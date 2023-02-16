https://uz.sputniknews.ru/20230216/v-kakie-goroda-i-strany-xodyat-poezda-iz-tashkenta--pryamye-reysy-32294395.html

В какие города и страны ходят поезда из Ташкента – прямые рейсы

В какие города и страны ходят поезда из Ташкента – прямые рейсы

В какие города можно отправиться из столичного вокзала в феврале и сколько это стоит, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

2023-02-16T08:01+0500

2023-02-16T08:01+0500

2023-02-16T09:35+0500

инфографика

железная дорога

ташкент

узбекистан

россия

казахстан

таджикистан

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За границу выполняется 5 регулярных рейсов. В инфографике мы собрали все направления из Ташкента.Цены и актуальные рейсы на февраль:Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 519 тыс. сумовПоезда отправляются по следующим направлениям:РоссияСамараВ пути: 48 ч 45 минРейс: Ср, ПтВремя отбытия: 06:05Время прибытия: 07:00Стоимость билетов: Плацкартный 1 млн 519 тыс. сумов / Купе 2 млн 358 тыс. сумовВолгоградВ пути: 59 ч 33 минРейс: Ср, СбВремя отбытия: 23:58Время прибытия: 09:56Стоимость билетов: Купе 2 млн 443 тыс. сумовНовосибирскВ пути: 62 ч 53 минРейс: Чт, Пт, Сб, ВсВремя отбытия: 16:05Время прибытия: 04:58Стоимость билетов: Плацкартный 1 млн 754 тыс. сумов / Купе 2 млн 658 тыс. сумовКазахстанАлматыВ пути: 17 ч 6 минРейс: Вт, Чт, ВсВремя отбытия: 12:39Время прибытия: 06:31Стоимость билетов: Сидячий 340 тыс. сумов / Купе 573 тыс. сумов / СВ 806 тыс. сумовТаджикистанДушанбеВ пути: 18 ч 18 минРейс: ВтВремя отбытия: 16:15Время прибытия: 11:23Стоимость билетов: Плацкартный 462 тыс. сумов / Купе 592 тыс. сумов

ташкент

узбекистан

россия

казахстан

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