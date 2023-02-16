https://uz.sputniknews.ru/20230216/32293592.html

На пути к холодильнику: 5 пищевых привычек, которые ослабляют иммунитет

На пути к холодильнику: 5 пищевых привычек, которые ослабляют иммунитет

Главные пищевые триггеры, влияющие не только на фигуру, но и состояние организма в целом – в специальной подборке Sputnik.

2023-02-16T07:00+0500

2023-02-16T07:00+0500

2023-02-16T07:00+0500

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привычка

вредные привычки

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Зима всегда была сезоном простуд и гриппа. Вот почему каждому следует задуматься о состоянии своего здоровья и укреплении иммунитета. И дело не только в витаминах, которые следует принимать по назначению врача, но и в ряде пищевых привычек, которые напрямую влияют на ваш организм.Самые распространенные ошибки в питании, ослабляющие иммунную систему – в подборке от Sputnik Беларусь.Много солиПереизбыток соли в организме приводит не только к отекам и мышечным судорогам, но и ослаблению иммунитета. Исходя из исследований, на выведение излишков соли человеческий организм тратит большое количество ресурсов, изначально направленных на борьбу с вирусами. Вот почему так важно отказаться от фастфуда, мясных консервов, сыров и не пересаливать еду во время готовки.Много сахараБелый сахар – пустые углеводы, которые не приносят никакой пользы организму, но могут проявить хронические болячки, спровоцировать старение и набор веса, а также ослабить иммунитет. Злоупотребление сахаром значительно увеличивает вероятность заражения. И это не значит, что нужно сразу же отказаться от сахара, но вот ограничить его количество не повредит никому.Много кофеКофеин – волшебное средство для бодрости, здоровья нервной системы и профилактики раннего старения. Но хорошего понемногу. Случается так, что в течение рабочего дня вы выпиваете больше трех кружек крепкого напитка, что может привести к ослаблению иммунитета, а как следствие – к простудным и инфекционным заболеваниям.Мало клетчаткиДостаточное количество клетчатки – залог хорошего пищеварения, здорового кишечника и крепкого иммунитета. Большое количество пищевых волокон и пробиотиков может защитить организм от вирусов и других заболеваний. Вот почему нужно есть овощи, бобовые и цельные злаки.Мало овощейОвощи – это не только про клетчатку, но и про витамины и минералы. Тарелка "правильного" гарнира – кладезь витаминов А и С, а также фолиевой кислоты. Частое употребление овощей поможет укрепить иммунитет и позволит легче пережить сезон простуд. Чем не повод лишний раз порадовать себя салатом (не оливье), овощным рагу или смузи? Организм точно скажет вам спасибо.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы болеете гриппом

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