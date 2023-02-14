https://uz.sputniknews.ru/20230214/dojdi-nastupayut-prognoz-pogody-na-vtornik--32228195.html

Дожди наступают: прогноз погоды на вторник

Дожди наступают: прогноз погоды на вторник

Какая погода ожидается 14 февраля на территории республики

2023-02-14T08:05+0500

2023-02-14T08:05+0500

2023-02-14T08:05+0500

общество

прогноз погоды

дождь

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами дождь, снег и туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°тепла, днем 7-9° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, местами снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза - 2° тепла, днем 2-7° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, дождь и снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

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