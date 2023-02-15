https://uz.sputniknews.ru/20230215/glavy-stran-sng-soberutsya-v-bishkeke--podrobnosti--32274155.html

Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности

Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности

В этом году Кыргызстан председательствует в СНГ.

2023-02-15T15:58+0500

2023-02-15T15:58+0500

2023-02-15T15:58+0500

политика

снг

бишкек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0f/32265496_0:52:3461:1998_1920x0_80_0_0_ef2dfdf8abe0407644428bea36793576.jpg

ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. В Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ, рассказал первый замминистра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан. На совещании президент Кыргызстана представит информацию об итогах председательства страны в СНГ.Также 12 октября пройдет заседание Совета министров иностранных дел, а 26 октября — Совета глав правительств, добавил Исаев.Напомним, Содружество Независимых Государств (СНГ) – это международная организация по сотрудничеству. В ее состав входят Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Молдова.Читайте также:Компания Росатома поможет Узбекистану закрыть хранилища ядерных отходовРоссия может подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

совет глав государств снг в бишкеке бишкек кыргызстан содружество независимых государств участники кто приедет когда пройдет узбекистан садыр жапаров заявил асеин исаев заявил рассказал ца новости новость политика постсоветские страны