https://uz.sputniknews.ru/20230214/voennyy-ekspert-ob-nlo-v-nebe-nad-ssha-eto-vyzov-zakonam-fiziki-32252710.html

Военный эксперт об НЛО в небе над США: это вызов законам физики

Военный эксперт об НЛО в небе над США: это вызов законам физики

НЛО над США напрямую связаны с финансовой и военной помощью Украине, считает военный эксперт Александр Хроленко.

2023-02-14T18:58+0500

2023-02-14T18:58+0500

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видео

украина

сша

оружие

нло

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Чем больше в небе США будут фиксировать НЛО, тем меньше оружия будет поставлено Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный эксперт Александр Хроленко. По словам нашего гостя, история со сбитыми ВВС США НЛО обязательно получит продолжение. Какова вероятность, что НЛО – всего лишь пиар-акция Пентагона? Кто или что стоит за пусками таинственных объектов? Когда общественности представят результаты экспертизы обломков, и зачем на самом деле США перенастроили систему радаров ПВО-ПРО? Ответы на эти и другие вопросы есть в полной версии видео.

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