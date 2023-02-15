https://uz.sputniknews.ru/20230215/ministr-energetiki-kontrakt-s-lukoylom-vygoden-dlya-uzbekistana--32267546.html

Министр энергетики: контракт с "Лукойлом" выгоден для Узбекистана

Министр энергетики: контракт с "Лукойлом" выгоден для Узбекистана

Мирзамахмудов объяснил, как стороны будут распределять газ.

2023-02-15T11:55+0500

2023-02-15T11:55+0500

2023-02-15T11:55+0500

экономика

энергетика

контракт

лукойл

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. По контракту с "Лукойлом" Узбекистан получает 55% доходов, а российская компания – 45%, заявил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами. Об этом сообщает УзА. В ходе беседы министр объяснил, как работает соглашение о разделе продукции на примере российской компании "Лукойл".По словам министра, появилась ошибочная информация, что российская сторона будет забирать себе большую часть добытого газа, но это не так. Читайте также:Узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения РоссииТуркменистан отправит Узбекистану газ

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