https://uz.sputniknews.ru/20230211/svo-bezalternativnoe-nastuplenie-vs-rossii--32188414.html

СВО: безальтернативное наступление ВС России

СВО: безальтернативное наступление ВС России

В зоне СВО разворачивается новое российское наступление.

2023-02-11T14:02+0500

2023-02-11T14:02+0500

2023-02-11T14:02+0500

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ВСУ несут большие потери в живой силе. Соединенные Штаты и их европейские лимитрофы в тревоге – воевать с Россией руками украинских марионеток становится все дороже и опаснее для стран НАТО.Оперативная обстановка в зоне СВО с каждым днем становится динамичнее. Утром 10 февраля ВС России нанесли серию ударов высокоточным оружием по объектам военного управления, критической инфраструктуры ВСУ – на пространстве от Харькова, Чернигова и Киева до Николаева, Винницы и Львова.Приоритетными целями стали крупные логистические центры левобережной группировки украинских войск. Появилась фото-видеоинформация о поражении десятков целей и низкой эффективности западных систем ПВО в борьбе с российскими крылатыми ракетами большой дальности и ударными БПЛА. Официальный отчет Киева разительно отличается от реальности – якобы ВСУ сбили 61 ракету из 71.Но Российские войска доминируют на всей линии боевого соприкосновения, то есть на Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Херсонском направлениях, а на Купянском – подразделения "Западной" группировки войск за минувшие сутки полностью освободили населенный пункт Двуречное Харьковской области (которая, безусловно, вернется в Россию).Ранее на Донецком и Запорожском направлениях освобождены семь населенных пунктов – Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.Российские войска с трех сторон наступают на Северск, с прицелом на освобождение Красного Лимана. Успешны боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Бойцы ВСУ спешно минируют свои позиции, и спасаются бегством под Кременной – на территории ЛНР.Киевский режим скрывает статистику потерь, которые пытается компенсировать тотальной мобилизацией. Только в огненном кольце "бахмутской фортеции" зажаты около 10 тысяч украинских солдат, фактически обреченных на уничтожение.Российские подразделения контролируют более трети территории Артемовска. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" отрезают пути снабжения гарнизона ВСУ резервами и боеприпасами. Освобождение города Артемовска (Бахмута) откроет российской группировке войск дорогу на Славянск, и создаст предпосылки для ликвидации мощного Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Киевский режим со страхом ожидает новых ударов.Тайна главного направленияИнститут изучения войны (ISW, штаб-квартира в Вашингтоне) в последнем аналитическом обзоре от 8 февраля, констатирует, что российские войска вернули себе инициативу на Украине и начали крупное наступление в Луганской Народной Республике.По данным издания Foreign Policy, в ближайшие дни Украину ждет мощнейший удар России – Москва приготовила для масштабного наступления 1800 танков 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, 400 истребителей, 300 вертолетов, и этот потенциал значительно превышает уровень 24 февраля 2022 года. Восток, Юг или Север? Издание не указывает направление главного удара.Киев считает, что удары по объектам в Константиновке и Славянске являются начальной фазой наступления российских войск. Украинский Генштаб прогнозирует, что это будет территория Луганской Народной Республики, где идет активная подготовка второй линии обороны – для отступления подразделений ВСУ. Глава ГУР Кирилл Буданов не исключает "большой удар" в направлении западноукраинского города Ровно, который позволит блокировать поток западных вооружений, поступающих из Польши. Киев мучительно пытается просчитать (угадать) направление главного удара ВС России, и спешно готовит резервы.В странах Запада проходят подготовку до 60 тысяч украинских военнослужащих. Киевский режим просит у США тяжелое вооружение – танки и БМП – для шести бригад (примерно 24 тысячи солдат), которыми рассчитывает изменить ход боевых действий. Однако сил и средств недостаточно.Истребители НАТО для Украины: быть или не бытьЗа полгода ВСУ "сожгли" под Артемовском до 20 бригад (около 80 тысяч бойцов) – части выводились с передовой при потерях до 90 процентов, не ранее.Между тем, Киев не расстался с мечтой о "крыльях для свободы", и сегодня официально запросил у Нидерландов истребители F-16 американского производства. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж отказали в поставках ВСУ ударной авиации.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 февраля подчеркнул, что российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. В Харькове 8 февраля ракетным ударом уничтожен завод по выпуску доработанных западными специалистами дронов-камикадзе.Выступая на заседании Совбеза ООН, высокопоставленный российский дипломат Василий Небензя напомнил мировому сообществу, что Москва сделает все, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходили угрозы России и ее союзникам. Даже если Украина получит от Запада несколько сотен танков, это не улучшит положение ВСУ на "восточном фронте". И в Конгресс США уже внесли "Резолюцию об усталости от Украины". Украинский проект США близок к позорному провалу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:"Призрак Киева" бродит по Европе. Зеленскому подрезали крыльяГермания стала главной мишенью для США

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

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