https://uz.sputniknews.ru/20230214/skonchalsya-senator-baxtiyor-sayfullaev-32232711.html
Скончался сенатор Бахтиёр Сайфуллаев
Скончался сенатор Бахтиёр Сайфуллаев
Политика не стало в возрасте 72 года.
2023-02-14T11:48+0500
2023-02-14T11:48+0500
2023-02-14T11:48+0500
происшествия
бахтиёр сайфуллаев
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. На 73 году жизни скончался председатель комитета по делам молодежи сената Олий Мажлиса Бахтиёр Сайфуллаев. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма республики.Причина смерти выдающегося узбекистанского политика не разглашается.Напомним, Бахтиёр Сайфуллаев родился 1 апреля 1951 года в Ташкенте. Закончил Государственный институт искусства и культуры Узбекистана (ГИИУ), который позже возглавлял в течение четырех лет.В 2005 году Сайфуллаев стал первым заместителем министра культуры и спорта Узбекистана. В 2012 году политик снова занял пост ректора ГИИУ. В 2017 году его назначили на пост министра культуры Узбекистана.С 2020 года Сайфуллаев занимал должность председателя Комитета по делам молодежи, культуры и спорта сената Олий Мажлиса.
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скончался сенатор бахтиёр сайфуллаев умер почему причина смерти кто это министр культуры узбекистана узбекистан ташкент ректор гииу государственный институт искусства и культуры узбекистана ректоры выдающиеся выпускники знаменитые 14 февраля 2023 года вторник новости новость
скончался сенатор бахтиёр сайфуллаев умер почему причина смерти кто это министр культуры узбекистана узбекистан ташкент ректор гииу государственный институт искусства и культуры узбекистана ректоры выдающиеся выпускники знаменитые 14 февраля 2023 года вторник новости новость
Скончался сенатор Бахтиёр Сайфуллаев
Политика не стало в возрасте 72 года. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik.
На 73 году жизни скончался председатель комитета по делам молодежи сената Олий Мажлиса Бахтиёр Сайфуллаев. Об этом сообщает
Министерство культуры и туризма республики.
Причина смерти выдающегося узбекистанского политика не разглашается.
Напомним, Бахтиёр Сайфуллаев родился 1 апреля 1951 года в Ташкенте. Закончил Государственный институт искусства и культуры Узбекистана (ГИИУ), который позже возглавлял в течение четырех лет.
В 2005 году Сайфуллаев стал первым заместителем министра культуры и спорта Узбекистана. В 2012 году политик снова занял пост ректора ГИИУ. В 2017 году его назначили на пост министра культуры Узбекистана.
С 2020 года Сайфуллаев занимал должность председателя Комитета по делам молодежи, культуры и спорта сената Олий Мажлиса.