https://uz.sputniknews.ru/20230215/v-kakix-sferax-budut-sotrudnichat-uzbekistan-i-azerbaydjan-rasskazali-eksperty-32287223.html
В каких сферах будут сотрудничать Узбекистан и Азербайджан рассказали эксперты
В каких сферах будут сотрудничать Узбекистан и Азербайджан рассказали эксперты
Азербайджанско-узбекские отношения в экономической и общественно-политической сферах имеют большие перспективы и будут только расти, считают специалисты.
2023-02-15T19:31+0500
2023-02-15T19:31+0500
2023-02-15T19:49+0500
экономика
узбекистан
азербайджан
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Азербайджан и Узбекистан будут расширять сотрудничество в целом ряде областей. Вопрос такого партнерства эксперты обсудят в ходе первого Узбекско-азербайджанского межрегионального форума в Ташкенте.О повестке дня предстоящего форума специалисты говорили в ходе видеомоста "Баку-Ташкент", прошедшего 15 февраля в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.В конференции приняли участие эксперты двух стран, а также представители посольства Узбекистана в Азербайджане.О том, как развиваются торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном и какие задачи стоят перед участниками форума – в материале Sputnik Узбекистан.Сотрудничество двух стран идет по нарастающейВ последние годы активизировались взаимные обмены между странами на различных уровнях, что придает огромный импульс отношениям, заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов. По его словам, сотрудничество между двумя странами находятся на подъеме.В свою очередь, директор Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Дониер Курбанов уточнил, что в 2017 году двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил чуть более $32 млн, а в прошлом году – $180 млн.Общие точки соприкосновенияПервый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум будет направлен на решение тех стратегических задач и вопросов, которые были отражены в совместном соглашении между правительством Азербайджана и Узбекистана, считает ведущий научный сотрудник Института экономики Национальной Академии Наук Азербайджана Эмин Мамедзаде.По его словам, основными направлениями экономического сотрудничества двух стран являются нефтегазовые проекты и промышленное производство.Он отметил, что в Узбекистане много нефтяных и газовых месторождений, одно из которых находится в Навоийской области (Зарафшан). Однако, по мнению эксперта, для того, чтобы наладить рентабельную добычу на Зарафшанском месторождении, в него нужно вложить несколько миллиардов долларов инвестиций.Еще одной темой предстоящего форума станет совместное производство автомобилей. По словам эксперта, спрос на узбекские автомобили в Азербайджане высок, поэтому совместное производство будет иметь большие перспективы.Эксперт убежден, что развитие двухсторонних отношений между странами в экономической и общественно-политической сферах имеет большие перспективы.Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет 23-24 февраля в Ташкенте. В работе форума примут участие официальные лица обеих стран и предприниматели, работающие в различных отраслях экономики.В рамках форума состоится 3-е заседание Узбекско-азербайджанского делового совета, а также организованы двусторонние встречи предпринимателей.Читайте также: Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности
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Рамиз Бахтияров
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
азербайджан узбекистан сотрудничество производство автомобилей нефтигазовая отрасль первый узбекско-азербайджанский региональный форум ташкент видеомост ташкент баку
азербайджан узбекистан сотрудничество производство автомобилей нефтигазовая отрасль первый узбекско-азербайджанский региональный форум ташкент видеомост ташкент баку
В каких сферах будут сотрудничать Узбекистан и Азербайджан рассказали эксперты
19:31 15.02.2023 (обновлено: 19:49 15.02.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Азербайджанско-узбекские отношения в экономической и общественно-политической сферах имеют большие перспективы и будут только расти, считают специалисты.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Азербайджан и Узбекистан будут расширять сотрудничество в целом ряде областей. Вопрос такого партнерства эксперты обсудят в ходе первого Узбекско-азербайджанского межрегионального форума в Ташкенте.
О повестке дня предстоящего форума специалисты говорили в ходе видеомоста "Баку-Ташкент", прошедшего 15 февраля в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.
В конференции приняли участие эксперты двух стран, а также представители посольства Узбекистана в Азербайджане.
О том, как развиваются торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном и какие задачи стоят перед участниками форума – в материале Sputnik Узбекистан
.
Сотрудничество двух стран идет по нарастающей
В последние годы активизировались взаимные обмены между странами на различных уровнях, что придает огромный импульс отношениям, заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов. По его словам, сотрудничество между двумя странами находятся на подъеме.
"У нас удивительный рост. Наш товарооборот за последние шесть лет увеличился в семь раз", - отметил дипломат.
В свою очередь, директор Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Дониер Курбанов уточнил, что в 2017 году двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил чуть более $32 млн, а в прошлом году – $180 млн.
Общие точки соприкосновения
Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум будет направлен на решение тех стратегических задач и вопросов, которые были отражены в совместном соглашении между правительством Азербайджана и Узбекистана, считает ведущий научный сотрудник Института экономики Национальной Академии Наук Азербайджана Эмин Мамедзаде.
По его словам, основными направлениями экономического сотрудничества двух стран являются нефтегазовые проекты и промышленное производство.
"Недавно прошли переговоры, связанные с Южным газовым коридором (ЮГК). В ближайшие годы Азербайджан намерен удвоить объёмы добычи газа. Возможно, та инфраструктура, которая будет создана для реализации этого проекта будет потенциально полезна и для Узбекистана", - сказал Мамедзаде.
Он отметил, что в Узбекистане много нефтяных и газовых месторождений, одно из которых находится в Навоийской области (Зарафшан). Однако, по мнению эксперта, для того, чтобы наладить рентабельную добычу на Зарафшанском месторождении, в него нужно вложить несколько миллиардов долларов инвестиций.
Еще одной темой предстоящего форума станет совместное производство автомобилей. По словам эксперта, спрос на узбекские автомобили в Азербайджане высок, поэтому совместное производство будет иметь большие перспективы.
"Потенциал Узбекистана в этой сфере большой. Мы все знаем, что в Узбекистане давно действует автомобильный завод и экспортирует во многие станы мира. Спрос на автомобили в Азербайджане вырос. Естественно, совместное производство автомобилей будет иметь большие перспективы и этот вопрос будет обсуждаться в предстоящем межрегиональном форуме", - сказал Мамедзаде.
Эксперт убежден, что развитие двухсторонних отношений между странами в экономической и общественно-политической сферах имеет большие перспективы.
Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет 23-24 февраля в Ташкенте. В работе форума примут участие официальные лица обеих стран и предприниматели, работающие в различных отраслях экономики.
В рамках форума состоится 3-е заседание Узбекско-азербайджанского делового совета, а также организованы двусторонние встречи предпринимателей.