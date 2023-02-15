https://uz.sputniknews.ru/20230215/chislo-studentov-v-vuzax-uzbekistana-dostiglo-bolee-1-mln-chelovek--32280196.html

Число студентов в ВУЗах Узбекистана достигло более 1 млн человек

Число студентов в ВУЗах Узбекистана достигло более 1 млн человек

Особой востребованностью пользуются филиалы российских ВУЗов

2023-02-15T17:41+0500

2023-02-15T17:41+0500

2023-02-15T17:41+0500

культура

студенты

вуз

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. На начало 2022-2023 учебного года число студентов, обучающихся в университетах республики, достигло более 1 млн человек. Об этом сообщает Агентство по статистике Узбекистана.Из них примерно одинаковая доля приходится на девушек и парней – 544 и 495 тыс. человек, соответственно.Также из года в год растет число студентов, выбравших обучение за рубежом. По состоянию на 1 января 2021 года количество таких студентов составило почти 86 тыс. человек.При этом в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, проходят обучение 53 тыс. граждан Узбекистана. Среди узбекистанцев популярны филиалы российских вузов. За последние два года их количество в республике выросло с четырех до четырнадцати. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИК, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.

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