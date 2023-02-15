"Турция – сильная страна": как землетрясение отразится на торговле с Узбекистаном
21:03 15.02.2023 (обновлено: 21:24 15.02.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Турции
© Пресс-служба президента Узбекистана
О том, как землетрясение в Турции может сказаться на торгово-экономических связях с узбекистанскими предприятиями, прогнозируют эксперты и представители различных отраслей республики.
ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. По данным Госкомстата Турция занимает четвертое место по объему товарооборота с Узбекистаном. По итогам 2022 года объем торговли между двумя странами составил $3 224 млн.
"Наряду с Россией и Китаем, Турция стала и крупнейшим инвестором нашей страны – число совместных предприятий с участием турецкого капитала резко увеличилось. Кроме того большое количество предприятий с участием узбекских предпринимателей открывается в Турции", - подчеркивает директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.
Землетрясения, произошедшие в Турции 6 февраля, станут серьезным испытанием для социальной сферы и экономики этой страны, и это не может не сказаться на ее отношениях с партнерами, подчеркивает эксперт.
"Понятно, что трагические события в Турции ударили по внешнеторговому обороту двух стран. Это было неизбежно. Сейчас уже много примеров того, когда турецкие компании говорят о форс-мажоре. Серьезные ограничения по логистике, так как серьезно пострадала транспортная инфраструктура, привели к тому, что определенная часть операций уменьшились, и это объективно", - поясняет Бахтиёр Эргашев.
Однако, по мнению специалиста, экономика страны не сильно пострадает, поскольку основные производственные и административные центры землетрясение не затронуло, поэтому Турция сможет восстановиться относительно быстро.
"Турецкая экономика и ее центры, а это Стамбул, север и запад страны, побережье Черного моря, то есть основная часть, не затронуты землетрясением. Поэтому узбекские бизнесмены, с которыми мы общались, надеются, что все связи наладятся и восстановятся в течение месяца – полутора. Ожидается положительная динамика в этом вопросе, реализуемые проекты и контракты начнут выполняться в полном объеме", - считает эксперт.
Такого же мнения придерживаются и узбекистанские производители. По прогнозу учредителя селхозпредприятия ООО "AGRO ORGANIC FOOD" Алишера Юсупова, на восстановление экономики Турции потребуется около двух месяцев, после чего сотрудничество с другими странами возобновится.
“Сейчас нашим партнерам нужно разобраться с потерями, для этого может потребоваться около двух месяцев. Считаю, Турция – сильная страна и надеюсь, что она быстро восстановится. Что касается экспорта и импорта овощей и фруктов, то мы готовы продолжить наше сотрудничество, как только все наладится”, - сказал он в интервью корреспонденту Sputnik.
Представитель компании "SISTRONIK SYSTEM", которая занимается строительством линий электропередач и установкой солнечных панелей, также надеется, что трагедия в Турции не сильно отразится на деятельности предприятия.
“Наш учредитель - турок, родом из Кахраманмараша, где произошло землетрясение. Мы очень скорбим по пострадавшим, помогаем чем можем. Но все же мы надеемся, что это не сильно скажется на нашем производстве и работе”, - поделился он.
Турция занимает второе место после России по объему импорта текстильной продукции. Производители текстиля из Узбекистана ожидают спада в торговле, который, однако, продлится недолго.
"Турция – один из самых крупных рынков текстильной продукции Узбекистана. В результате последних событий ожидается небольшой спад товарооборота. Причиной является разрыв логистических цепочек, а также увеличение времени прохождения сырья и товаров до пунктов назначения. Но все же считаем, что Турция – страна с сильной экономикой. Поэтому по нашим прогнозам ближе к лету или к осени уже все восстановится", - считает представитель хлопково-текстильного кластера в Самарканде Умиджон Туйчиев.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Спасатели продолжают разбирать завалы.