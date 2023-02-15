https://uz.sputniknews.ru/20230215/vstrecha-v-bryussele-i-ramshtayn-9-patronaj-i-sabotaj-interesov-vsu-32259412.html

Встреча в Брюсселе и "Рамштайн-9": патронаж и саботаж интересов ВСУ

Встреча в Брюсселе и "Рамштайн-9": патронаж и саботаж интересов ВСУ

Намерение НАТО победить или ослабить ракетно-ядерную Россию методом коллективной прокси-войны с использованием марионеточной украинской армии разбивается о суровую реальность многополярного мира.

2023-02-15T09:04+0500

2023-02-15T09:04+0500

2023-02-15T09:04+0500

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Агрессивные декларации и планы не соответствуют степени военного могущества США и НАТО. Даже совместные усилия (оружейные арсеналы) полусотни проамериканских "стран-доноров" ВСУ не спасают от поражения украинский проект Вашингтона.Министры обороны Североатлантического альянса 14-15 февраля в Брюсселе обсуждают снабжение ВСУ оружием, боеприпасами и другими военными средствами – "для победы" над Россией. Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал атлантических союзников усилить и ускорить оружейную помощь киевскому режиму, и назвал этот процесс "гонкой логистики". Однако желание ускориться не совпадает с объективными возможностями. Выяснилось, что боевые действия на Украине сжигают "огромное количество боеприпасов и истощают арсеналы союзников" со скоростью, "во много раз превышающей темпы производства". Время ожидания новых партий боеприпасов большого калибра (с конвейера) увеличилось с 12 до 28 месяцев. Украинской армии и НАТО подобный ритм гарантирует катастрофу. Министры обороны обсуждают способы увеличения военно-промышленного потенциала – формирование новой координационной группы в штаб-квартире НАТО и совместных фондов для закупки боеприпасов. Заметим, что у России нет проблем с поставками новой боевой техники и боеприпасов в объемах, необходимых для планового решения задач СВО.Параллельно и одновременно в Брюсселе в девятый раз собралась контактная группа стран-доноров ВСУ. Формат "Рамштайн-9" представляют более 40 государств, представители которых обсуждают передачу Украине различных вооружений. Приоритетом считается бронетехника (восемь стран ранее обещали танки Leopard), однако поставки ударной авиации остаются "на столе". ГлаваГлава Пентагона Ллойд Остин оценил "смертоносную помощь" стран-доноров за минувшие 11 месяцев в 50 млрд долларов. США намерены в ближайшее время передать Украине новый "пакет", а затем – обеспечить ВСУ интегрированной военной поддержкой "на долгий срок", что подтверждает американскую стратегию борьбы с Россией "до последнего украинца".Белый дом взаимодействует с Конгрессом, чтобы утвердить прямую бюджетную помощь Киеву еще на 10 млрд долларов. При этом Вашингтон предупредил марионеточный режим о "критическом моменте в войне", от которого зависят будущие объемы оружейных поставок.Американцы цинично принуждают Киев к наступательным действиям и "значительным успехам" в зоне российской спецоперации, хотя ВСУ к этому объективно не готовы, обречены на огромные потери и сокрушительное поражение. Так, с 13 февраля закрыт въезд в Артемовск/Бахмут для волонтеров. Из "фортеции" выводится техника ВСУ, и украинские военнослужащие спешат на выход без приказа командования.Гонка за призракомГенсек НАТО призвал страны НАТО передать Украине максимальное количество военной техники и боеприпасов до того, как Россия перехватит инициативу на поле боя. Однако российские войска давно и прочно владеют инициативой на украинском ТВД, ведут активные наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения, формируют два новых "котла" для ВСУ – в Артемовске и Северске. Объемы и качество западных поставок на Украину не соответствуют намерениям (декларациям), и заведомо не способны "переломить ситуацию" в пользу НАТО.Простой пример. Консорциум восьми стран (Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды) обязался поставить ВСУ две-три сотни танков "Леопард" различных модификаций. Дополнительно США, Польша, Чехия и Нидерланды передадут до 90 танков Т-72. Российские войска за год уничтожили 7859 танков и других бронемашин, более 4090 артиллерийских орудий, 3120 БПЛА, 1010 пусковых установок РСЗО, 590 самолетов и вертолетов, 400 зенитных ракетных комплексов ВСУ. Прогноз прозрачен.Капризную (подержанную) натовскую бронетехнику необходимо комплектовать подготовленными украинскими экипажами, механиками и запчастями, с этим тоже проблемы. Польша взялась переобучить танкистов ВСУ для эксплуатации Leopard-2 за четыре недели, такой подход не гарантирует качества и позволяет предсказать участие в боевых действиях польских экипажей. Варшава жалуется на хронический дефицит немецких запчастей, что замедляет передачу танков "Леопард" киевскому режиму. Германия не обещает ускоренной подготовки танковых экипажей ВСУ. Австрия просто отказалась от учебного процесса, чтобы не подрывать нейтральный статус. Оружейные обязательства Испании, Канады, Швеции и Финляндии достаточно расплывчаты. Похоже, в "донорах" согласья нет.Даже главный идеолог и организатор украинского конфликта – США – не обещают Киеву ракет большей дальности ATACMS для РСЗО HIMARS, поскольку у Пентагона "лишних нет". Корпорация Lockheed Martin за 20 лет произвела около 4000 ATACMS различных модификаций. В ходе боевых действий в Персидском заливе и в Ираке использованы 600 единиц. Часть ракет продали союзникам (Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн). У Пентагона на случай большой войны осталось не более двух – трех тысяч оперативно-тактических изделий ATACMS. Заказывать новые – дорого и долго. Реэкспорт ATACMS из стран-союзников Вашингтона связан с большими рисками эскалации, и вероятной проекцией вооруженного конфликта на территорию США и других стран НАТООбещанные ВСУ британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow дальностью более 500 км не могут взлететь, поскольку Лондон не располагает подходящими для передачи Киеву самолетами (). Под вопросом, в стадии начала переговоров даже поставки ВСУ немногочисленных списанных словацких МиГ-29. Желаемые украинскими военными летчиками истребители F-16 (носители тактического ядерного оружия) могут появиться в зоне СВО не скоро.Издание Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что США допускают передачу Украине самолетов F-16 "по мере затягивания войны". Переподготовка специалистов ВСУ требует многих месяцев, и даже лет. Использование натовских летчиков, техников и аэродромов не исключается. На всякий случай, американский F-16 в сравнении с тяжелыми российскими истребителями Су-35С и Су-30СМ проигрывает всухую.Альянс удвоил количество боевых групп в Восточной Европе с четырех до восьми, и все они были поддержаны крупными военно-воздушными и военно-морскими силами. Пентагон имеет на европейских базах около 100 тысяч американских военнослужащих, многие из которых находятся в странах, граничащих с Россией. При этом командующий объединенными силами НАТО в Европе Генерал Кристофер Каволи признает, что альянс не готов к вооруженному столкновению с Россией. Так, вместе с обороноспособностью марионеточной украинской армии рушится боеспособность национальных (опереточных по сути) армий стран НАТО.Катится в пропасть "международный порядок, основанный на правилах" (список правил изначально отсутствует). МИД России резюмирует: амбиции США привели к уничтожению Украины, дальнейшая эскалация угрожает в Европе физическому существованию США и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Воздушная битва над Америкой: NORAD не исключает инопланетян

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

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украина, брюссель, саммит, сша