (около 80 тысяч бойцов) – части выводились с передовой при потерях до 90 процентов, не ранее.Между тем, Киев не расстался с мечтой о "крыльях для свободы", и сегодня официально запросил у Нидерландов истребители F-16 американского производства. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж отказали в поставках ВСУ ударной авиации.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 февраля подчеркнул, что российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. В Харькове 8 февраля ракетным ударом уничтожен завод по выпуску доработанных западными специалистами дронов-камикадзе.Выступая на заседании Совбеза ООН, высокопоставленный российский дипломат Василий Небензя напомнил мировому сообществу, что Москва сделает все, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходили угрозы России и ее союзникам. Даже если Украина получит от Запада несколько сотен танков, это не улучшит положение ВСУ на "восточном фронте". И в Конгресс США уже внесли "Резолюцию об усталости от Украины". Украинский проект США близок к позорному провалу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:"Призрак Киева" бродит по Европе. Зеленскому подрезали крыльяГермания стала главной мишенью для США
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/02/24965038_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_479edc65bf9145ece0e589b6f26895c6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
сво безальтернативное наступление вс россии хроленко мнение эксперта военный обозреватель специальная операция донбасс что сейчас происходит на украине на донбассе российские военные запад эксперт сша ес европа киев украина
сво безальтернативное наступление вс россии хроленко мнение эксперта военный обозреватель специальная операция донбасс что сейчас происходит на украине на донбассе российские военные запад эксперт сша ес европа киев украина
СВО: безальтернативное наступление ВС России
Вопреки прогнозам западных аналитиков, в зоне спецоперации разворачивается новое российское наступление, эффективно перемалывающее нацистские "фортеции" и горы натовского вооружения и техники.
ВСУ несут большие потери в живой силе. Соединенные Штаты и их европейские лимитрофы в тревоге – воевать с Россией руками украинских марионеток становится все дороже и опаснее для стран НАТО.
Оперативная обстановка в зоне СВО с каждым днем становится динамичнее. Утром 10 февраля ВС России нанесли серию ударов высокоточным оружием по объектам военного управления, критической инфраструктуры ВСУ – на пространстве от Харькова, Чернигова и Киева до Николаева, Винницы и Львова.
Приоритетными целями стали крупные логистические центры левобережной группировки украинских войск. Появилась фото-видеоинформация о поражении десятков целей и низкой эффективности западных систем ПВО в борьбе с российскими крылатыми ракетами большой дальности и ударными БПЛА. Официальный отчет Киева разительно отличается от реальности – якобы ВСУ сбили 61 ракету из 71.
Но Российские войска доминируют на всей линии боевого соприкосновения, то есть на Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Херсонском направлениях, а на Купянском – подразделения "Западной" группировки войск за минувшие сутки полностью освободили населенный пункт Двуречное Харьковской области (которая, безусловно, вернется в Россию).
Ранее на Донецком и Запорожском направлениях освобождены семь населенных пунктов – Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.
Российские войска с трех сторон наступают на Северск, с прицелом на освобождение Красного Лимана. Успешны боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Бойцы ВСУ спешно минируют свои позиции, и спасаются бегством под Кременной – на территории ЛНР.
Киевский режим скрывает статистику потерь, которые пытается компенсировать тотальной мобилизацией. Только в огненном кольце "бахмутской фортеции" зажаты около 10 тысяч украинских солдат, фактически обреченных на уничтожение.
Российские подразделения контролируют более трети территории Артемовска. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" отрезают пути снабжения гарнизона ВСУ резервами и боеприпасами. Освобождение города Артемовска (Бахмута) откроет российской группировке войск дорогу на Славянск, и создаст предпосылки для ликвидации мощного Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Киевский режим со страхом ожидает новых ударов.
Тайна главного направления
Институт изучения войны (ISW, штаб-квартира в Вашингтоне) в последнем аналитическом обзоре от 8 февраля, констатирует, что российские войска вернули себе инициативу на Украине и начали крупное наступление в Луганской Народной Республике.
По данным издания Foreign Policy, в ближайшие дни Украину ждет мощнейший удар России – Москва приготовила для масштабного наступления 1800 танков 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, 400 истребителей, 300 вертолетов, и этот потенциал значительно превышает уровень 24 февраля 2022 года. Восток, Юг или Север? Издание не указывает направление главного удара.
Киев считает, что удары по объектам в Константиновке и Славянске являются начальной фазой наступления российских войск. Украинский Генштаб прогнозирует, что это будет территория Луганской Народной Республики, где идет активная подготовка второй линии обороны – для отступления подразделений ВСУ. Глава ГУР Кирилл Буданов не исключает "большой удар" в направлении западноукраинского города Ровно, который позволит блокировать поток западных вооружений, поступающих из Польши. Киев мучительно пытается просчитать (угадать) направление главного удара ВС России, и спешно готовит резервы.
В странах Запада проходят подготовку до 60 тысяч украинских военнослужащих. Киевский режим просит у США тяжелое вооружение – танки и БМП – для шести бригад (примерно 24 тысячи солдат), которыми рассчитывает изменить ход боевых действий. Однако сил и средств недостаточно.
За полгода ВСУ "сожгли" под Артемовском до 20 бригад (около 80 тысяч бойцов) – части выводились с передовой при потерях до 90 процентов, не ранее.
Между тем, Киев не расстался с мечтой о "крыльях для свободы", и сегодня официально запросил у Нидерландов истребители F-16 американского производства. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж отказали в поставках ВСУ ударной авиации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 февраля подчеркнул, что российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. В Харькове 8 февраля ракетным ударом уничтожен завод по выпуску доработанных западными специалистами дронов-камикадзе.
Выступая на заседании Совбеза ООН, высокопоставленный российский дипломат Василий Небензя напомнил мировому сообществу, что Москва сделает все, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходили угрозы России и ее союзникам. Даже если Украина получит от Запада несколько сотен танков, это не улучшит положение ВСУ на "восточном фронте". И в Конгресс США уже внесли "Резолюцию об усталости от Украины". Украинский проект США близок к позорному провалу.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.