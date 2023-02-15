https://uz.sputniknews.ru/20230215/nato-gotovit-evropu-k-otpravke-na-voynu-32281372.html
НАТО готовит Европу к отправке на войну
НАТО готовит Европу к отправке на войну
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что министры обороны стран НАТО подпишут документ, в котором будут очерчены действия альянса в условиях одновременного вовлечения в конфликт в рамках устава организации.
2023-02-15T17:37+0500
2023-02-15T17:37+0500
2023-02-15T17:54+0500
колумнисты
нато
европа
сша
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Статья пятая устава НАТО — тот самый знаменитый пункт о коллективной обороне, когда агрессия в отношении одного из членов альянса рассматривается как нападение на организацию в целом, что влечет за собой совместный ответ на агрессию, пишет колумнист РИА Новости.О том, что на самом деле данная статья представляет собой филькину грамоту и у НАТО при желании всегда будет возможность уклониться от вмешательства в любой конфликт, говорится уже давно и многими. Но инсайд Bloomberg указывает на то, что в Брюсселе активно стелют соломку именно под такое развитие событий — когда некоторые члены альянса окажутся вовлечены в некие боевые действия, в отношении которых НАТО не будет задействовать пятую статью.Искать причину данных телодвижений долго не приходится, она лежит на поверхности — Украина. Чем дальше, тем яснее, что Запад попал там в ловушку: он поставил все на военную победу над Россией, но с ней явно не складывается. Последние недели самые влиятельные и мейнстримные мировые ресурсы все чаще и все более открыто пишут, что ВСУ обречены на поражение и никакие поставки западной техники их не спасут.Ставка США и Европы на победу над Россией руками украинцев уже фактически бита, а значит, на повестке дня острее встает вопрос, что делать дальше.Если бы события происходили несколько лет назад, Запад взял бы передышку, отступил для военной и политической перегруппировки, чтобы через какое-то время попробовать снова. Именно данную тактику мы наблюдали довольно много лет, когда после каждого жесткого, но безрезультатного наката на нашу страну следовал период относительного затишья и даже попыток урегулирования отношений между странами.Проблема в том, что на этот раз у Запада нет времени: мировая глобальная система, лидером и главным выгодополучателем которой он является, рассыпается, причем все быстрее. Он не может себе позволить паузу и не может себе позволить отступить. Единственный выход: продолжать начатое. А в свете истощающегося украинского мобилизационного резерва необходимо искать новое пушечное мясо, и его источник очевиден — страны НАТО.Но тут вступают в дело внутренние тонкости отношений в Североатлантическом альянсе. Лидером и фактическим хозяином организации являются Соединенные Штаты. У них прямой интерес, который они уже и не скрывают, — бросить Европу в топку войны с Россией (получив благодаря этому серьезные экономические выгоды), но при этом самим избежать прямого военного столкновения с Москвой, поскольку за этим неизбежно последует глобальная ядерная катастрофа.Озвученные Bloomberg планы НАТО нацелены на решение именно данной задачи. С одной стороны, идет активная подготовка процедур игнорирования пятой статьи в случае военных действий с участием стран — членов организации. С другой, тот же секретный документ в значительной своей части — по сведениям информационного агентства — посвящен "достижению целей по расходам на оборону", то бишь раскулачиванию наиболее богатеньких членов, которые много лет упорно уклонялись от выделения на военные нужды пресловутых двух процентов от ВВП.Понятно, что первыми в очереди на жертвоприношение стоят поляки и прочие восточноевропейцы. Но нет сомнений, что у Штатов далекоидущие планы в отношении и Западной Европы. А с учетом успехов Вашингтона по подчинению тамошних элит и направлению этих стран по откровенно самоубийственному пути планы американцев по очередной в истории отправке Старого Света в мясорубку на Восточном фронте могут и реализоваться.Читайте также: Встреча в Брюсселе и "Рамштайн-9": патронаж и саботаж интересов ВСУ
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нато конфликт европа украина война сша украина
нато конфликт европа украина война сша украина
НАТО готовит Европу к отправке на войну
17:37 15.02.2023 (обновлено: 17:54 15.02.2023)
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что министры обороны стран НАТО подпишут секретный документ, в котором будут очерчены действия альянса в условиях одновременного вовлечения в конфликт в рамках устава организации.
Статья пятая устава НАТО — тот самый знаменитый пункт о коллективной обороне, когда агрессия в отношении одного из членов альянса рассматривается как нападение на организацию в целом, что влечет за собой совместный ответ на агрессию, пишет колумнист РИА Новости
.
О том, что на самом деле данная статья представляет собой филькину грамоту и у НАТО при желании всегда будет возможность уклониться от вмешательства в любой конфликт, говорится уже давно и многими. Но инсайд Bloomberg указывает на то, что в Брюсселе активно стелют соломку именно под такое развитие событий — когда некоторые члены альянса окажутся вовлечены в некие боевые действия, в отношении которых НАТО не будет задействовать пятую статью.
Искать причину данных телодвижений долго не приходится, она лежит на поверхности — Украина. Чем дальше, тем яснее, что Запад попал там в ловушку: он поставил все на военную победу над Россией, но с ней явно не складывается. Последние недели самые влиятельные и мейнстримные мировые ресурсы все чаще и все более открыто пишут, что ВСУ обречены на поражение и никакие поставки западной техники их не спасут.
Ставка США и Европы на победу над Россией руками украинцев уже фактически бита, а значит, на повестке дня острее встает вопрос, что делать дальше.
Если бы события происходили несколько лет назад, Запад взял бы передышку, отступил для военной и политической перегруппировки, чтобы через какое-то время попробовать снова. Именно данную тактику мы наблюдали довольно много лет, когда после каждого жесткого, но безрезультатного наката на нашу страну следовал период относительного затишья и даже попыток урегулирования отношений между странами.
Проблема в том, что на этот раз у Запада нет времени: мировая глобальная система, лидером и главным выгодополучателем которой он является, рассыпается, причем все быстрее. Он не может себе позволить паузу и не может себе позволить отступить. Единственный выход: продолжать начатое. А в свете истощающегося украинского мобилизационного резерва необходимо искать новое пушечное мясо, и его источник очевиден — страны НАТО.
Но тут вступают в дело внутренние тонкости отношений в Североатлантическом альянсе. Лидером и фактическим хозяином организации являются Соединенные Штаты. У них прямой интерес, который они уже и не скрывают, — бросить Европу в топку войны с Россией (получив благодаря этому серьезные экономические выгоды), но при этом самим избежать прямого военного столкновения с Москвой, поскольку за этим неизбежно последует глобальная ядерная катастрофа.
Озвученные Bloomberg планы НАТО нацелены на решение именно данной задачи. С одной стороны, идет активная подготовка процедур игнорирования пятой статьи в случае военных действий с участием стран — членов организации. С другой, тот же секретный документ в значительной своей части — по сведениям информационного агентства — посвящен "достижению целей по расходам на оборону", то бишь раскулачиванию наиболее богатеньких членов, которые много лет упорно уклонялись от выделения на военные нужды пресловутых двух процентов от ВВП.
Понятно, что первыми в очереди на жертвоприношение стоят поляки и прочие восточноевропейцы. Но нет сомнений, что у Штатов далекоидущие планы в отношении и Западной Европы. А с учетом успехов Вашингтона по подчинению тамошних элит и направлению этих стран по откровенно самоубийственному пути планы американцев по очередной в истории отправке Старого Света в мясорубку на Восточном фронте могут и реализоваться.