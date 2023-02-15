https://uz.sputniknews.ru/20230215/otkryt-schet-v-banke-stalo-prosche-32259253.html

Открыть счет в банке стало проще

Открыть счет в банке стало проще

Всем физическим лицам счета будут открывать на основе персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ).

2023-02-15T08:05+0500

2023-02-15T08:05+0500

2023-02-15T08:05+0500

общество

центральный банк республики узбекистан

карта

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. С 1 мая предпринимателям разрешат открывать счета в банках дистанционно. Это касается юридических лиц, учредителями которых являются резиденты Узбекистана, а также индивидуальных предпринимателей.Соответствующую инструкцию разработал Центральный банк с целью цифровизации бизнес процессов при открытии банковских счетов с учетом международного опыта.В частности, теперь у банков будет право не хранить в бумажном виде документы, представленные для открытия счетов, при их наличии в электронном виде.Кроме того, лицам с инвалидностью разрешили использовать факсимильную подпись. А хозяйствующие субъекты могут получать перечень своих счетов во всех банках из Национальной информационной базы банковских депозиторов через банк, обслуживающий основной счет.Организации, которые работают через систему казначейства, могут открывать другие счета (транзитные, для терминалов, наличности, корпоративных карт) без открытия основного счета.Еще одним нововведением стало открытие счетов всем физическим лицам на основе единого идентификатора - персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ).При открытии счетов нерезидентам (физическим и юридическим лицам), а также при зачислении средств на их счета банки будут запрашивать необходимые документы в соответствии с требованиями систем “Противодействие отмыванию денег” (AML) и “Знай своего клиента” (KYC, e-KYC) ”.Читайте также: Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 23 %

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