https://uz.sputniknews.ru/20230215/saidov-vstretilsya-s-chlenom-politbyuro-knr--32270178.html

Саидов встретился с членом Политбюро КНР

Саидов встретился с членом Политбюро КНР

Представители Узбекистана и Китая провели встречу.

2023-02-15T12:41+0500

2023-02-15T12:41+0500

2023-02-15T14:24+0500

политика

бахтиер саидов

кнр

китай

встреча

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча министра иностранный дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Китая Ван И. Об этом сообщает пресс-служба министра.В ходе беседы дипломаты обсудили повестку двустороннего партнерства, обозначили приоритеты по развитию взаимовыгодного сотрудничества, а также рассмотрели планы по обменам в этом году.По данным Sputnik Ближнее зарубежье, самолет Ван И совершил техническую посадку в Ташкенте. Позже дипломат направится в Европу, а после - в Москву. Читайте также:Венгерский министр иностранных дел приедет в УзбекистанЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства

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