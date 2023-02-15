https://uz.sputniknews.ru/20230215/v-kakix-sferax-budut-sotrudnichat-uzbekistan-i-azerbaydjan-rasskazali-eksperty-32287223.html

В каких сферах будут сотрудничать Узбекистан и Азербайджан рассказали эксперты

В каких сферах будут сотрудничать Узбекистан и Азербайджан рассказали эксперты

Азербайджанско-узбекские отношения в экономической и общественно-политической сферах имеют большие перспективы и будут только расти, считают специалисты.

2023-02-15T19:31+0500

2023-02-15T19:31+0500

2023-02-15T19:49+0500

экономика

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Азербайджан и Узбекистан будут расширять сотрудничество в целом ряде областей. Вопрос такого партнерства эксперты обсудят в ходе первого Узбекско-азербайджанского межрегионального форума в Ташкенте.О повестке дня предстоящего форума специалисты говорили в ходе видеомоста "Баку-Ташкент", прошедшего 15 февраля в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.В конференции приняли участие эксперты двух стран, а также представители посольства Узбекистана в Азербайджане.О том, как развиваются торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном и какие задачи стоят перед участниками форума – в материале Sputnik Узбекистан.Сотрудничество двух стран идет по нарастающейВ последние годы активизировались взаимные обмены между странами на различных уровнях, что придает огромный импульс отношениям, заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов. По его словам, сотрудничество между двумя странами находятся на подъеме.В свою очередь, директор Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Дониер Курбанов уточнил, что в 2017 году двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил чуть более $32 млн, а в прошлом году – $180 млн.Общие точки соприкосновенияПервый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум будет направлен на решение тех стратегических задач и вопросов, которые были отражены в совместном соглашении между правительством Азербайджана и Узбекистана, считает ведущий научный сотрудник Института экономики Национальной Академии Наук Азербайджана Эмин Мамедзаде.По его словам, основными направлениями экономического сотрудничества двух стран являются нефтегазовые проекты и промышленное производство.Он отметил, что в Узбекистане много нефтяных и газовых месторождений, одно из которых находится в Навоийской области (Зарафшан). Однако, по мнению эксперта, для того, чтобы наладить рентабельную добычу на Зарафшанском месторождении, в него нужно вложить несколько миллиардов долларов инвестиций.Еще одной темой предстоящего форума станет совместное производство автомобилей. По словам эксперта, спрос на узбекские автомобили в Азербайджане высок, поэтому совместное производство будет иметь большие перспективы.Эксперт убежден, что развитие двухсторонних отношений между странами в экономической и общественно-политической сферах имеет большие перспективы.Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет 23-24 февраля в Ташкенте. В работе форума примут участие официальные лица обеих стран и предприниматели, работающие в различных отраслях экономики.В рамках форума состоится 3-е заседание Узбекско-азербайджанского делового совета, а также организованы двусторонние встречи предпринимателей.Читайте также: Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности

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