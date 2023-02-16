https://uz.sputniknews.ru/20230216/v-kakie-goroda-i-strany-xodyat-poezda-iz-tashkenta--pryamye-reysy-32294395.html
В какие города и страны ходят поезда из Ташкента – прямые рейсы
В какие города и страны ходят поезда из Ташкента – прямые рейсы
В какие города можно отправиться из столичного вокзала в феврале и сколько это стоит, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
2023-02-16T08:01+0500
2023-02-16T08:01+0500
2023-02-16T09:35+0500
инфографика
железная дорога
ташкент
узбекистан
россия
казахстан
таджикистан
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За границу выполняется 5 регулярных рейсов. В инфографике мы собрали все направления из Ташкента.Цены и актуальные рейсы на февраль:Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 519 тыс. сумовПоезда отправляются по следующим направлениям:РоссияСамараВ пути: 48 ч 45 минРейс: Ср, ПтВремя отбытия: 06:05Время прибытия: 07:00Стоимость билетов: Плацкартный 1 млн 519 тыс. сумов / Купе 2 млн 358 тыс. сумовВолгоградВ пути: 59 ч 33 минРейс: Ср, СбВремя отбытия: 23:58Время прибытия: 09:56Стоимость билетов: Купе 2 млн 443 тыс. сумовНовосибирскВ пути: 62 ч 53 минРейс: Чт, Пт, Сб, ВсВремя отбытия: 16:05Время прибытия: 04:58Стоимость билетов: Плацкартный 1 млн 754 тыс. сумов / Купе 2 млн 658 тыс. сумовКазахстанАлматыВ пути: 17 ч 6 минРейс: Вт, Чт, ВсВремя отбытия: 12:39Время прибытия: 06:31Стоимость билетов: Сидячий 340 тыс. сумов / Купе 573 тыс. сумов / СВ 806 тыс. сумовТаджикистанДушанбеВ пути: 18 ч 18 минРейс: ВтВремя отбытия: 16:15Время прибытия: 11:23Стоимость билетов: Плацкартный 462 тыс. сумов / Купе 592 тыс. сумов
ташкент
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инфографика железная дорога железнодорожные перевозки пассажирские рейсы направления куда можно уехать в какие страны города ходят поезда из ташкента узбекистана россия казахстан таджикистан самара волгоград новосибирск алматы душанбе расписание стоимость билета сколько стоит сколько ехать по каким дням отправляются
инфографика железная дорога железнодорожные перевозки пассажирские рейсы направления куда можно уехать в какие страны города ходят поезда из ташкента узбекистана россия казахстан таджикистан самара волгоград новосибирск алматы душанбе расписание стоимость билета сколько стоит сколько ехать по каким дням отправляются
В какие города и страны ходят поезда из Ташкента – прямые рейсы
08:01 16.02.2023 (обновлено: 09:35 16.02.2023)
В какие города можно отправиться из столичного вокзала в феврале и сколько это стоит, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
За границу выполняется 5 регулярных рейсов. В инфографике мы собрали все направления из Ташкента.
Цены и актуальные рейсы на февраль:
Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 519 тыс. сумов
Поезда отправляются по следующим направлениям:
Россия
Стоимость билетов: Плацкартный 1 млн 519 тыс. сумов / Купе 2 млн 358 тыс. сумов
Стоимость билетов: Купе 2 млн 443 тыс. сумов
Стоимость билетов: Плацкартный 1 млн 754 тыс. сумов / Купе 2 млн 658 тыс. сумов
Казахстан
Стоимость билетов: Сидячий 340 тыс. сумов / Купе 573 тыс. сумов / СВ 806 тыс. сумов
Таджикистан
Стоимость билетов: Плацкартный 462 тыс. сумов / Купе 592 тыс. сумов