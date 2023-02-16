https://uz.sputniknews.ru/20230216/32293592.html
На пути к холодильнику: 5 пищевых привычек, которые ослабляют иммунитет
На пути к холодильнику: 5 пищевых привычек, которые ослабляют иммунитет
Главные пищевые триггеры, влияющие не только на фигуру, но и состояние организма в целом – в специальной подборке Sputnik.
2023-02-16T07:00+0500
2023-02-16T07:00+0500
2023-02-16T07:00+0500
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привычка
вредные привычки
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Зима всегда была сезоном простуд и гриппа. Вот почему каждому следует задуматься о состоянии своего здоровья и укреплении иммунитета. И дело не только в витаминах, которые следует принимать по назначению врача, но и в ряде пищевых привычек, которые напрямую влияют на ваш организм.Самые распространенные ошибки в питании, ослабляющие иммунную систему – в подборке от Sputnik Беларусь.Много солиПереизбыток соли в организме приводит не только к отекам и мышечным судорогам, но и ослаблению иммунитета. Исходя из исследований, на выведение излишков соли человеческий организм тратит большое количество ресурсов, изначально направленных на борьбу с вирусами. Вот почему так важно отказаться от фастфуда, мясных консервов, сыров и не пересаливать еду во время готовки.Много сахараБелый сахар – пустые углеводы, которые не приносят никакой пользы организму, но могут проявить хронические болячки, спровоцировать старение и набор веса, а также ослабить иммунитет. Злоупотребление сахаром значительно увеличивает вероятность заражения. И это не значит, что нужно сразу же отказаться от сахара, но вот ограничить его количество не повредит никому.Много кофеКофеин – волшебное средство для бодрости, здоровья нервной системы и профилактики раннего старения. Но хорошего понемногу. Случается так, что в течение рабочего дня вы выпиваете больше трех кружек крепкого напитка, что может привести к ослаблению иммунитета, а как следствие – к простудным и инфекционным заболеваниям.Мало клетчаткиДостаточное количество клетчатки – залог хорошего пищеварения, здорового кишечника и крепкого иммунитета. Большое количество пищевых волокон и пробиотиков может защитить организм от вирусов и других заболеваний. Вот почему нужно есть овощи, бобовые и цельные злаки.Мало овощейОвощи – это не только про клетчатку, но и про витамины и минералы. Тарелка "правильного" гарнира – кладезь витаминов А и С, а также фолиевой кислоты. Частое употребление овощей поможет укрепить иммунитет и позволит легче пережить сезон простуд. Чем не повод лишний раз порадовать себя салатом (не оливье), овощным рагу или смузи? Организм точно скажет вам спасибо.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы болеете гриппом
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здоровье еда вредные привычки неправильное питание что ослабляет иммунитет простуда какие соль сладкое вода клетчатка как повысить иммунитет защититься от болезней правильное полезное питание
здоровье еда вредные привычки неправильное питание что ослабляет иммунитет простуда какие соль сладкое вода клетчатка как повысить иммунитет защититься от болезней правильное полезное питание
На пути к холодильнику: 5 пищевых привычек, которые ослабляют иммунитет
Главные пищевые триггеры, влияющие не только на фигуру, но и состояние организма в целом – в специальной подборке Sputnik.
Зима всегда была сезоном простуд и гриппа. Вот почему каждому следует задуматься о состоянии своего здоровья и укреплении иммунитета. И дело не только в витаминах, которые следует принимать по назначению врача, но и в ряде пищевых привычек, которые напрямую влияют на ваш организм.
Самые распространенные ошибки в питании, ослабляющие иммунную систему – в подборке от Sputnik Беларусь
.
Много соли
Переизбыток соли в организме приводит не только к отекам и мышечным судорогам, но и ослаблению иммунитета. Исходя из исследований, на выведение излишков соли человеческий организм тратит большое количество ресурсов, изначально направленных на борьбу с вирусами. Вот почему так важно отказаться от фастфуда, мясных консервов, сыров и не пересаливать еду во время готовки.
Много сахара
Белый сахар – пустые углеводы, которые не приносят никакой пользы организму, но могут проявить хронические болячки, спровоцировать старение и набор веса, а также ослабить иммунитет. Злоупотребление сахаром значительно увеличивает вероятность заражения. И это не значит, что нужно сразу же отказаться от сахара, но вот ограничить его количество не повредит никому.
Много кофе
Кофеин – волшебное средство для бодрости, здоровья нервной системы и профилактики раннего старения. Но хорошего понемногу. Случается так, что в течение рабочего дня вы выпиваете больше трех кружек крепкого напитка, что может привести к ослаблению иммунитета, а как следствие – к простудным и инфекционным заболеваниям.
Мало клетчатки
Достаточное количество клетчатки – залог хорошего пищеварения, здорового кишечника и крепкого иммунитета. Большое количество пищевых волокон и пробиотиков может защитить организм от вирусов и других заболеваний. Вот почему нужно есть овощи, бобовые и цельные злаки.
Мало овощей
Овощи – это не только про клетчатку, но и про витамины и минералы. Тарелка "правильного" гарнира – кладезь витаминов А и С, а также фолиевой кислоты. Частое употребление овощей поможет укрепить иммунитет и позволит легче пережить сезон простуд. Чем не повод лишний раз порадовать себя салатом (не оливье), овощным рагу или смузи? Организм точно скажет вам спасибо.