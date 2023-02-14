https://uz.sputniknews.ru/20230214/eaes-i-uzbekistan-perspektivy-vzaimovygodnogo-partnerstva-32255590.html

ЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства

ЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства

Узбекистан наращивает торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, и это сотрудничество остается перспективным и выгодным для всех сторон, считают... 14.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-14T21:02+0500

2023-02-14T21:02+0500

2023-02-14T21:12+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Узбекистана со странами Евразийского экономического союза устойчиво растет. По предварительным данным Госкомстата, в 2022-м году он вырос на 22,7% и составил $15,7 млрд, из которых на узбекистанский экспорт в союз приходится $5,6 млрд, а на импорт в Узбекистан — $10,1 млрд.О том, каким потенциалом в области развития торгово-экономических отношений обладают Узбекистан и ЕАЭС – в материале Sputnik.Значимость ЕАЭС растетНа сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения с 204 странами мира.Главным торговым партнером республики второй год подряд является Россия – ее доля во внешнеторговом обороте составляет 18,6%. Следом идут Китай (17,8%), Казахстан (9,2%), Турция (6,4%), Республика Корея (4,7%), Кыргызстан (2,5%) и Германия (2,3%).Таким образом, три из пяти стран Евразийского экономического союза (помимо России, Казахстана и Кыргызстана в него входят Армения и Беларусь - Sputnik) входят в шестерку основных торговых партнеров Узбекистана.По сравнению с 2021-м годом объем торговли Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 22,7% или $2,9 млрд. В частности, с Россией он вырос на $1,7 млрд, с Казахстаном — на $700,4 млн, с другими странами ЕАЭС — на $475,1 млн. Экспорт в страны ЕАЭС вырос сильнее импорта — на 35,0%.Согласно расчетам аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР) за последние пять лет рост товарооборота Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 67,2%. При этом наибольший объем прироста объема торговли приходится на Россию – $3,62 млрд.В 2020-м году в условиях пандемии и разрыва хозяйственных связей наблюдалось снижение торговли со странами союза. Однако в последние два года происходило повышение темпов роста товарооборота - с Арменией в 3,4 раза, Беларусью в 2 раза, с Россией в 1,64 раза, с Казахстаном в 1,54 раза и с Кыргызстаном в 1,4 раза.Как отмечают в ЕАБР, изменение глобальной географии торгово-экономических связей, а также логистических связей на евразийском пространстве, начавшееся в 2022-м году, становится дополнительным фактором для активизации торгово-инвестиционного сотрудничества Узбекистана и стран ЕАЭС.* по предварительным данным.Источники: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, расчеты аналитиков ЕАБР.Перспективы развития торговлиТорговый оборот Узбекистана и России по итогам 2022-го года вырос на 23% - до $9,28 млрд. РФ второй год подряд удерживает первое место среди главных внешнеторговых партнеров Узбекистана – за год ее доля во внешней торговле республики увеличилась с 17,9% до 18,6%.Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, традиционно Узбекистан поставляет в Россию текстиль, а также фрукты и овощи, а импортирует из России, в частности, нефть и нефтепродукты, лесоматериалы, оборудование, продукцию металлургии.Сейчас, напоминает эксперт, страны в рамках подписанной в январе дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли изучают технические возможности для поставок российского природного газа в Узбекистан.Россия является главным партнером Узбекистана в ЕАЭС, однако для республики крайне важна торговля с союзом в целом. Узбекистан наторговал со странами ЕАЭС (без учета России) почти на $6,5 млрд. Для сравнения, на страны Евросоюза пришлось порядка $4,5 млрд.Основой сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕАЭС является наличие исторически сложившихся кооперационных связей, считает доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.Эксперт отмечает, что для развития экономических связей необходима также постоянная текущая работа, которая успешно ведётся.Другим фактором, считает эксперт, стало санкционное давление на Россию со стороны недружественных стран, которое открыло возможности для узбекистанского бизнеса по наращиванию торговли с российскими партнёрами.Основой экспорта Узбекистана в Россию, отмечает она, является текстильная продукция, включая хлопок, которая имеет высокий потенциал на фоне ухода некоторых брендов одежды с российского рынка, а также продовольствие - сезонные фрукты и ягоды. В целом, по мнению эксперта, указанные товарные группы останутся основными драйверами взаимной торговли России и Узбекистана.Также специалист обращает внимание на увеличение количества компаний в Узбекистане в течение 2022-го года - с 529 тыс. до 592 тыс. Наибольшее число компаний открылось в сфере торговли (+26 тыс.) и производства (+8 тыс.).Потенциальным направлением развития сотрудничества со странами ЕАЭС, по мнению Анастасии Прикладов, представляется потребительский рынок Узбекистана с позиции экспорта готовой продукции, а также сырья и комплектующих для производства с последующим импортом выпускаемых товаров.Сотрудничество с ЕАЭС и возможное его вступление в союз даст республике ряд важных преимуществ, считают эксперты."Вхождение в ЕАЭС может дать отечественным производителям равноправный доступ к рынку стран Союза, прежде всего – России и Казахстана, - считает заведующий сектором филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина в городе Ташкенте, советник Российской академии естествознания Шухрат Бобохужаев.Кроме того это позволит создать равные условия для трудовых мигрантов, а также улучшить взаимный обмен инвестиционными ресурсами и технологиями.Достаточно долгое время Узбекистан демонстрирует намерение вступить в ВТО, напоминает эксперт. Серьезность этих намерений подтверждается принятием правительственного документа и запуском международного торгового центра проекта поддержки.Данный факт, по его словам, является важнейшим сдерживающим фактором для вступления в ВТО.Читайте также: Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС

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Мунаввар Разакова

узбекистан, россия, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции