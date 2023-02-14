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Фото: топ-10 самых романтичных мест Ташкента
Фото: топ-10 самых романтичных мест Ташкента
Sputnik подготовил список красивый локаций в Ташкенте
2023-02-14T14:37+0500
2023-02-14T14:45+0500
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день святого валентина
ботанический сад
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фото топ 10 самых романтичных мест ташкента для влюбленных самые романтические места в ташкенте узбекистан где провести день святого валентина что подарить куда сводить красивые парки в ташкенте куда пригласить девушку новости новость красивые места телебашня парк сад
фото топ 10 самых романтичных мест ташкента для влюбленных самые романтические места в ташкенте узбекистан где провести день святого валентина что подарить куда сводить красивые парки в ташкенте куда пригласить девушку новости новость красивые места телебашня парк сад

Фото: топ-10 самых романтичных мест Ташкента

14:37 14.02.2023 (обновлено: 14:45 14.02.2023)
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НовостиTelegram
Сегодня, в самый романтичный день в году, молодые люди ищут особенное место, в котором смогут провести время вместе со своими вторыми половинками. К празднику Sputnik подготовил список спокойных, романтических и красивый локаций в Ташкенте:
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Японский сад - очень популярное место среди влюбленных. Сад находится прямо в центре Ташкента.

Японский сад - очень популярное место среди влюбленных. Сад находится прямо в центре Ташкента. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Японский сад - очень популярное место среди влюбленных. Сад находится прямо в центре Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По мнению посетителей, он обладает не только красивыми видами, но и волшебством. Это место будет одинаково прекрасно как в солнечный, так и в дождливый день.

По мнению посетителей, он обладает не только красивыми видами, но и волшебством. Это место будет одинаково прекрасно как в солнечный, так и в дождливый день. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По мнению посетителей, он обладает не только красивыми видами, но и волшебством. Это место будет одинаково прекрасно как в солнечный, так и в дождливый день.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Парк "Анхор-Локомотив" - там находится самое высокое в Ташкенте колесо обозрения.

Парк &quot;Анхор-Локомотив&quot; - там находится самое высокое в Ташкенте колесо обозрения. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Парк "Анхор-Локомотив" - там находится самое высокое в Ташкенте колесо обозрения.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

С колеса вечером открывается отличный вид на столицу - идеальное место, чтобы провести 14 февраля со своим любимым.

С колеса вечером открывается отличный вид на столицу - идеальное место, чтобы провести 14 февраля со своим любимым. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

С колеса вечером открывается отличный вид на столицу - идеальное место, чтобы провести 14 февраля со своим любимым.

© Sputnik

Центральный парк - там можно отдохнуть от суеты и насладиться красивыми видами.

Центральный парк - там можно отдохнуть от суеты и насладиться красивыми видами. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik

Центральный парк - там можно отдохнуть от суеты и насладиться красивыми видами.

Если романтического настроя совсем нет, то красочные фонтаны и Эйфелева башня в центральном парке его точно создадут.

Если романтического настроя совсем нет, то красочные фонтаны и Эйфелева башня в центральном парке его точно создадут. - Sputnik Узбекистан
6/12

Если романтического настроя совсем нет, то красочные фонтаны и Эйфелева башня в центральном парке его точно создадут.

© Sputnik / Зафар Халилов

Сквер Амира Темура всегда переполнен людьми, уже стал любимым местом как для молодежи, так и для молодоженов.

Сквер Амира Темура всегда переполнен людьми, уже стал любимым местом как для молодежи, так и для молодоженов. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Зафар Халилов

Сквер Амира Темура всегда переполнен людьми, уже стал любимым местом как для молодежи, так и для молодоженов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ташкентская телебашня - одно из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками на всей территории ЦА.

Вид на город с этого величественного сооружения не оставит никого равнодушным.

Ташкентская телебашня - одно из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками на всей территории ЦА. Вид на город с этого величественного сооружения не оставит никого равнодушным. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ташкентская телебашня - одно из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками на всей территории ЦА.

Вид на город с этого величественного сооружения не оставит никого равнодушным.

© Sputnik

Ботанический сад - еще одно популярное у жителей столицы место. Влюбленные пары любят проводить там фотосессий в стиле love story.

Ботанический сад - еще одно популярное у жителей столицы место. Влюбленные пары любят проводить там фотосессий в стиле love story. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik

Ботанический сад - еще одно популярное у жителей столицы место. Влюбленные пары любят проводить там фотосессий в стиле love story.

© Sputnik

Magic city - самое яркое место на территории "Национального парка", где молодые люди могут отдохнуть, поиграть и повеселиться.

Magic city - самое яркое место на территории &quot;Национального парка&quot;, где молодые люди могут отдохнуть, поиграть и повеселиться. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik

Magic city - самое яркое место на территории "Национального парка", где молодые люди могут отдохнуть, поиграть и повеселиться.

© Sputnik

Центральный экопарк им. З.М. Бабура - популярное место у влюбленных. В народе это место часто называют "островом любви".

Центральный экопарк им. З.М. Бабура - популярное место у влюбленных. В народе это место часто называют &quot;островом любви&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik

Центральный экопарк им. З.М. Бабура - популярное место у влюбленных. В народе это место часто называют "островом любви".

© Элина Бекназарова

Парк "Голубые купола" выделяется среди всех остальных мест особенно уютной атмосферой для семейных прогулок.

Парк &quot;Голубые купола&quot; выделяется среди всех остальных мест особенно уютной атмосферой для семейных прогулок. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Элина Бекназарова

Парк "Голубые купола" выделяется среди всех остальных мест особенно уютной атмосферой для семейных прогулок.

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