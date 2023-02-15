https://uz.sputniknews.ru/20230215/uzbekistan-evakuiroval-iz-postradavshix-rayonov-turtsii-esche-12-grajdan--32286266.html
Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан
Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан
Узбекистанцы были из провинций Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп.
2023-02-15T18:34+0500
2023-02-15T18:34+0500
2023-02-15T18:34+0500
происшествия
узбекистан
эвакуация
турция
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Власти Узбекистана эвакуировал из зоны бедствия в Турции еще 12 своих граждан, передает Генконсульство республики в Стамбуле.У всех пострадавших узбекистанцев не было с собой денег и документов. В Генконсульстве им помогли оформить временные документы и купить авиабилеты.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли более 35 тыс. человек, в Сирии - 1,5 тыс. человек. Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:Число погибших в Турции узбекистанцев достигло четырехЭрдоган: число погибших при землетрясениях превысило 35 тысяч
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узбекистан сколько вывез из пострадавших районов турции своих граждан сколько узбекистанцев погибло землетрясения в турции 2023 в каких городах сколько выжило погибло сирия турция жертвы последние данные как помогает узбекистан помощь узбекистана ташкент
Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан
Узбекистанцы были из провинций Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik.
Власти Узбекистана эвакуировал из зоны бедствия в Турции еще 12 своих граждан, передает
Генконсульство республики в Стамбуле.
"Нам удалось вернуть на родину еще 12 сограждан. Они были эвакуированы из районов, пострадавших от землетрясения – Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп", - написано в сообщении ведомства.
У всех пострадавших узбекистанцев не было с собой денег и документов. В Генконсульстве им помогли оформить временные документы и купить авиабилеты.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли более 35 тыс. человек, в Сирии - 1,5 тыс. человек.
Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.