ЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства
21:02 14.02.2023 (обновлено: 21:12 14.02.2023)
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Узбекистан наращивает торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, и это сотрудничество остается перспективным и выгодным для всех сторон, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Узбекистана со странами Евразийского экономического союза устойчиво растет. По предварительным данным Госкомстата, в 2022-м году он вырос на 22,7% и составил $15,7 млрд, из которых на узбекистанский экспорт в союз приходится $5,6 млрд, а на импорт в Узбекистан — $10,1 млрд.
О том, каким потенциалом в области развития торгово-экономических отношений обладают Узбекистан и ЕАЭС – в материале Sputnik.
Значимость ЕАЭС растет
На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения с 204 странами мира.
Главным торговым партнером республики второй год подряд является Россия – ее доля во внешнеторговом обороте составляет 18,6%. Следом идут Китай (17,8%), Казахстан (9,2%), Турция (6,4%), Республика Корея (4,7%), Кыргызстан (2,5%) и Германия (2,3%).
Таким образом, три из пяти стран Евразийского экономического союза (помимо России, Казахстана и Кыргызстана в него входят Армения и Беларусь - Sputnik) входят в шестерку основных торговых партнеров Узбекистана.
По сравнению с 2021-м годом объем торговли Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 22,7% или $2,9 млрд. В частности, с Россией он вырос на $1,7 млрд, с Казахстаном — на $700,4 млн, с другими странами ЕАЭС — на $475,1 млн. Экспорт в страны ЕАЭС вырос сильнее импорта — на 35,0%.
Согласно расчетам аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР) за последние пять лет рост товарооборота Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 67,2%. При этом наибольший объем прироста объема торговли приходится на Россию – $3,62 млрд.
В 2020-м году в условиях пандемии и разрыва хозяйственных связей наблюдалось снижение торговли со странами союза. Однако в последние два года происходило повышение темпов роста товарооборота - с Арменией в 3,4 раза, Беларусью в 2 раза, с Россией в 1,64 раза, с Казахстаном в 1,54 раза и с Кыргызстаном в 1,4 раза.
Как отмечают в ЕАБР, изменение глобальной географии торгово-экономических связей, а также логистических связей на евразийском пространстве, начавшееся в 2022-м году, становится дополнительным фактором для активизации торгово-инвестиционного сотрудничества Узбекистана и стран ЕАЭС.
Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан, млн долларов
2018
2019
2020
2021
ЕАЭС
9 402,0
11 163,0
9 841,7
12 816,9
Армения
5,2
5,4
7,2
13,4
Беларусь
418,5
332,8
262,1
378,8
Казахстан
2 919,6
3 335,0
3 005,8
3 920,6
Кыргызстан
402,9
820,3
907,2
953,6
Россия
5 655,9
6 669,6
5 659,5
7 550,5
Всего
33 430,0
41 751,0
36 256,1
42 170,5
* по предварительным данным.
Источники: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, расчеты аналитиков ЕАБР.
Перспективы развития торговли
Торговый оборот Узбекистана и России по итогам 2022-го года вырос на 23% - до $9,28 млрд. РФ второй год подряд удерживает первое место среди главных внешнеторговых партнеров Узбекистана – за год ее доля во внешней торговле республики увеличилась с 17,9% до 18,6%.
© ФГ "Финам"Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"
Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"
© ФГ "Финам"
Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, традиционно Узбекистан поставляет в Россию текстиль, а также фрукты и овощи, а импортирует из России, в частности, нефть и нефтепродукты, лесоматериалы, оборудование, продукцию металлургии.
"Значительное увеличение объемов внешней торговли между Россией и Узбекистаном связано с общим перенаправлением основных внешнеторговых потоков России с запада на юг и восток вследствие военного конфликта на Украине и связанных с ним западных санкций. Так, в том числе через Казахстан и страны Средней Азии в Россию поступал параллельный импорт, например, бытовой техники, электроники, автокомпонент", - рассказала Ольга Беленькая.
Сейчас, напоминает эксперт, страны в рамках подписанной в январе дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли изучают технические возможности для поставок российского природного газа в Узбекистан.
Россия является главным партнером Узбекистана в ЕАЭС, однако для республики крайне важна торговля с союзом в целом. Узбекистан наторговал со странами ЕАЭС (без учета России) почти на $6,5 млрд. Для сравнения, на страны Евросоюза пришлось порядка $4,5 млрд.
Основой сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕАЭС является наличие исторически сложившихся кооперационных связей, считает доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
© РЭУ имени Г.В. ПлехановаАнастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова
Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова
© РЭУ имени Г.В. Плеханова
Эксперт отмечает, что для развития экономических связей необходима также постоянная текущая работа, которая успешно ведётся.
"Так, одним из факторов развития взаимного экономического сотрудничества России и Узбекистана стало укрепление инвестиционных связей, - говорит Анастасия Прикладова. - В особенности с конца 2021-го года, когда был подписан ряд соглашений по реализации проектов, в том числе в сферах ТЭК, металлургии и телекоммуникациях".
Другим фактором, считает эксперт, стало санкционное давление на Россию со стороны недружественных стран, которое открыло возможности для узбекистанского бизнеса по наращиванию торговли с российскими партнёрами.
"Например, российские металлургические компании были вынуждены переориентировать свои экспортные потоки с европейского и американского рынков, что отразилось в том числе на импорте Узбекистана из России: закупки чёрных металлов увеличились в 2022 году почти на треть (с $724 млн до $1,027 млрд). Другой важной статьёй российского экспорта является лесобумажная продукция, которая показала рост около 10% к предыдущему году", - рассказала Анастасия Прикладова.
Основой экспорта Узбекистана в Россию, отмечает она, является текстильная продукция, включая хлопок, которая имеет высокий потенциал на фоне ухода некоторых брендов одежды с российского рынка, а также продовольствие - сезонные фрукты и ягоды. В целом, по мнению эксперта, указанные товарные группы останутся основными драйверами взаимной торговли России и Узбекистана.
Также специалист обращает внимание на увеличение количества компаний в Узбекистане в течение 2022-го года - с 529 тыс. до 592 тыс. Наибольшее число компаний открылось в сфере торговли (+26 тыс.) и производства (+8 тыс.).
"По всем видам деятельности наблюдалась положительная динамика с темпом роста от 7% до 16%, по этому показателю ведущие отрасли – это торговля, сельское и лесное хозяйство, телекоммуникации", - рассказала она.
Потенциальным направлением развития сотрудничества со странами ЕАЭС, по мнению Анастасии Прикладов, представляется потребительский рынок Узбекистана с позиции экспорта готовой продукции, а также сырья и комплектующих для производства с последующим импортом выпускаемых товаров.
© НИУ имени И.М.Губкина в ТашкентеШухрат Бобоходжаев, заведующий сектором филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина в городе Ташкенте
Шухрат Бобоходжаев, заведующий сектором филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина в городе Ташкенте
© НИУ имени И.М.Губкина в Ташкенте
Сотрудничество с ЕАЭС и возможное его вступление в союз даст республике ряд важных преимуществ, считают эксперты.
"Вхождение в ЕАЭС может дать отечественным производителям равноправный доступ к рынку стран Союза, прежде всего – России и Казахстана, - считает заведующий сектором филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина в городе Ташкенте, советник Российской академии естествознания Шухрат Бобохужаев.
Кроме того это позволит создать равные условия для трудовых мигрантов, а также улучшить взаимный обмен инвестиционными ресурсами и технологиями.
Достаточно долгое время Узбекистан демонстрирует намерение вступить в ВТО, напоминает эксперт. Серьезность этих намерений подтверждается принятием правительственного документа и запуском международного торгового центра проекта поддержки.
"При этом последние события в мире показывают, что роль ВТО в мировой торговле резко упала, многие механизмы просто перестали работать из-за международных санкций, - делится мнением Шухрат Бобохужаев. – В частности, в качестве примера, можно привести нарушающие все установленные правила ВТО экономические санкции в отношении России".
Данный факт, по его словам, является важнейшим сдерживающим фактором для вступления в ВТО.
"Чего не отметишь в отношении ЕАЭС, которое отличается своими значительными выгодами и стратегическим партнёрством Узбекистана со странами, входящими в Союз", - заключил эксперт.