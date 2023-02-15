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Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан
Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан
Узбекистанцы были из провинций Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп.
2023-02-15T18:34+0500
2023-02-15T18:34+0500
происшествия
узбекистан
эвакуация
турция
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Власти Узбекистана эвакуировал из зоны бедствия в Турции еще 12 своих граждан, передает Генконсульство республики в Стамбуле.У всех пострадавших узбекистанцев не было с собой денег и документов. В Генконсульстве им помогли оформить временные документы и купить авиабилеты.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли более 35 тыс. человек, в Сирии - 1,5 тыс. человек. Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:Число погибших в Турции узбекистанцев достигло четырехЭрдоган: число погибших при землетрясениях превысило 35 тысяч
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Узбекистан эвакуировал из пострадавших районов Турции еще 12 граждан

18:34 15.02.2023
© Представительство Республики Узбекистан в СтамбулеУзбекистан эвакуировал из Турции еще 12 своих граждан
Узбекистан эвакуировал из Турции еще 12 своих граждан - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2023
© Представительство Республики Узбекистан в Стамбуле
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Узбекистанцы были из провинций Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Власти Узбекистана эвакуировал из зоны бедствия в Турции еще 12 своих граждан, передает Генконсульство республики в Стамбуле.
"Нам удалось вернуть на родину еще 12 сограждан. Они были эвакуированы из районов, пострадавших от землетрясения – Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп", - написано в сообщении ведомства.
У всех пострадавших узбекистанцев не было с собой денег и документов. В Генконсульстве им помогли оформить временные документы и купить авиабилеты.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли более 35 тыс. человек, в Сирии - 1,5 тыс. человек.

Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.
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