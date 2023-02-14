https://uz.sputniknews.ru/20230214/abramov-didyulya-i-filmy-dlya-studentov-vgika-proveli-master-klassy--32249532.html

Абрамов, ДиДюЛя и фильмы: для студентов ВГИКА провели мастер-классы

Абрамов, ДиДюЛя и фильмы: для студентов ВГИКА провели мастер-классы

Мероприятия проходили в формате перфоманса и тренингов.

2023-02-14T17:53+0500

2023-02-14T17:53+0500

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культура

мастер-класс

узбекистан

ташкент

студенты

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Для студентов ташкентского филиала ВГИКа провели серию мастер-классов, сообщил в соцсети директор филиала университета Элдар Юлдашев.Всего прошло три масштабных мероприятия. Первое включало в себя мастер-класс и предпремьерный показ художественного фильма "Храм". Сценарист, режиссер и продюсер ленты Рауф Кубаев провел со студентами интерактивный и подробный анализ произведения.Второй мастер-класс провел звезда шоу Stand Up и чемпион КВН Иван Абрамов. В ходе мероприятия комик рассказал студентам о страхе сцены, выступлениях, хейтерстве, создании образов, кинематографе, музыке и многом другом.Третий матер-класс состоялся под руководством композитора и мультиинструменталиста ДиДюЛи. Мероприятие прошло в виде концерта, после которого музыкант рассказал о специфике музыки в кино, а также о творческих тандемах с Андреем Кончаловским и Алексеем Балабановым.Все мероприятия прошли при поддержке Агентства кинематографии. В ближайшее время университет планирует провести мастер-классы с Марией Кравченко, Романом Юнусовым и Максимом Авереным.Читайте также:Студент ташкентского филиала ВГИК победил на кинофестивале КустурицыСергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа

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