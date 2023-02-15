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https://uz.sputniknews.ru/20230215/v-odnom-iz-stolichnyx-rayonov-otklyuchat-gaz-i-otoplenie--32268579.html
В одном из столичных районов отключат газ и отопление
В одном из столичных районов отключат газ и отопление
О подробностях отключения читайте в нашем материале.
2023-02-15T13:34+0500
2023-02-15T13:34+0500
общество
ташкент
отключение воды
отопление
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в нескольких кварталах Шайхонтохурского района временно не будет горячей воды и отопления, передает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Причина отключения – проведение внеплановых ремонтных работ на трубопроводах. Ограничение затронет массивы Караташ, Чорсу и Бешёгач.Подача горячей воды и отопление ориентировочно возобновится сегодня к 23:00.Читайте также:Абрамов, ДиДюЛя и фильмы: для студентов ВГИКА провели мастер-классыВ Ташкенте возобновили сбор гумпомощи для Турции
ташкент
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в одном из столичных районов отключат газ и отопление шайхонтохурский район когда включат воду отопление почему нет воды отопления когда появятся veolia energy tashkent телефон ташкент новости новость где отключили отопление воду газ жкх
в одном из столичных районов отключат газ и отопление шайхонтохурский район когда включат воду отопление почему нет воды отопления когда появятся veolia energy tashkent телефон ташкент новости новость где отключили отопление воду газ жкх

В одном из столичных районов отключат газ и отопление

13:34 15.02.2023
© pexels.com/Nithin PAКрупным планом фото капли воды
Крупным планом фото капли воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2023
© pexels.com/Nithin PA
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О подробностях отключения отопления и воды в столице читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в нескольких кварталах Шайхонтохурского района временно не будет горячей воды и отопления, передает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.
Причина отключения – проведение внеплановых ремонтных работ на трубопроводах. Ограничение затронет массивы Караташ, Чорсу и Бешёгач.
Подача горячей воды и отопление ориентировочно возобновится сегодня к 23:00.
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