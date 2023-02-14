https://uz.sputniknews.ru/20230214/vozdushnaya-bitva-nad-amerikoy-norad-ne-isklyuchaet-inoplanetyan-32228578.html
Воздушная битва над Америкой: NORAD не исключает инопланетян
Воздушная битва над Америкой: NORAD не исключает инопланетян
Аэростат КНР заставил Пентагон усилить наблюдение.
2023-02-14T13:56+0500
2023-02-14T13:56+0500
2023-02-14T13:56+0500
колумнисты
америка
нло
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0d/32212973_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_51d61353a2c7676a3e15fad1b9aed65a.jpg
Результат превзошел ожидания – над Соединенными Штатами и Канадой зафиксировали сразу несколько неопознанных объектов, совершенно не похожих на китайский аэростат. Только за минувшие три дня истребители ВВС США сбили три загадочных летательных аппарата.Глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования США (NORTHCOM) генерал Глен ВанХерк вчера заявил, что сбитые 10 – 12 февраля объекты похожи по размеру, скорости – относительно небольшие, медленно движущиеся, и не исключил внеземного происхождения летательных аппаратов. ВанХерк – не уфолог-любитель, и его слова имеют особый вес. Рассмотрим хронологию.После пятидневного полета над территорией Северной Америки, 4 февраля истребитель F-22 на высоте более 20 км сбил китайский аэростат наблюдения (за природой империализма) близ побережья Южной Каролины. Обломки упали в территориальных водах США, их изучают специалисты. Пекин крайне возмущен уничтожением "гражданского" объекта. Вашингтон отметил, что аппарат КНР принадлежал разведывательному флоту, действующему над территорией более 40 стран и пяти континентов. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отложил официальный визит в Пекин. Далее началось самое интересное.Когда американцы перенастроили радары NORAD на приоритетное обнаружение низкоскоростных целей, они заметили над Аляской неопознанный летающий объект (НЛО) размером с небольшой автомобиль. Американский истребитель F-22 сбил его 10 февраля, на высоте 12 км ракетой AIM-9X Sidewinder (воздух – воздух), дальностью до 20 км. Обломки таинственного аппарата (не самолет и не шар) на морском льду представляют значительный интерес для исследователей.Второй НЛО – "небольшой цилиндрический" – обнаружен над Северной Канадой на высоте около 12 км, и сбит истребителем F-22 ВВС США (ракетой AIM-9X) 11 февраля по решению канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Все неизвестное – угроза нацбезопасности по умолчанию.Третий НЛО – восьмигранник без заметной полезной нагрузки с нитями, свисающими по углам – замечен и сбит 12 февраля над озером Гурон (штат Мичиган, США), на высоте до 6 км самолетом F-16, по решению президента Джо Байдена. Объект "представлял опасность для гражданской авиации".Во всех трех эпизодах военные летчики сближались с загадочными аппаратами, классифицировали их как беспилотные, однако информация Пентагона крайне скудна. Американская общественность в тревоге. В конгрессе США прозвучало многозначительное заявление о том, что американцы "заслуживают больше ответов, нежели получают сегодня". Между тем, Китай 12 февраля также заметил НЛО в небе над восточной провинцией Шаньдун, и готовится к уничтожению объекта. Национальная безопасность – превыше всего. Возможно, так и начинаются "звездные войны".Вопреки законам физикиКомандование воздушно-космической обороны Северной Америки находится в состоянии повышенной готовности. Неизвестно – к чему. Вашингтон не может найти объяснения происходящему. Телеканал CNNсообщил: "Тонкие подробности, просачивающиеся из Пентагона и с Капитолийского холма, делают и без того очень необычный международный эпизод еще более причудливым и запутанным". Сенатор Дэн Салливан подчеркивает необходимость понимать "природу угрозы" от летающих объектов. Пока не ясно даже, за счет чего НЛО держались в воздухе. Принадлежность аппаратов – интрига планетарного масштаба. И все-таки шила в мешке не утаишь, имеется предыстория.Американское правительство только в 2004 – 2021 годах официально зафиксировало 144 отчета об инопланетных контактах, включая 80 случаев наблюдения НЛО "с помощью нескольких датчиков" и 11 конфликтных ситуаций с самолетами Пентагона. По просьбе законодателей, в мае 2022 года авторитетные спикеры – директор по военно-морской разведке Скотт Брей и заместитель министра обороны США по разведке и безопасности Рональд Моултри впервые за 50 лет показали американским конгрессменам рассекреченные фото и видео с неопознанными летающими и плавающими объектами. Без "конкретного" объяснения.Вероятно, компетентные специалисты многое могут объяснить, и не желают открывать свои тайны, чтобы "не дать потенциальным противникам, таким как Китай и Россия, удивить нас непредвиденными новыми технологиями". Слушания в Конгрессе США засекретили, и все же пошли "круги по воде".Всемирно известный американский астрофизик Митио Каку прокомментировал тему НЛО и "внеземные" открытия конгрессменов двумя замечательными фразами: "Эти странные корабли бросают вызов известным нам законам физики" и "Отсутствие доказательств не является свидетельством отсутствия" [НЛО]. Истина где-то рядом.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:СВО: безальтернативное наступление ВС РоссииИстребители НАТО для Украины: быть или не быть
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0d/32212973_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_370825b6fbccf2ea075b0953b73f6480.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
сша китайский воздушный шар аэростат кнр китая китай пекин вашингтон политика истребители сша американские летательные аппараты мнение эксперта хроленко угрозы для сша новости политики новость
сша китайский воздушный шар аэростат кнр китая китай пекин вашингтон политика истребители сша американские летательные аппараты мнение эксперта хроленко угрозы для сша новости политики новость
Воздушная битва над Америкой: NORAD не исключает инопланетян
Случайно замеченный в начале февраля полет исполинского высотного аэростата КНР над территорией США заставил специалистов Пентагона усилить наблюдение, перенастроить аппаратуру Североамериканской системы ПВО-ПРО (NORAD).
Результат превзошел ожидания – над Соединенными Штатами и Канадой зафиксировали сразу несколько неопознанных объектов, совершенно не похожих на китайский аэростат. Только за минувшие три дня истребители ВВС США сбили три загадочных летательных аппарата.
Глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования США (NORTHCOM) генерал Глен ВанХерк вчера заявил, что сбитые 10 – 12 февраля объекты похожи по размеру, скорости – относительно небольшие, медленно движущиеся, и не исключил внеземного происхождения летательных аппаратов. ВанХерк – не уфолог-любитель, и его слова имеют особый вес. Рассмотрим хронологию.
После пятидневного полета над территорией Северной Америки, 4 февраля истребитель F-22 на высоте более 20 км сбил китайский аэростат наблюдения (за природой империализма) близ побережья Южной Каролины. Обломки упали в территориальных водах США, их изучают специалисты. Пекин крайне возмущен уничтожением "гражданского" объекта. Вашингтон отметил, что аппарат КНР принадлежал разведывательному флоту, действующему над территорией более 40 стран и пяти континентов. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отложил официальный визит в Пекин. Далее началось самое интересное.
Когда американцы перенастроили радары NORAD на приоритетное обнаружение низкоскоростных целей, они заметили над Аляской неопознанный летающий объект (НЛО) размером с небольшой автомобиль. Американский истребитель F-22 сбил его 10 февраля, на высоте 12 км ракетой AIM-9X Sidewinder (воздух – воздух), дальностью до 20 км. Обломки таинственного аппарата (не самолет и не шар) на морском льду представляют значительный интерес для исследователей.
Второй НЛО – "небольшой цилиндрический" – обнаружен над Северной Канадой на высоте около 12 км, и сбит истребителем F-22 ВВС США (ракетой AIM-9X) 11 февраля по решению канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Все неизвестное – угроза нацбезопасности по умолчанию.
Третий НЛО – восьмигранник без заметной полезной нагрузки с нитями, свисающими по углам – замечен и сбит 12 февраля над озером Гурон (штат Мичиган, США), на высоте до 6 км самолетом F-16, по решению президента Джо Байдена. Объект "представлял опасность для гражданской авиации".
Во всех трех эпизодах военные летчики сближались с загадочными аппаратами, классифицировали их как беспилотные, однако информация Пентагона крайне скудна. Американская общественность в тревоге. В конгрессе США прозвучало многозначительное заявление о том, что американцы "заслуживают больше ответов, нежели получают сегодня". Между тем, Китай 12 февраля также заметил НЛО в небе над восточной провинцией Шаньдун, и готовится к уничтожению объекта. Национальная безопасность – превыше всего. Возможно, так и начинаются "звездные войны".
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки находится в состоянии повышенной готовности. Неизвестно – к чему. Вашингтон не может найти объяснения происходящему. Телеканал CNNсообщил: "Тонкие подробности, просачивающиеся из Пентагона и с Капитолийского холма, делают и без того очень необычный международный эпизод еще более причудливым и запутанным". Сенатор Дэн Салливан подчеркивает необходимость понимать "природу угрозы" от летающих объектов. Пока не ясно даже, за счет чего НЛО держались в воздухе. Принадлежность аппаратов – интрига планетарного масштаба. И все-таки шила в мешке не утаишь, имеется предыстория.
Американское правительство только в 2004 – 2021 годах официально зафиксировало 144 отчета об инопланетных контактах, включая 80 случаев наблюдения НЛО "с помощью нескольких датчиков" и 11 конфликтных ситуаций с самолетами Пентагона. По просьбе законодателей, в мае 2022 года авторитетные спикеры – директор по военно-морской разведке Скотт Брей и заместитель министра обороны США по разведке и безопасности Рональд Моултри впервые за 50 лет показали американским конгрессменам рассекреченные фото и видео с неопознанными летающими и плавающими объектами. Без "конкретного" объяснения.
Вероятно, компетентные специалисты многое могут объяснить, и не желают открывать свои тайны, чтобы "не дать потенциальным противникам, таким как Китай и Россия, удивить нас непредвиденными новыми технологиями". Слушания в Конгрессе США засекретили, и все же пошли "круги по воде".
Всемирно известный американский астрофизик Митио Каку прокомментировал тему НЛО и "внеземные" открытия конгрессменов двумя замечательными фразами: "Эти странные корабли бросают вызов известным нам законам физики" и "Отсутствие доказательств не является свидетельством отсутствия" [НЛО]. Истина где-то рядом.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также: