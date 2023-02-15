https://uz.sputniknews.ru/20230215/saidov-vstretilsya-s-chlenom-politbyuro-knr--32270178.html
Саидов встретился с членом Политбюро КНР
Саидов встретился с членом Политбюро КНР
Представители Узбекистана и Китая провели встречу.
2023-02-15T12:41+0500
2023-02-15T12:41+0500
2023-02-15T14:24+0500
политика
бахтиер саидов
кнр
китай
встреча
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча министра иностранный дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Китая Ван И. Об этом сообщает пресс-служба министра.В ходе беседы дипломаты обсудили повестку двустороннего партнерства, обозначили приоритеты по развитию взаимовыгодного сотрудничества, а также рассмотрели планы по обменам в этом году.По данным Sputnik Ближнее зарубежье, самолет Ван И совершил техническую посадку в Ташкенте. Позже дипломат направится в Европу, а после - в Москву. Читайте также:Венгерский министр иностранных дел приедет в УзбекистанЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства
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саидов встретился с членом политбюро кнр ван и в ташкенте ташкент китай кнр узбекистан сотрудничество партнерство новости новость политика бывший глава мид китая глава мид узбекистана
саидов встретился с членом политбюро кнр ван и в ташкенте ташкент китай кнр узбекистан сотрудничество партнерство новости новость политика бывший глава мид китая глава мид узбекистана
Саидов встретился с членом Политбюро КНР
12:41 15.02.2023 (обновлено: 14:24 15.02.2023)
Представители Узбекистана и Китая провели встречу. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik.
В Ташкенте прошла встреча министра иностранный дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Китая Ван И. Об этом сообщает пресс-служба
министра.
В ходе беседы дипломаты обсудили повестку двустороннего партнерства, обозначили приоритеты по развитию взаимовыгодного сотрудничества, а также рассмотрели планы по обменам в этом году.
По данным
Sputnik Ближнее зарубежье, самолет Ван И совершил техническую посадку в Ташкенте. Позже дипломат направится в Европу, а после - в Москву.