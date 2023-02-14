https://uz.sputniknews.ru/20230214/vozdushnaya-bitva-nad-amerikoy-norad-ne-isklyuchaet-inoplanetyan-32228578.html

Воздушная битва над Америкой: NORAD не исключает инопланетян

Воздушная битва над Америкой: NORAD не исключает инопланетян

Аэростат КНР заставил Пентагон усилить наблюдение.

2023-02-14T13:56+0500

2023-02-14T13:56+0500

2023-02-14T13:56+0500

колумнисты

америка

нло

мнение эксперта

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Результат превзошел ожидания – над Соединенными Штатами и Канадой зафиксировали сразу несколько неопознанных объектов, совершенно не похожих на китайский аэростат. Только за минувшие три дня истребители ВВС США сбили три загадочных летательных аппарата.Глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования США (NORTHCOM) генерал Глен ВанХерк вчера заявил, что сбитые 10 – 12 февраля объекты похожи по размеру, скорости – относительно небольшие, медленно движущиеся, и не исключил внеземного происхождения летательных аппаратов. ВанХерк – не уфолог-любитель, и его слова имеют особый вес. Рассмотрим хронологию.После пятидневного полета над территорией Северной Америки, 4 февраля истребитель F-22 на высоте более 20 км сбил китайский аэростат наблюдения (за природой империализма) близ побережья Южной Каролины. Обломки упали в территориальных водах США, их изучают специалисты. Пекин крайне возмущен уничтожением "гражданского" объекта. Вашингтон отметил, что аппарат КНР принадлежал разведывательному флоту, действующему над территорией более 40 стран и пяти континентов. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отложил официальный визит в Пекин. Далее началось самое интересное.Когда американцы перенастроили радары NORAD на приоритетное обнаружение низкоскоростных целей, они заметили над Аляской неопознанный летающий объект (НЛО) размером с небольшой автомобиль. Американский истребитель F-22 сбил его 10 февраля, на высоте 12 км ракетой AIM-9X Sidewinder (воздух – воздух), дальностью до 20 км. Обломки таинственного аппарата (не самолет и не шар) на морском льду представляют значительный интерес для исследователей.Второй НЛО – "небольшой цилиндрический" – обнаружен над Северной Канадой на высоте около 12 км, и сбит истребителем F-22 ВВС США (ракетой AIM-9X) 11 февраля по решению канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Все неизвестное – угроза нацбезопасности по умолчанию.Третий НЛО – восьмигранник без заметной полезной нагрузки с нитями, свисающими по углам – замечен и сбит 12 февраля над озером Гурон (штат Мичиган, США), на высоте до 6 км самолетом F-16, по решению президента Джо Байдена. Объект "представлял опасность для гражданской авиации".Во всех трех эпизодах военные летчики сближались с загадочными аппаратами, классифицировали их как беспилотные, однако информация Пентагона крайне скудна. Американская общественность в тревоге. В конгрессе США прозвучало многозначительное заявление о том, что американцы "заслуживают больше ответов, нежели получают сегодня". Между тем, Китай 12 февраля также заметил НЛО в небе над восточной провинцией Шаньдун, и готовится к уничтожению объекта. Национальная безопасность – превыше всего. Возможно, так и начинаются "звездные войны".Вопреки законам физикиКомандование воздушно-космической обороны Северной Америки находится в состоянии повышенной готовности. Неизвестно – к чему. Вашингтон не может найти объяснения происходящему. Телеканал CNNсообщил: "Тонкие подробности, просачивающиеся из Пентагона и с Капитолийского холма, делают и без того очень необычный международный эпизод еще более причудливым и запутанным". Сенатор Дэн Салливан подчеркивает необходимость понимать "природу угрозы" от летающих объектов. Пока не ясно даже, за счет чего НЛО держались в воздухе. Принадлежность аппаратов – интрига планетарного масштаба. И все-таки шила в мешке не утаишь, имеется предыстория.Американское правительство только в 2004 – 2021 годах официально зафиксировало 144 отчета об инопланетных контактах, включая 80 случаев наблюдения НЛО "с помощью нескольких датчиков" и 11 конфликтных ситуаций с самолетами Пентагона. По просьбе законодателей, в мае 2022 года авторитетные спикеры – директор по военно-морской разведке Скотт Брей и заместитель министра обороны США по разведке и безопасности Рональд Моултри впервые за 50 лет показали американским конгрессменам рассекреченные фото и видео с неопознанными летающими и плавающими объектами. Без "конкретного" объяснения.Вероятно, компетентные специалисты многое могут объяснить, и не желают открывать свои тайны, чтобы "не дать потенциальным противникам, таким как Китай и Россия, удивить нас непредвиденными новыми технологиями". Слушания в Конгрессе США засекретили, и все же пошли "круги по воде".Всемирно известный американский астрофизик Митио Каку прокомментировал тему НЛО и "внеземные" открытия конгрессменов двумя замечательными фразами: "Эти странные корабли бросают вызов известным нам законам физики" и "Отсутствие доказательств не является свидетельством отсутствия" [НЛО]. Истина где-то рядом.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:СВО: безальтернативное наступление ВС РоссииИстребители НАТО для Украины: быть или не быть

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