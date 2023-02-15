https://uz.sputniknews.ru/20230215/v-odnom-iz-stolichnyx-rayonov-otklyuchat-gaz-i-otoplenie--32268579.html

В одном из столичных районов отключат газ и отопление

В одном из столичных районов отключат газ и отопление

О подробностях отключения читайте в нашем материале.

2023-02-15T13:34+0500

2023-02-15T13:34+0500

2023-02-15T13:34+0500

общество

ташкент

отключение воды

отопление

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в нескольких кварталах Шайхонтохурского района временно не будет горячей воды и отопления, передает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Причина отключения – проведение внеплановых ремонтных работ на трубопроводах. Ограничение затронет массивы Караташ, Чорсу и Бешёгач.Подача горячей воды и отопление ориентировочно возобновится сегодня к 23:00.Читайте также:Абрамов, ДиДюЛя и фильмы: для студентов ВГИКА провели мастер-классыВ Ташкенте возобновили сбор гумпомощи для Турции

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в одном из столичных районов отключат газ и отопление шайхонтохурский район когда включат воду отопление почему нет воды отопления когда появятся veolia energy tashkent телефон ташкент новости новость где отключили отопление воду газ жкх