https://uz.sputniknews.ru/20230214/skonchalsya-senator-baxtiyor-sayfullaev-32232711.html

Скончался сенатор Бахтиёр Сайфуллаев

Скончался сенатор Бахтиёр Сайфуллаев

Политика не стало в возрасте 72 года.

2023-02-14T11:48+0500

2023-02-14T11:48+0500

2023-02-14T11:48+0500

происшествия

бахтиёр сайфуллаев

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. На 73 году жизни скончался председатель комитета по делам молодежи сената Олий Мажлиса Бахтиёр Сайфуллаев. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма республики.Причина смерти выдающегося узбекистанского политика не разглашается.Напомним, Бахтиёр Сайфуллаев родился 1 апреля 1951 года в Ташкенте. Закончил Государственный институт искусства и культуры Узбекистана (ГИИУ), который позже возглавлял в течение четырех лет.В 2005 году Сайфуллаев стал первым заместителем министра культуры и спорта Узбекистана. В 2012 году политик снова занял пост ректора ГИИУ. В 2017 году его назначили на пост министра культуры Узбекистана.С 2020 года Сайфуллаев занимал должность председателя Комитета по делам молодежи, культуры и спорта сената Олий Мажлиса.

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