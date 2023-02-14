Что происходит с организмом, когда вы болеете гриппом
© Depositphotos.com / BelchonockКашляющая девушка
© Depositphotos.com / Belchonock
Грипп – острая респираторная вирусная инфекция, которая периодически распространяется по всему миру в виде эпидемий и пандемий. Известно более двух тысяч вариантов течения гриппа.
Впервые как отдельную болезнь грипп выделил и описал в 1403 году француз Этьен Паскье. Ученому удалось это сделать после исследований эпидемии, которая в то время охватила Европу. С тех пор известно около двадцати пандемий, напоминает Sputnik Беларусь.
Какие симптомы у гриппа и сколько им болеют?
"Вирус гриппа попадает на слизистую оболочку верхних дыхательных путей здорового человека от больного при дыхании, кашле и чихании. После заражения, уже в течение 4-5 часов, стремительно развивается процесс болезни. Инфлюэнция (грипп) длится, как правило, около 7 – 10 дней", - рассказал Sputnik врач-фитотерапевт Евгений Шмерко.
В начале болезни появляются легкая простуда, кашель, иногда ангина, оцепенение и хрипота, звон в ушах и головокружение, ломота в спине и мышечные боли, пропадает аппетит, отмечает врач.
Однако главная опасность гриппа заключается в том, что, при отсутствии правильного и своевременного лечения, болезнь может вызывать различные осложнения. В первую очередь, это пневмония, а также возможные варианты фарингита, трахеобронхита, отита, гайморита и др.
При гриппе могут обостряться хронические и развиваться острые воспалительные процессы (пиело- или гломерулонефрит, аппендицит, панкреатит и др.), которые при атипичном течении могут быть приняты за грипп, добавляет Шмерко.
Грипп у взрослых: что делать?
Если взрослый человек заболел гриппом, то справиться с ним помогут обладающие фитонцидными, бактерицидными и поливитаминными свойствами чеснок и репчатый лук. Для проведения ингаляций их можно разводить в дистиллированной воде или 0,25 % раствора новокаина в соотношении 1:3.
Также при гриппе весьма эффективен и сок лука с медом в соотношении 1:1. Его необходимо принимать по 1 ч. л. 3-4 раза в день.
"Поможет одолеть грипп и имбирь - за счет того, что он выводит токсины и восстанавливает силы. Из имбиря можно приготовить прекрасное противовоспалительное средство. Для этого нужно 2 ст. л. кашицы натертого свежего имбиря развести в двух стаканах воды, прокипятить в течение 15 минут и дать еще 10 минут настояться. Если в напиток добавить несколько семян тмина, то это только усилит его лечебный эффект", - советует врач-фитотерапевт.
Также при гриппе весьма полезно есть свежие яблоки, потому что в них содержатся натуральные антибиотики – фитонциды, которые борются как с возбудителями гриппа, так и дизентерии и золотистого стафилококка.
При гриппе весьма полезно принимать такой противовоспалительный сбор:
сушеница топяная, трава – 40 г;
череда трехраздельная, трава – 20 г;
ромашка аптечная, цветки – 15 г;
календула лекарственная, цветки – 15 г;
шалфей лекарственный, трава – 20 г;
береза повислая, почки – 5 г;
арника горная, трава – 15 г;
девясил высокий, корни – 25 г;
солодка голая, корни – 5 г;
алтей лекарственный, корни – 20 г;
шиповник коричный, плоды измельченные – 50 г;
овес посевной, семена – 30 г;
боярышник кроваво-красный, плоды – 30 г.
Перед применением сбор необходимо измельчить и перемешать. Затем 2 ст. л. смеси залить 0,5 л крутого кипятка, полчаса томить на паровой бане, процедить и принимать по полстакана 5 – 6 раз в день в теплом виде. При желании в напиток можно добавить мед или лимон.
Народные методы: какие травы работают лучше аспирина?
Основная фитотерапия при гриппе – это прием лекарственных растений, которые вызывают обильное потоотделение. Вместе с потом из организма выходит огромное количество ядов и токсинов, которые выделяет вредоносный вирус.
Кроме того, обильное потоотделение – это еще и признак действия противовоспалительных средств наподобие аспирина. Однако ацетилсалициловую кислоту содержат не только таблетки, но и травы. По словам эксперта, действие растений мягче, безопаснее и практически лишено побочных явлений по сравнению с аптечными лекарствами.
"Салицилаты содержатся в малине, липе, коре ивы, цветках бузины, цветках лабазника вязколистного (таволги), корня сабельника болотного и других растениях. Черный или зеленый чай с добавлением листьев мяты, липового цвета и душицы – отличное потогонное средство", - обращает внимание Евгений Шмерко.
При интоксикации организма в порядке чередования прописывают следующий сбор:
сушеница топяная, трава – 15 г;
череда трехраздельная, трава – 25 г;
чистотел большой, трава – 10 г;
хвощ полевой, трава – 10 г;
солодка голая, корни – 5 г;
брусника обыкновенная, листья – 15 г;
календула лекарственная, цветы – 25 г;
спорыш, трава – 15 г;
алтей лекарственный, корни – 10 г;
лапчатка прямостоячая, корневище – 15 г;
рябина обыкновенная, плоды – 30 г;
ежевика сизая, листья – 25 г;
шиповник коричный, плоды измельченные – 50 г.
Готовить и принимать лекарственный сбор следует так же, как и предыдущий.
Как одолеть кашель?
Обычно на 3-4 сутки температура падает и состояние улучшается, но начинает беспокоить сухой кашель.
Справиться с ним помогут отвары трав, которые обладают обволакивающими свойствами: корень алтея лекарственного, просвирняка лесного, дягиля лекарственного, синюхи голой, солодки голой, семена укропа и аниса. Эти растения богаты большим количеством веществ, которые успокаивают воспаленную слизистую оболочку трахеи и бронхов за счет образования на ней защитной пленки.
При кашле в порядке чередования нужно принимать грудной сбор, для приготовления которого понадобятся:
сушеница топяная, трава – 10 г;
девясил высокий, корневище – 20 г;
подорожник большой, листья – 15 г;
липа сердцевидная, цветки – 15 г;
чабрец обыкновенный, трава – 10 г;
душица обыкновенная, трава – 20 г;
солодка голая, корни – 5 г;
шалфей лекарственный, трава – 15 г;
ежевика сизая, листья – 20 г;
хвощ полевой, трава – 10 г;
ива плакучая, кора – 30 г;
мелисса лекарственная, трава – 15 г;
шиповник коричный, плоды толченые – 50 г.
Настой необходимо готовить и принимать также, как и предыдущий.
Помочь иммунитету
В период заболевания гриппом чрезвычайно важно поддержать иммунную систему и лучше всего - натуральными витаминами из полезных зимних фруктов (яблок, апельсинов, мандаринов, лимонов и киви), отмечает эксперт.
"Согласно медицинским исследованиям, апельсиновый сок действительно может ускорить выздоровление при гриппе. В лимонах же стимулирующих иммунитет веществ немного меньше, чем в апельсинах, но зато в них содержится кумарин – вещество, борющееся с ангиной. При респираторных инфекциях полезно включать в рацион киви", - рассказывает врач-фитотерапевт.
При гриппе следует пить как можно больше клюквенных, голубичных и брусничных морсов. В них велико содержание танинов, которые помогают организму справиться с микробами. Также эти ягоды усиливают действие других антимикробных средств, являются мощными антиоксидантами.
Насытить организм натуральными витаминами поможет поливитаминный сбор:
ежевика сизая, листья – 25 г;
яснотка белая, трава – 20 г;
земляника лесная, листья – 10 г;
черника обыкновенная, побеги – 15 г;
смородина черная, листья – 30 г;
солодка голая, корни - 5 г;
лапчатка прямостоячая, корни – 10 г;
шиповник коричный, измельченные плоды – 50 г;
рябина обыкновенная, плоды – 20 г;
арония, плоды – 15 г;
боярышник кроваво-красный, плоды – 30 г;
ирга обыкновенная, плоды – 20 г.
Перед применением сбор необходимо перемешать, затем 3 – 4 ст. л. смеси залить 0, 7 л крутого кипятка и томить в течение часа. Настой процедить и принимать теплым. При желании в напиток можно добавить мед и лимон, рассказал врач.
"Следует помнить, что при болезненности в горле напиток должен быть теплым, а при насморке и ознобе – горячим", - заключает Евгений Шмерко.
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