Фото: топ-10 самых романтичных мест Ташкента

Японский сад - очень популярное место среди влюбленных. Сад находится прямо в центре Ташкента.
Японский сад - очень популярное место среди влюбленных. Сад находится прямо в центре Ташкента.
По мнению посетителей, он обладает не только красивыми видами, но и волшебством. Это место будет одинаково прекрасно как в солнечный, так и в дождливый день.
По мнению посетителей, он обладает не только красивыми видами, но и волшебством. Это место будет одинаково прекрасно как в солнечный, так и в дождливый день.
Парк "Анхор-Локомотив" - там находится самое высокое в Ташкенте колесо обозрения.
Парк "Анхор-Локомотив" - там находится самое высокое в Ташкенте колесо обозрения.
С колеса вечером открывается отличный вид на столицу - идеальное место, чтобы провести 14 февраля со своим любимым.
С колеса вечером открывается отличный вид на столицу - идеальное место, чтобы провести 14 февраля со своим любимым.
Центральный парк - там можно отдохнуть от суеты и насладиться красивыми видами.
Центральный парк - там можно отдохнуть от суеты и насладиться красивыми видами.
Если романтического настроя совсем нет, то красочные фонтаны и Эйфелева башня в центральном парке его точно создадут.
Если романтического настроя совсем нет, то красочные фонтаны и Эйфелева башня в центральном парке его точно создадут.
Сквер Амира Темура всегда переполнен людьми, уже стал любимым местом как для молодежи, так и для молодоженов.
Сквер Амира Темура всегда переполнен людьми, уже стал любимым местом как для молодежи, так и для молодоженов.
Ташкентская телебашня - одно из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками на всей территории ЦА.
Вид на город с этого величественного сооружения не оставит никого равнодушным.
Ташкентская телебашня - одно из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками на всей территории ЦА.
Вид на город с этого величественного сооружения не оставит никого равнодушным.
Ботанический сад - еще одно популярное у жителей столицы место. Влюбленные пары любят проводить там фотосессий в стиле love story.
Ботанический сад - еще одно популярное у жителей столицы место. Влюбленные пары любят проводить там фотосессий в стиле love story.
Magic city - самое яркое место на территории "Национального парка", где молодые люди могут отдохнуть, поиграть и повеселиться.
Magic city - самое яркое место на территории "Национального парка", где молодые люди могут отдохнуть, поиграть и повеселиться.
Центральный экопарк им. З.М. Бабура - популярное место у влюбленных. В народе это место часто называют "островом любви".
Центральный экопарк им. З.М. Бабура - популярное место у влюбленных. В народе это место часто называют "островом любви".
Парк "Голубые купола" выделяется среди всех остальных мест особенно уютной атмосферой для семейных прогулок.
Парк "Голубые купола" выделяется среди всех остальных мест особенно уютной атмосферой для семейных прогулок.