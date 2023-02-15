https://uz.sputniknews.ru/20230215/uchenye-obnarujili-ostanki-neizvestnogo-vida-pingvina-giganta-32289914.html

Ученые обнаружили останки неизвестного вида пингвина-гиганта

Ученые обнаружили останки неизвестного вида пингвина-гиганта

Обнаруженные кости могли принадлежать птице весом около 150 килограммов.

2023-02-15T22:00+0500

2023-02-15T22:00+0500

2023-02-15T22:26+0500

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наука

пингвин

новая зеландия

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Палеонтологи из Музея Брюса в Коннектикуте и Музея Новой Зеландии недавно обнаружили в Новой Зеландии останки двух ранее неизвестных видов пингвинов.Один из этих видов весил столько же, сколько сейчас весит взрослая горилла, и является самым тяжелым видом пингвинов из известных, сообщает портал "New Science".Новый вид, Kumimanu fordycei, обитал на побережье Южного острова Новой Зеландии почти 60 млн лет назад. Ученые также нашли кости еще одного вида пингвинов, Petradyptes stonehousei, которые весили около 50 кг. Для сравнения, самый крупный современный вид пингвинов, императорский пингвин, весит в среднем от 22 до 45 кг.Судя по строению костей, эти пингвины были своего рода переходным видом – их ласты и "крылья"-плавники еще не были полностью адаптированы для плавания и сохранили примитивные черты, присущие летающим птицам.Ученые предполагают, что большой размер позволял птицам лучше сохранять тепло в холодной воде, а значит, добираться до более глубоких и холодных слоев, чем более мелкие собратья. Кроме того, большой вес мог отпугивать потенциальных хищников.

новая зеландия

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