https://uz.sputniknews.ru/20230215/v-odnom-iz-stolichnyx-rayonov-otklyuchat-gaz-i-otoplenie--32268579.html
В одном из столичных районов отключат газ и отопление
В одном из столичных районов отключат газ и отопление
О подробностях отключения читайте в нашем материале.
2023-02-15T13:34+0500
2023-02-15T13:34+0500
2023-02-15T13:34+0500
общество
ташкент
отключение воды
отопление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23364053_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f15b6685c23683a111694da4a8d28b3.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в нескольких кварталах Шайхонтохурского района временно не будет горячей воды и отопления, передает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Причина отключения – проведение внеплановых ремонтных работ на трубопроводах. Ограничение затронет массивы Караташ, Чорсу и Бешёгач.Подача горячей воды и отопление ориентировочно возобновится сегодня к 23:00.Читайте также:Абрамов, ДиДюЛя и фильмы: для студентов ВГИКА провели мастер-классыВ Ташкенте возобновили сбор гумпомощи для Турции
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23364053_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_100f1d8a6df8eef1f66358e82328cc59.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в одном из столичных районов отключат газ и отопление шайхонтохурский район когда включат воду отопление почему нет воды отопления когда появятся veolia energy tashkent телефон ташкент новости новость где отключили отопление воду газ жкх
в одном из столичных районов отключат газ и отопление шайхонтохурский район когда включат воду отопление почему нет воды отопления когда появятся veolia energy tashkent телефон ташкент новости новость где отключили отопление воду газ жкх
В одном из столичных районов отключат газ и отопление
О подробностях отключения отопления и воды в столице читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik.
Сегодня в нескольких кварталах Шайхонтохурского района временно не будет горячей воды и отопления, передает пресс-служба
Veolia Energy Tashkent.
Причина отключения – проведение внеплановых ремонтных работ на трубопроводах. Ограничение затронет массивы Караташ, Чорсу и Бешёгач.
Подача горячей воды и отопление ориентировочно возобновится сегодня к 23:00.