https://uz.sputniknews.ru/20230215/uzbekistan-evakuiroval-iz-postradavshix-rayonov-turtsii-esche-12-grajdan--32286266.html

Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан

Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан

Узбекистанцы были из провинций Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп.

2023-02-15T18:34+0500

2023-02-15T18:34+0500

2023-02-15T18:34+0500

происшествия

узбекистан

эвакуация

турция

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Власти Узбекистана эвакуировал из зоны бедствия в Турции еще 12 своих граждан, передает Генконсульство республики в Стамбуле.У всех пострадавших узбекистанцев не было с собой денег и документов. В Генконсульстве им помогли оформить временные документы и купить авиабилеты.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли более 35 тыс. человек, в Сирии - 1,5 тыс. человек. Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:Число погибших в Турции узбекистанцев достигло четырехЭрдоган: число погибших при землетрясениях превысило 35 тысяч

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