https://uz.sputniknews.ru/20230215/ministr-energetiki-kontrakt-s-lukoylom-vygoden-dlya-uzbekistana--32267546.html
Министр энергетики: контракт с "Лукойлом" выгоден для Узбекистана
Министр энергетики: контракт с "Лукойлом" выгоден для Узбекистана
Мирзамахмудов объяснил, как стороны будут распределять газ.
2023-02-15T11:55+0500
2023-02-15T11:55+0500
2023-02-15T11:55+0500
экономика
энергетика
контракт
лукойл
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. По контракту с "Лукойлом" Узбекистан получает 55% доходов, а российская компания – 45%, заявил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами. Об этом сообщает УзА. В ходе беседы министр объяснил, как работает соглашение о разделе продукции на примере российской компании "Лукойл".По словам министра, появилась ошибочная информация, что российская сторона будет забирать себе большую часть добытого газа, но это не так. Читайте также:Узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения РоссииТуркменистан отправит Узбекистану газ
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контракт с лукойлом выгоден для узбекистана узбекистан отдаст весь газ россии контракт узбекистана и россии на добычу газа и нефти мирзамахмудов заявил рассказал выгоды от контракт с лукойлом лукойл новости новость энергетика разработка нефтегазовых месторождений
контракт с лукойлом выгоден для узбекистана узбекистан отдаст весь газ россии контракт узбекистана и россии на добычу газа и нефти мирзамахмудов заявил рассказал выгоды от контракт с лукойлом лукойл новости новость энергетика разработка нефтегазовых месторождений
Министр энергетики: контракт с "Лукойлом" выгоден для Узбекистана
Мирзамахмудов объяснил, как узбекистанская и российская стороны будут распределять добытый по соглашению газ.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik.
По контракту с "Лукойлом" Узбекистан получает 55% доходов, а российская компания – 45%, заявил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами. Об этом сообщает УзА
.
В ходе беседы министр объяснил, как работает соглашение о разделе продукции на примере российской компании "Лукойл".
"С учетом доли "Узбекнефтегаза", который входит в число инвесторов, 55% от общего дохода приходится на Узбекистан, а 45% – на "Лукойл" ",- отметил он.
По словам министра, появилась ошибочная информация, что российская сторона будет забирать себе большую часть добытого газа, но это не так.
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