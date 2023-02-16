https://uz.sputniknews.ru/20230216/gazovye-zapravki-vozobnovyat-rabotu-do-kontsa-nedeli--minenergo-32300773.html

Газовые заправки возобновят работу до конца недели – Минэнерго

Газовые заправки возобновят работу до конца недели – Минэнерго

Министерство предпринимает шаги по повышению давления в газопроводах.

2023-02-16T16:37+0500

2023-02-16T16:37+0500

2023-02-16T16:37+0500

общество

заправка

автозаправка

газ

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Министерство энергетики предпринимает меры по постепенному повышению давления в газопроводах в регионах страны, сообщает пресс-служба ведомства.До конца недели давление должно войти в норму. В связи с этим, по согласованию с органами местного самоуправления, поэтапно восстановится работа газокомпрессорных станций для автомобилей, сообщает пресс-служба.Напомним, ограничения на работу газовых заправок ввели в связи с падением давления газа в газопроводах из-за резкого похолодания и повышенного потребления.В первую очередь необходимо было обеспечить электроэнергией и природным газом население и социальные объекты: ТЭС, больницы, школы и детские сады и т.д. Поэтому властям пришлось ввести ограничения на работу заправок.Читайте также: Министр энергетики: контракт с "Лукойлом" выгоден для Узбекистана

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узбекистан заправки газовые министерство энергетики когда возобновят работу давление в газопроводах