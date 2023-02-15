Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230215/otkryt-schet-v-banke-stalo-prosche-32259253.html
Открыть счет в банке стало проще
Открыть счет в банке стало проще
Всем физическим лицам счета будут открывать на основе персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ).
2023-02-15T08:05+0500
2023-02-15T08:05+0500
общество
центральный банк республики узбекистан
карта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24766515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_088676ecadc7d39ffc42e1eb53ec5ea6.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. С 1 мая предпринимателям разрешат открывать счета в банках дистанционно. Это касается юридических лиц, учредителями которых являются резиденты Узбекистана, а также индивидуальных предпринимателей.Соответствующую инструкцию разработал Центральный банк с целью цифровизации бизнес процессов при открытии банковских счетов с учетом международного опыта.В частности, теперь у банков будет право не хранить в бумажном виде документы, представленные для открытия счетов, при их наличии в электронном виде.Кроме того, лицам с инвалидностью разрешили использовать факсимильную подпись. А хозяйствующие субъекты могут получать перечень своих счетов во всех банках из Национальной информационной базы банковских депозиторов через банк, обслуживающий основной счет.Организации, которые работают через систему казначейства, могут открывать другие счета (транзитные, для терминалов, наличности, корпоративных карт) без открытия основного счета.Еще одним нововведением стало открытие счетов всем физическим лицам на основе единого идентификатора - персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ).При открытии счетов нерезидентам (физическим и юридическим лицам), а также при зачислении средств на их счета банки будут запрашивать необходимые документы в соответствии с требованиями систем “Противодействие отмыванию денег” (AML) и “Знай своего клиента” (KYC, e-KYC) ”.Читайте также: Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 23 %
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24766515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac489f0fe26e2338247e0618b566ea91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан банк счета открытие для физических юридических лиц индентификатор в электронном виде факсимильная подпись
узбекистан банк счета открытие для физических юридических лиц индентификатор в электронном виде факсимильная подпись

Открыть счет в банке стало проще

08:05 15.02.2023
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Центральный банк Узбекистана
Ташкент. Центральный банк Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
Подписаться на
НовостиTelegram
Всем физическим лицам счета будут открывать на основе персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ).
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. С 1 мая предпринимателям разрешат открывать счета в банках дистанционно. Это касается юридических лиц, учредителями которых являются резиденты Узбекистана, а также индивидуальных предпринимателей.
Соответствующую инструкцию разработал Центральный банк с целью цифровизации бизнес процессов при открытии банковских счетов с учетом международного опыта.
В частности, теперь у банков будет право не хранить в бумажном виде документы, представленные для открытия счетов, при их наличии в электронном виде.
Кроме того, лицам с инвалидностью разрешили использовать факсимильную подпись. А хозяйствующие субъекты могут получать перечень своих счетов во всех банках из Национальной информационной базы банковских депозиторов через банк, обслуживающий основной счет.
Организации, которые работают через систему казначейства, могут открывать другие счета (транзитные, для терминалов, наличности, корпоративных карт) без открытия основного счета.
Еще одним нововведением стало открытие счетов всем физическим лицам на основе единого идентификатора - персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ).
При открытии счетов нерезидентам (физическим и юридическим лицам), а также при зачислении средств на их счета банки будут запрашивать необходимые документы в соответствии с требованиями систем “Противодействие отмыванию денег” (AML) и “Знай своего клиента” (KYC, e-KYC) ”.
Читайте также: Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 23 %
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0