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https://uz.sputniknews.ru/20230214/dojdi-nastupayut-prognoz-pogody-na-vtornik--32228195.html
Дожди наступают: прогноз погоды на вторник
Дожди наступают: прогноз погоды на вторник
Какая погода ожидается 14 февраля на территории республики
2023-02-14T08:05+0500
2023-02-14T08:05+0500
общество
прогноз погоды
дождь
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами дождь, снег и туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°тепла, днем 7-9° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, местами снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза - 2° тепла, днем 2-7° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, дождь и снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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прогноз погоды на вторник 14 февраля погода какая сегодня будет ли дождь снег сели паводок узбекистан ташкент новости новость холодно тепло дождливо пасмурно
прогноз погоды на вторник 14 февраля погода какая сегодня будет ли дождь снег сели паводок узбекистан ташкент новости новость холодно тепло дождливо пасмурно

Дожди наступают: прогноз погоды на вторник

08:05 14.02.2023
CC0 / pexels.com / Капли дождя
Капли дождя - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2023
CC0 / pexels.com /
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Какая погода ожидается 14 февраля на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами дождь, снег и туман. Об этом сообщает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°тепла, днем 7-9° тепла.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность, местами снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.
Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.
Кашкадарьинская область
Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.
Сурхандарьинская область
Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза - 2° тепла, днем 2-7° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, дождь и снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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