https://uz.sputniknews.ru/20230215/turtsiya--silnaya-strana-kak-zemletryasenie-otrazitsya-na-torgovle-s-uzbekistanom-32289616.html

"Турция – сильная страна": как землетрясение отразится на торговле с Узбекистаном

"Турция – сильная страна": как землетрясение отразится на торговле с Узбекистаном

О том, как землетрясение в Турции может сказаться на торгово-экономических связях с узбекистанскими предприятиями, прогнозируют эксперты и представители различных отраслей республики.

2023-02-15T21:03+0500

2023-02-15T21:03+0500

2023-02-15T21:24+0500

экономика

узбекистан

турция

экономика

торговля

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ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. По данным Госкомстата Турция занимает четвертое место по объему товарооборота с Узбекистаном. По итогам 2022 года объем торговли между двумя странами составил $3 224 млн.Землетрясения, произошедшие в Турции 6 февраля, станут серьезным испытанием для социальной сферы и экономики этой страны, и это не может не сказаться на ее отношениях с партнерами, подчеркивает эксперт.Однако, по мнению специалиста, экономика страны не сильно пострадает, поскольку основные производственные и административные центры землетрясение не затронуло, поэтому Турция сможет восстановиться относительно быстро.Такого же мнения придерживаются и узбекистанские производители. По прогнозу учредителя селхозпредприятия ООО "AGRO ORGANIC FOOD" Алишера Юсупова, на восстановление экономики Турции потребуется около двух месяцев, после чего сотрудничество с другими странами возобновится.Представитель компании "SISTRONIK SYSTEM", которая занимается строительством линий электропередач и установкой солнечных панелей, также надеется, что трагедия в Турции не сильно отразится на деятельности предприятия.Турция занимает второе место после России по объему импорта текстильной продукции. Производители текстиля из Узбекистана ожидают спада в торговле, который, однако, продлится недолго.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также: Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан

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