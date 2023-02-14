https://uz.sputniknews.ru/20230214/32256569.html

Что происходит с организмом, когда вы болеете гриппом

Что происходит с организмом, когда вы болеете гриппом

Грипп – острая респираторная вирусная инфекция, которая периодически распространяется по всему миру в виде эпидемий и пандемий. Известно более двух тысяч вариантов течения гриппа.

2023-02-14T22:00+0500

2023-02-14T22:00+0500

2023-02-14T22:00+0500

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грипп

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Впервые как отдельную болезнь грипп выделил и описал в 1403 году француз Этьен Паскье. Ученому удалось это сделать после исследований эпидемии, которая в то время охватила Европу. С тех пор известно около двадцати пандемий, напоминает Sputnik Беларусь.Какие симптомы у гриппа и сколько им болеют?В начале болезни появляются легкая простуда, кашель, иногда ангина, оцепенение и хрипота, звон в ушах и головокружение, ломота в спине и мышечные боли, пропадает аппетит, отмечает врач.Однако главная опасность гриппа заключается в том, что, при отсутствии правильного и своевременного лечения, болезнь может вызывать различные осложнения. В первую очередь, это пневмония, а также возможные варианты фарингита, трахеобронхита, отита, гайморита и др.При гриппе могут обостряться хронические и развиваться острые воспалительные процессы (пиело- или гломерулонефрит, аппендицит, панкреатит и др.), которые при атипичном течении могут быть приняты за грипп, добавляет Шмерко.Грипп у взрослых: что делать?Если взрослый человек заболел гриппом, то справиться с ним помогут обладающие фитонцидными, бактерицидными и поливитаминными свойствами чеснок и репчатый лук. Для проведения ингаляций их можно разводить в дистиллированной воде или 0,25 % раствора новокаина в соотношении 1:3. Также при гриппе весьма эффективен и сок лука с медом в соотношении 1:1. Его необходимо принимать по 1 ч. л. 3-4 раза в день."Поможет одолеть грипп и имбирь - за счет того, что он выводит токсины и восстанавливает силы. Из имбиря можно приготовить прекрасное противовоспалительное средство. Для этого нужно 2 ст. л. кашицы натертого свежего имбиря развести в двух стаканах воды, прокипятить в течение 15 минут и дать еще 10 минут настояться. Если в напиток добавить несколько семян тмина, то это только усилит его лечебный эффект", - советует врач-фитотерапевт.Также при гриппе весьма полезно есть свежие яблоки, потому что в них содержатся натуральные антибиотики – фитонциды, которые борются как с возбудителями гриппа, так и дизентерии и золотистого стафилококка.При гриппе весьма полезно принимать такой противовоспалительный сбор:Перед применением сбор необходимо измельчить и перемешать. Затем 2 ст. л. смеси залить 0,5 л крутого кипятка, полчаса томить на паровой бане, процедить и принимать по полстакана 5 – 6 раз в день в теплом виде. При желании в напиток можно добавить мед или лимон.Народные методы: какие травы работают лучше аспирина?Основная фитотерапия при гриппе – это прием лекарственных растений, которые вызывают обильное потоотделение. Вместе с потом из организма выходит огромное количество ядов и токсинов, которые выделяет вредоносный вирус.Кроме того, обильное потоотделение – это еще и признак действия противовоспалительных средств наподобие аспирина. Однако ацетилсалициловую кислоту содержат не только таблетки, но и травы. По словам эксперта, действие растений мягче, безопаснее и практически лишено побочных явлений по сравнению с аптечными лекарствами.При интоксикации организма в порядке чередования прописывают следующий сбор:Готовить и принимать лекарственный сбор следует так же, как и предыдущий.Как одолеть кашель?Обычно на 3-4 сутки температура падает и состояние улучшается, но начинает беспокоить сухой кашель. Справиться с ним помогут отвары трав, которые обладают обволакивающими свойствами: корень алтея лекарственного, просвирняка лесного, дягиля лекарственного, синюхи голой, солодки голой, семена укропа и аниса. Эти растения богаты большим количеством веществ, которые успокаивают воспаленную слизистую оболочку трахеи и бронхов за счет образования на ней защитной пленки.При кашле в порядке чередования нужно принимать грудной сбор, для приготовления которого понадобятся:Настой необходимо готовить и принимать также, как и предыдущий.Помочь иммунитетуВ период заболевания гриппом чрезвычайно важно поддержать иммунную систему и лучше всего - натуральными витаминами из полезных зимних фруктов (яблок, апельсинов, мандаринов, лимонов и киви), отмечает эксперт."Согласно медицинским исследованиям, апельсиновый сок действительно может ускорить выздоровление при гриппе. В лимонах же стимулирующих иммунитет веществ немного меньше, чем в апельсинах, но зато в них содержится кумарин – вещество, борющееся с ангиной. При респираторных инфекциях полезно включать в рацион киви", - рассказывает врач-фитотерапевт.При гриппе следует пить как можно больше клюквенных, голубичных и брусничных морсов. В них велико содержание танинов, которые помогают организму справиться с микробами. Также эти ягоды усиливают действие других антимикробных средств, являются мощными антиоксидантами.Насытить организм натуральными витаминами поможет поливитаминный сбор:Перед применением сбор необходимо перемешать, затем 3 – 4 ст. л. смеси залить 0, 7 л крутого кипятка и томить в течение часа. Настой процедить и принимать теплым. При желании в напиток можно добавить мед и лимон, рассказал врач."Следует помнить, что при болезненности в горле напиток должен быть теплым, а при насморке и ознобе – горячим", - заключает Евгений Шмерко.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите сливочное масло

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