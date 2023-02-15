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Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности
Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности
В этом году Кыргызстан председательствует в СНГ.
2023-02-15T15:58+0500
2023-02-15T15:58+0500
2023-02-15T15:58+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. В Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ, рассказал первый замминистра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан. На совещании президент Кыргызстана представит информацию об итогах председательства страны в СНГ.Также 12 октября пройдет заседание Совета министров иностранных дел, а 26 октября — Совета глав правительств, добавил Исаев.Напомним, Содружество Независимых Государств (СНГ) – это международная организация по сотрудничеству. В ее состав входят Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Молдова.Читайте также:Компания Росатома поможет Узбекистану закрыть хранилища ядерных отходовРоссия может подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии
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совет глав государств снг в бишкеке бишкек кыргызстан содружество независимых государств участники кто приедет когда пройдет узбекистан садыр жапаров заявил асеин исаев заявил рассказал ца новости новость политика постсоветские страны
совет глав государств снг в бишкеке бишкек кыргызстан содружество независимых государств участники кто приедет когда пройдет узбекистан садыр жапаров заявил асеин исаев заявил рассказал ца новости новость политика постсоветские страны
Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности
В этом году Кыргызстан председательствует в Содружестве Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik.
В Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ, рассказал первый замминистра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
"Саммит состоится 13 октября, и это утверждено. Все главы государств СНГ соберутся в Бишкеке. Наш президент Садыр Жапаров примет коллег", — сказал он.
На совещании президент Кыргызстана представит информацию об итогах председательства страны в СНГ.
Также 12 октября пройдет заседание Совета министров иностранных дел, а 26 октября — Совета глав правительств, добавил Исаев.
Напомним, Содружество Независимых Государств (СНГ) – это международная организация по сотрудничеству. В ее состав входят Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Молдова.
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